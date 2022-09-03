«Динамо» испортило премьеру Знарку! Шедевральный гол привёл в восторг даже Овечкина

Составители календаря регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги совершенно точно знают толк в доброй иронии. Найти для нынешнего созыва и болельщиков московского «Динамо» более интересного соперника для дебютного матча в новом сезоне, нежели казанский «Ак Барс», нужно ещё постараться. От количества бывших игроков и тренеров московской команды в казанском коллективе могло буквально зарябить в глазах. Достаточно сказать, что в топ-6 нападения «Ак Барса» оказались заявлены сразу пять форвардов, в различном прошлом защищавшие цвета «Динамо».

Это и бывший капитан бело-голубых Вадим Шипачёв, за которым на долгие годы закреплены многие рекорды в динамовской истории. Это и Дмитрий Кагарлицкий, и Станислав Галиев, и Даниил Тарасов, и даже Александр Радулов, который свою первую игру на профессиональном уровне в 17-летнем возрасте в 2004 году провёл как раз-таки в стане «Динамо». Если говорить о полевых игроках казанской команды, то необходимо заметить, что дополнял коллекцию бело-голубых «бывших» защитник Вячеслав Войнов, сменивший «Динамо» на «Ак Барс» в это межсезонье наряду с Шипачёвым и Галиевым.

Только на противостоянии экс-игроков московского «Динамо» со своей бывшей командой всевозможные интриги встречи и не думали исчерпываться. Проведший яркую селекционную кампанию «Ак Барс» возглавил Олег Знарок, по сей день остающийся последним тренером в истории «Динамо», который не только приводил эту команду к победе в Кубке Гагарина, но под руководством которого бело-голубые в последний раз пробивались и дальше второго раунда плей-офф КХЛ. Помогает Знарку в управлении звёздной казанской россыпью Юрий Бабенко, являющийся золотым капитаном московского «Динамо» (2013). На казанской тренерской лавке находится и Александр Бойков, также бравший Кубок Гагарина, ещё будучи игроком «Динамо».

В свою очередь, главным тренером бело-голубых второй сезон кряду остаётся Алексей Кудашов, завершивший игровую карьеру в 2012 году, когда «Динамо» тренировал не кто иной, как Знарок. Тогда Кудашов и Бабенко вместе поднимали чемпионский кубок над головами после победы в финальной серии над «Авангардом» (4-3), а теперь судьба развела их по разным местам. В это межсезонье московский клуб пережил революционные изменения, едва ли не на 60% обновив свой состав. Заменой Галиева и Шипачёва в «Динамо» фактически стали два иностранных нападающих Якоб Лилья и Джордан Уил, летом перебравшийся в столицу России в результате обмена из «Ак Барса». Игра канадского форварда против казанцев была ещё одной интригой матча.

Тренерский штаб хозяев не стал собирать все главные козыри в одну корзину и развёл троих легионеров по разным тройкам. Лилья и Уил образовали сочетание с Владиславом Ефремовым, тогда как вернувшийся в «Динамо» Эрик О’Делл составил тройку с Дмитрием Рашевским и Иваном Игумновым. При этом номинально первым сочетанием бело-голубых стала тройка Ильи Каблукова с Максимом Джиошвили и Иваном Мурановым на краях нападения. Именно эта тройка и была ответственной за сдерживание сочетания Шипачёва, Кагарлицкого и Радулова.

В первом периоде лидеры «Ак Барса» играли заметную роль на льду, при каждом своём появлении на площадке переводя игру в чужую зону. При этом до реально опасных моментов у ворот Ильи Коновалова дело доходило далеко не всегда. Более того, ближе всего к голу гости оказывались в те моменты, когда на лёд выходила тройка Ильи Сафонова. Сначала сам 24-й номер «Ак Барса» мог открывать счёт, но на пути его броска из убойной позиции оказался конёк защитника Антона Малышева, а затем Дмитрий Воронков с пятака едва не занёс тачдаун в ворота хозяев, но динамовцы смогли его остановить.

Сами хозяева в первую очередь отвечали атаками тех троек, где находились их легионеры. На руку им могло сыграть большинство, полученное уже на второй минуте матча. Первая спецбригада «Динамо» неплохо разыгрывала лишнего, и О’Делл вполне мог забивать в большинстве, но переиграть Тимура Билялова у него не получилось. Уже при игре в равных составах Лилья не попал с лёта по шайбе, которая неожиданно выскочила на казанский пятак. В результате первый период так и не подарил зрителям заброшенных шайб.

Казалось, что практически по аналогичному сценарию пройдёт и второй период. В начале отрезка бело-голубые снова заработали большинства и вновь упустили возможности для первого гола в сезоне. Бросок Владислава Кодолы из круга вбрасывания пришёлся в штангу, а следом Уил с пятака проиграл очную дуэль Билялову. Казанцы ответили опасным моментом в равенстве от Кирилла Панюкова и своим нереализованным большинством, где отличный шанс упустил Кагарлицкий.

А когда до завершения периода оставалось меньше 10 секунд, в сольный проход неожиданно для всех, в том числе и для игроков «Ак Барса», отправился Иван Игумнов. В чужой зоне ассистент капитана московского «Динамо» сначала ушёл из-под опеки Шипачёва, затем совершил рейд за воротами, выбрался в центр зоны и с кистей зарядил под перекладину. В момент пересечения шайбой линии ворот до конца периода оставалось всего 2,8 секунды. Красивейшему голу Игумнова аплодировал сам Александр Овечкин, наблюдавший за матчем родной команды из вип-ложи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На самом старте третьего периода казанцы снова получили возможность использовать лишнего, когда в штрафной бокс отправился Рашевский. Шипачёв фирменной передачей нашёл Кагарлицкого в опасной позиции – Коновалов уже не успевал переместиться – но, на его счастье, бросок Дмитрия пришёлся в сетку с внешней стороны. Доиграть большинство до конца у «Ак Барса» не получилось – казанцев подвели изменения в правилах. Семёнов совершил нарушение на точке, и игра продолжилась в равных составах, где динамовцы ничем не уступали настолько именитому по своему составу сопернику.

Ровно в середине периода Рашевский в резкой контратаке мог отправлять вторую шайбу в ворота Билялова, однако его броску с ходу из правого круга вбрасывания не хватило точности. Чем меньше оставалось времени до конца основного времени, тем сильнее должно было возрастать давление гостей на оборону хозяев. Но «Динамо» не допустило главной ошибки и не прижалось к своим воротам. «Ак Барс» не смог организовать финальный штурм, а Иван Муранов окончательно испортил премьеру Олега Знарка, отправив шайбу в пустые ворота.