«Говорили, что я умер». Самая страшная травма в истории хоккея России

5 сентября в российском хоккее произошёл ужасный эпизод. Один из главных талантов нашего хоккея нападающий системы СКА Кирилл Танков получил страшную травму в матче регулярного чемпионата ВХЛ с санкт-петербургским «Динамо». Защитник системы бело-голубых Артём Мальцев совершил небольшой толчок, в результате которого Танков потерял равновесие и головой влетел в борт.

Роковое стечение обстоятельств привело к тому, что в этом эпизоде 20-летний нападающий получил тяжёлую травму шейных позвонков. По информации наших коллег, вчера, 6 сентября, Кирилл был прооперирован в одной из больниц Санкт-Петербурга, при этом ориентировочные сроки возвращения нападающего на лёд колеблются в районе года.

Редакция «Чемпионата» желает скорейшего выздоровления молодому нападающему и выражает большую надежду, что эта травма не разрушит карьеру российского хоккеиста, в прошлом году выбранного на драфте НХЛ «Питтсбург Пингвинз», а в этом году произведшего очень приятное впечатление во время прохождения предсезонной подготовки в составе СКА.

Новость по теме Форвард системы СКА Танков получил серьёзную травму в матче ВХЛ, покинув лёд на носилках

Случай из матча ВХЛ моментально вызвал в памяти ассоциации о самой страшной травме в истории российского хоккея. 12 сентября 2003 года ярославский «Локомотив» на льду домашней арены принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился убедительной победой железнодорожников – 7:2. Но после завершения встречи у игроков и поклонников ярославской команды совершенно точно не было праздничного настроения, которое могло быть после столь красивой и уверенной победы.

На 14-й минуте третьего периода, когда счёт уже был 7:2 в пользу ярославского клуба и последние шесть минут матча были не более чем формальностью, 31-летний чешский форвард «Магнитки» Томаш Хлубна провёл грязный силовой приём и толкнул на борт защитника хозяев Алексея Стонкуса. Молодой защитник в момент удара находился в полупозиции, не успел сгруппироваться и головой влетел в борт.

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Чудовищное падение 19-летнего хоккеиста сразу же заставило содрогнуться от ужаса, и, к огромному сожалению, тяжёлые последствия для здоровья не миновали Алексея. «Сначала думал, всё нормально: просто дыхание сбилось или ушиб. Встану и поеду. А начал вставать, в спину ударила какая-то боль непонятная, незнакомая боль. Я упал. Врач прибежал, руку засунул под спину: «Перелом», — спустя семь лет рассказывал пострадавший.

Встречу пришлось остановить на 10 минут — именно столько понадобилось медицинскому персоналу на то, чтобы привести Стонкуса в чувство, погрузить его на носилки и сразу же отправить на машине скорой помощи в больницу.

«Сначала я ничего не осознавал. Приехал в больницу, день ждал, когда из Швейцарии доставят специальную конструкцию для скрепления позвонка. Потом мне сделали операцию. Когда я отошёл от наркоза, пришёл врач. «Тебе повезло, — сказал. — Ещё чуть-чуть — и была бы задета центральная нервная система». По его тону я понял, что в этом случае меня, наверное, везла бы не скорая, а другая машина.

Когда лежал в больнице, такое началось!.. Говорили, что я умер. Натурально: на одном заводе был мой портрет и траурная ленточка. Потом писали, что я жив, но остался инвалидом на всю жизнь», — делился подробностями Стонкус.

После матча главный тренер «Локомотива» Владимир Юрзинов-младший просто не смог удержаться от реплики в адрес Хлубны: «Такие легионеры нашему хоккею не нужны. Мы хотим играть в красивый хоккей, чтобы радовать зрителей. Хулиганский хоккей нам не нужен», — злился Юрзинов.

Но что интересно, главный судья той встречи Александр Поляков, впоследствии ставший начальником судейского департамента КХЛ, а сейчас являющийся членом Спортивно-дисциплинарного комитета лиги на сезон-2022/2023, не усмотрел в действиях Хлубны никакого нарушения правил. По мнению Полякова, столь серьёзные последствия были вызваны не столько толчком, сколько неудачным приземлением пострадавшего.

Владимир Юрзинов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Поддержала решение арбитра и специально созванная комиссия, созданная Федерацией хоккея России (ФХР) и ПХЛ для расследования инцидента. Детально изучив видеозапись эпизода игры между «Магниткой» и ярославцами, прошедшей 12 сентября, эксперты комиссии пришли к выводу, что магнитогорец не виноват в случившемся несчастье.

«Три удаления Томаша Хлубны (в том матче чех ещё до эпизода со Стонкусом успел заработать шесть минут штрафного времени. – Прим. «Чемпионата») были зафиксированы главным судьёй и не являлись следствием грубой или сверхгрубой игры. А травма хоккеиста «Локомотива» Алексея Стонкуса получена в результате игрового момента и не являлась следствием преднамеренного нарушения», — говорилось в заключении комиссии.

Сам Стонкус с таким вердиктом согласиться никак не мог. «Я считаю, что Хлубна ударил меня умышленно. Счёт был уже 7:2 в нашу пользу. Играть оставалось пять минут. Там вбросили шайбу в нашу зону, и мы с ним вместе побежали за ней. Я прибежал первым, выкинул её, и в этот момент он ударил меня клюшкой в шею. Я прилетел спиной в борт, а Хлубна, доехав, сложил меня ещё пополам. Его не удалили», — утверждал игрок «Локомотива».

Как бы то ни было, карьера молодого защитника «Локомотива» оказалась разрушена из-за этого рокового инцидента. Сезон-2003/2004 Стонкус пропустил целиком, а будущие попытки возвращения на лёд не принесли успеха. В течение ещё четырёх лет Алексей не хотел прощаться с мечтой о хоккейной карьере и пытался вернуться в спорт. Он поиграл ещё за восемь команд, в том числе и за вторую команду «Локомотива», но в общей сложности не сыграл и 100 матчей. В полной мере восстановиться от полученной травмы у Стонкуса так и не получилось.

«Я не играл весь сезон-2003/2004 и часть следующего. Первый матч после возвращения я проводил за вторую команду. И в первой же смене отдал голевую передачу. За меня так все радовались! Да и я сам рад был. Но во второй команде долго оставаться было нельзя: ребята молодые росли, я занимал их место. Следующую предсезонку провёл в первой команде.

Мне сказали: «Попадёшь в команду сам, будет видно, что сильнее — будешь играть». Ну, так получилось, что не вернулся. Обиды на «Локомотив» нет. Операции мне полностью оплатили. Я даже не знаю, сколько они стоили, потому что в решении этих вопросов не участвовал ни секунды. Клуб выделил мне отдельную палату, где я был с мамой: она ведь месяц провела со мной, не отходя. Всё время, что я был в «Локомотиве», мне выплачивали мою прежнюю зарплату. Я не знаю, что мог ещё сделать для меня клуб. Не вернулся в основу — ну, судьба, значит», — заметил Стонкус.

Что касается Хлубны, то сезон-2003/2004 он завершал уже в составе «Северстали». В ходе регулярного чемпионата «Магнитка» отказалась от услуг чешского форварда, обменяв его в Череповец. В стане «Северстали» Томаш выбил приличные 17 очков в 34 матчах, но предложения о новом контракте не получил. Летом 2004 года игрок отправился в Финляндию, а затем начал менять команды как перчатки. Хоккейная судьба заносила Томаша в Словакию, Норвегию, Беларусь и Латвию, а завершал Хлубна свою карьеру в низшем дивизионе чемпионата Австрии.