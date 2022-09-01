Московские армейцы забили пять голов за период, по три раза огорчили каждого вратаря «Металлурга» и забрали Кубок Открытия.

ЦСКА проспал старт, а потом за «Магнитку» стало страшно! Чемпион КХЛ просто безжалостен

В Москве стартовал 15-й сезон Фонбет чемпионата КХЛ. Новый турнир открыли финалисты предыдущего – ЦСКА и «Металлург». За лето команды изменились не так существенно, как большинство их конкурентов. Москвичи потеряли первого номера (Ивана Федотова) и капитана (Сергея Андронова), а также не достигли (по крайней мере пока) компромисса с главным ветераном – Александром Поповым.

Усиление состава имело точечный характер. На внутреннем рынке армейцы договорились с голкипером Александром Шарыченковым, а из Северной Америки переманили защитника Фредрика Классона и нападающего Максима Мамина.

«Металлург» сосредоточился на укреплении оборонительной линии. Отъезд Григория Дронова в клубе попытались компенсировать сразу двумя подписаниями: из «Барыса» вице-чемпионы забрали Валерия Орехова, а из «Северстали» – Илью Хохлова. Кроме того, «Магнитка» нашла статусного напарника для Василия Кошечкина – им стал экс-голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале.

Правда, игру за Кубок Открытия канадец начинал смотреть со скамьи запасных, а место в воротах занял 39-летний россиянин. Не смог выйти на лёд и ещё один магнитогорский легионер: Джош Карри в шестой встрече финала получил двухматчевую дисквалификацию.

В первом периоде команда Карри отлично справилась и без его усилий. Уже на пятой минуте «Металлургу» досталось большинство. Отрезок позволил гостям примериться к воротам Адама Рейдеборна, и вскоре по его истечении они забили первый гол сезона. Комбинация оказалась незамысловатой: Ярослав Хабаров выполнил наброс от синей линии, а Павел Акользин удачно подставил клюшку.

ЦСКА попытался оперативно нагнать соперника, но несколько стремительных контратак не имели положительного эффекта. Увеличить давление на «Магнитку» армейцам помешал собственный же игрок. 19-летний Прохор Полтапов, проводивший 19-ю игру в КХЛ, ударил в область головы и шеи Артёма Земчёнка – причём в зоне атаки. Судьи наказали вчерашнего юниора по всей строгости – штрафом до конца игры.

Две минуты потребовалось «Магнитке», чтобы огорчить Полтапова ещё сильнее: Семён Кошелев с лёгкостью воспользовался брешью, которую над своими щитками оставил Рейдеборн – 2:0.



Под занавес периода москвичи допустили ещё один фол – любопытно, что в прошлом году арбитры оставили бы его без внимания. Матвей Гуськов прижал шайбу коньком к борту – по новым правилам, подобные действия караются малым штрафом.

Реализовывать очередное большинство «сталевары» словно и не хотели – за то и поплатились. В дебюте второй двадцатиминутки хозяева сократили отставание в счёте. Максим Соркин ввязался в прессинг за чужими воротами и переадресовал шайбу Михаилу Григоренко – форвард мгновенно продемонстрировал, что летом его восхитительный бросок ничуть не испортился.

В следующей смене уже Слепышев выходил один на один с Кошечкиным – голкипер справился с угрозой. Затем армейцы чуть подутихли – впрочем, только для того, чтобы вернуться с удвоенной энергией. На седьмой минуте периода ЦСКА провёл элементарную и вместе с тем образцовую атаку: выигранное вбрасывание – пас от одного защитника другому – наброс – подставление от Павла Карнаухова – гол. Куда же проще?!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

67 секунд спустя столичная команда показала ещё более тривиальный способ. Подопечные Сергея Фёдорова «накрыли» противника в чужой зоне, шайба оказалась во владении Семёна Панкратова, а он – безжалостно точен. 3:2 – и Кошечкину приходится понуро катить на лавку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Молниеносный поворот в развитии встречи развязал соперникам руки. Во второй половине отрезка они были настолько изобретательны, что режиссёры трансляции не успевали повторить все моменты. «Магнитке» остроты удавались чаще, однако Рейдеборн благополучно забыл о собственных ошибках из первого периода и несколько раз буквально спас партнёров.

Паскуале без видимых трудностей влился в игру, но к концу периода неудачи его всё же настигли. Сперва Сергей Плотников щелчком от ушей прострелил ближний угол, а после Данил Юртайкин эффектно использовал выход «два в ноль».

Итого ЦСКА забросил пять шайб за один период – кажется, армейцы очень соскучились по хоккею.

На старте заключительной трети матча Григоренко оформил дубль и сделал счёт совсем неприличным. Но прежде состоялась первая драка сезона: Артём Минулин схлестнулся с Максимом Соркиным – магнитогорский защитник оказался сильнее.

Остаток матча превратился в психологическое мучение для «Магнитки» и приятное времяпрепровождение для ЦСКА. Москвичи играли в своё удовольствие, даже не скрывая улыбок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В итоге – 6:2. ЦСКА забирает Кубок Открытия и одерживает четвёртую подряд победу над «Металлургом»: в прошлом финале армейцы отыгрались с 1-3 в серии. Кстати, сезон КХЛ стартовал с повторения рекорда: ЦСКА и «Магнитка» забросили восемь шайб на двоих, дублировав достижение «Салавата Юлаева» и «Атланта» по результативности в матче за Кубок Открытия, установленное 12 сентября 2011 года.