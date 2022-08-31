«Ак Барс» на вершине, «Амур» и «Адмирал» снова в пролёте. Прогноз на сезон КХЛ: Восток

Продолжаем разогрев перед сезоном КХЛ. После превью Западной конференции рассказываем о Восточной и, тыкая пальцем в небо, пытаемся угадать, кто как закончит регулярку.

«Амур»

Нельзя сказать, что Хабаровск настолько слаб, но пока просто не видно, какую команду они могут опередить. Здесь и полностью пересобранная атака, где уже второе звено выглядит бледновато, решение снова довериться сравнительно неопытному на уровне КХЛ тренеру, традиционно странноватое для местных краёв руководство, плюс очень много перелётов.



Итоговое место — 11-е. «Амур» выходит в плей-офф примерно раз в пять-шесть лет, но пока кажется, что этот год в цикл не впишется.

«Адмирал»

В концовке прошлого сезона команда при Леониде Тамбиеве выглядела очень кусачей, неуступчивой и взяла достаточно очков. Но в личности главного тренера пока и видится риск: о характере Тамбиева ходят печальные легенды, и большой вопрос, не получится ли так, что коллектив уже к середине сезона взвоет от подхода. При этом команда неплохо укрепила состав по сравнению с прошлогодним спешным комплектованием, но это надо будет использовать правильно.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Итоговое место — 10-е. Вряд ли «моряки» быстро упадут на дно, наверняка будут идти в восьмёрке какое-то время, но есть сомнения, что их хватит на весь сезон.

«Нефтехимик»

В принципе, почти то же самое, что с «Амуром» — только команда хорошая, очень системная, и может реально удивить. Однако пройти в восьмёрку ей поможет только провал кого-то из богачей, как у «Автомобилиста» в прошлом году. В нашей лиге такие вещи пока происходят редко, и ждать этого два года подряд сложно. А так команда Леонтьева однозначно будет самым интересным в плане стиля из кахаэловских «бедных родственников» КХЛ.

Итоговое место — 9-е. На месте нижнекамских боссов стоило бы тыкать иголки в куклы вуду кого-то из топ-клубов, чтобы уж наверняка.

«Барыс»

Пока главным фактором, который утянет «Барыс» вниз, кажутся вратари. При всём уважении у пары Бояркин — Шутов просто нет нужного опыта, и на предсезонке они выглядели крайне неуверенно. Рынок иностранных вратарей вообще пуст, там есть буквально один-два игрока, которые ещё должны до КХЛ доехать. Кроме того, никуда не делся дисбаланс между легионерами и местными — его могут исправить в середине сезона, но не сразу.

Никита Бояркин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Итоговое место — 8-е. Если дать Андрею Скабелке время, то всё будет хорошо. Но если не укрепить состав прямо сейчас, то можно пропустить вперёд и Нижнекамск.

«Автомобилист»

Последние пару лет я не ждал от «Авто» ничего хорошего, но команда при этом умудрялась даже сравнительно низкие ожидания не оправдывать — поэтому пока сразу опустим градус. Николай Заварухин, по слухам, всё-таки получил не совсем тех хоккеистов, которых хотел. Это всё ещё довольно рандомный набор игроков, где немало сложных личностей, но меньше рабочих лошадок. Хотя говорят, что свеженазначенный капитан Сергей Широков настроил команду на новый лад, эту атмосферу надо будет сохранять 68 игр, а в этом есть сомнения.

Итоговое место — 7-е. Как и в прошлые годы, главные проблемы, которые надо решать «Автомобилисту», лежат вне льда, а не на нём.

«Сибирь»

Если тот же «Авто» относится к категории «boom or bust», как говорят в Северной Америке, то у «Сибири» всё должно быть понятно: жёсткого провала не будет, но и большого прорыва тоже. Андрей Мартемьянов отталкивается от того материала, что есть: в звёздном «Авто» играл в атаку, в скромной «Сибири» строит надёжную и строгую команду. При этом, вспоминая прошлый год, когда Новосибирск набрал мощный ход после жутковатого старта, в плей-офф эта команда может и пошуметь.

Андрей Мартемьянов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Итоговое место — 6-е. Амплитуда здесь простая: от пятого до восьмого. Возьмём то, что ближе к серединке.

«Салават Юлаев»

Почему-то назначение Виктора Козлова в Уфу заставляет вспоминать период Николая Цулыгина — хотя у бывшего игрока «Флориды» был год работы главным в «Магнитке». Если вспомнить те регулярки, то «Салават» трясло и шатало невероятно. Вот и этот чемпионат вряд ли будет стабильным — новые легионеры должны вкатиться, очень непростого Хо-Сэнга надо будет обуздать, ввести в состав кучу молодёжи. Скорее всего, это будет привычно для Уфы — весело, но хаотично.

Итоговое место — 5-е. Если не будете следить за матчами «Салавата» в этом сезоне, то хайлайты наверняка смотреть стоит — красоты должно быть немало.

«Трактор»

4-е, 3-е, 5-е, 2-е. Это места «Трактора», которые клуб занимал в полные сезоны Анвара Гатиятулина во главе команды. Даже со сравнительно скромными составами первых лет «Трактор» залетал в топ-4 и никогда не проваливался. В прошлой регулярке Челябинск сам разрушил стереотипы о своём хоккее, много забивая и много пропуская. Сейчас, с ослабевшим составом, это должно быть поскучнее, будет много «спасибо за самоотдачу», но резкого отката во вторую половину восьмёрки не случится.

Анвар Гатиятулин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Итоговое место — 4-е. Кроме того, в этот прогноз заложены и легионеры, которые подъедут. Вчера уже всплывало имя Адама Альквиста, ждём форвардов.

«Авангард»

Страхи раннего межсезонья не оправдались, атакующая бригада Омска великолепна и очень глубока — некоторым звеньям можно вообще никаких установок не давать, они всё сами нарисуют. При этом Дмитрию Рябыкину не надо будет долго вкатываться в новые обязанности, большинство этих игроков он держал в руках, пусть и работал тренером по защите. Кроме того, омское большинство после прихода Ткачёва должно только сильнее расцвести, за счёт одного его можно закрепиться высоко.

Итоговое место — 3-е. И всё-таки очень смущает вратарская бригада, даже с учётом хорошей игры Галимова на предсезонке — впрочем, в отличие от того же «Барыса», этот «Авангард» может просто забросить больше почти в любом матче.

«Металлург»

Несмотря на то что мы поставили «Магнитку» на первое место в рейтинге лучших атак, их первое место всё-таки не гарантировано. Да, была отличная регулярка в прошлом году, но гандикап был сделан в первые 25 матчей — уже следующие 25 прошли хуже. А здесь будет уже не 50, а все 68, и по ходу длинной регулярки ещё выдерживать высокий темп игры команды. Кроме того, по предсезонке настораживает обновлённая линия защиты, которая далеко не всегда выглядит надёжной.

Илья Воробьёв Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Итоговое место — 2-е. Но по заброшенным шайбам, вполне возможно, «Магнитка» будет первой.

«Ак Барс»

Индивидуально эта Казань, вполне возможно, не раскроется так сильно, как этого от неё ожидают. Но праймовый Олег Знарок, как известно, обходился без суперзвёзд для построения своих чемпионских команд. Вряд ли Казань сразу же начнёт победный путь — но есть чувство, что после адаптации к требованиям нового штаба «Ак Барс» ближе к середине сезона наберёт крейсерский ход, если не за счёт атаки, так за счёт обороны.

Итоговое место — 1-е. А кроме матчей, ждём и пресс-конференций.