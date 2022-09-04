Овечкин догонит Хоу, а Малкин — Фёдорова? Какие рекорды побьют наши в новом сезоне НХЛ

Через месяц с небольшим начнётся регулярный сезон НХЛ — и за работу возьмутся не только хоккеисты, но и местные статистики. Американский спорт прекрасно известен своей любовью к подсчёту самых разнообразных статистических показателей, выводя из банальных голов и очков целые пирамиды.

Очень скоро на ваши головы упадёт тонна новостей в духе «Овечкин поднялся на такое-то место в историческом рейтинге», «Василевский побил рекорд, державшийся Х лет» и прочих. Сейчас же, пока сезон не стартовал, оформим превью основных рекордов и достижений, что могут установить наши хоккеисты в НХЛ.

Александр Овечкин

Конечно же, гонка за вечностью и Гретцки. Следующая остановка — Горди Хоу: чтобы опередить Мистера Хоккея, Ови надо забить 22 гола (сейчас у него 780, у Хоу — 801). Если темп последних сезонов сохранится, то на второе место в вечной таблице снайперов Александр может выйти уже в декабре.

По набранным очкам Ови не третий, а «лишь» 20-й (1410 баллов). Главный ориентир на этот год — 15-е место, которое занимает легенда «Чикаго» Стэн Микита (1467). Пола Коффи (1531) за один год будет обогнать почти нереально. А ведь в спину дышит и Кросби, отстающий от Овечкина на одно очко.

Ови побил рекорды лиги по голам в большинстве и победным шайбам, но по голам в равных составах он пока что четвёртый в истории — 490. 500 шайб Александр почти наверняка разменяет быстро, но, чтобы догнать Ягра (538), надо будет нереально постараться.

Если Овечкин проведёт полный сезон или пропустит максимум две игры, то войдет в топ-50 лиги по проведённым играм. Достижение на фоне остальных не очень солидное, но всё же.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Один из игроков лиги считал, что голы в пустые ворота — «для педиков». Однако же лига учитывает и их, и Овечкин на данный момент идёт вторым после Гретцки (48 против 56). Правда, за один сезон догнать Великого здесь вряд ли получится.

Евгений Малкин

Если не случится никаких травм, то в этом сезоне Джино проведёт свою тысячную игру в регулярке НХЛ и вступит в элитный, но довольно широкий клуб — на данный момент 1000 и более игр в лиге провели 367 игроков. Опять же: если не случится никаких травм, то отмечать юбилей хоккейный мир будет уже в ноябре.

Другой, куда более топовый ориентир — топ-50 лиги по очкам. Сейчас 50-е место занимает рекордсмен НХЛ по сыгранным матчам Патрик Марло. Чтобы догнать и перегнать, Малкину нужно не так уж и много — 52 очка.

При полноценном сезоне Малкин наверняка войдёт и в топ-50 НХЛ по ассистам — сейчас у Евгения 702 результативные передачи, а у Берни Николлса на 50-м месте их 734.

Мы не вспоминали о русском зачёте НХЛ после того, как Овечкин обогнал Фёдорова. В этом году главный тренер ЦСКА может быть оттеснён на третье место: Малкин отстаёт от него лишь на 33 очка (1146 против 1179).

Владимир Тарасенко

Ожидание рекордов Тарасенко осложняет ожидание потенциального обмена из клуба — это требование, как сообщали журналисты, форвард не снимал. Если Сибирский Танк останется в «Блюз» и проведёт сезон, подобный прошлогоднему, то станет четвёртым в истории «Сент-Луиса» по результативности: сейчас у него 524 очка, а у Гэрри Ангера — 575. Владимир может догнать Ангера и по голам, но для этого надо забросить больше 40 шайб за сезон.

Евгений Кузнецов

Пока это не самый громкий повод, но красивый статистически — почти наверняка челябинский талант оформит 500 набранных очков уже в октябре, сейчас у него 496 баллов. Среди действующих игроков НХЛ Кузнецов станет шестым нашим, который пробьёт эту отметку.

Сергей Бобровский

Самый критикуемый русский игрок последних сезонов имеет неплохие шансы ворваться в топ-20 самых побеждающих вратарей в истории. Прямо сейчас он 25-й (336 выигранных матчей), а у легенды «Питтсбурга» Тома Баррассо 369 побед. «Флорида» даже со своими потолочными проблемами достаточно сильна, чтобы оформить столько выигрышей для первого вратаря — теперь вопрос, будет ли свой уровень держать новокузнецкий кипер.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

Тем не менее у Боба прекрасные шансы, чтобы обогнать Евгения Набокова и стать самым побеждающим вратарём из России — у Набби 353 победы.