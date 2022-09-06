«Благодаря КХЛ мы выиграли Олимпиаду». В Финляндии наконец признали заслуги России

В Финляндии продолжаются активные обсуждения судьбы «Йокерита». После выхода «джокеров» из состава КХЛ и фактической смерти старой команды стало известно, что клуб из Хельсинки не сможет сыграть в СМ-Лииге — главной финской хоккейной лиге — до сезона-2024/2025. В «Йокерите» намерены подать заявку на вступление во вторую лигу Финляндии.
Многие в стране критикуют «джокеров» за игру в КХЛ. Российское финансирование стало одной из причин таких жёстких санкций к клубу, который фактически теперь является иным юридическим лицом. Тем не менее такие резкие вмешательства привели к тому, что сейчас ни сотрудники «Йокерита», ни болельщики не понимают: в чьих руках находится команда? Кто будет играть? Абсурд доходит до того, что тренер не знает, кто ему платит зарплату.
Не могут оставить непонятную и напряжённую ситуацию с клубом без внимания и бывшие игроки «джокеров». Так, в интервью Iltalehti высказался бывший защитник национальной сборной Йере Каралахти, выступавший за «Йокерит» в сезоне-2013/2014, когда клуб ещё не вступил в КХЛ, а также успевший поиграть за минское «Динамо» — с 2011 по 2013 год. Бывший хоккеист выступил с защитой клуба, а также рассказал о том, почему выступать в КХЛ было правильным решением для «джокеров». Он стал чуть ли не первой известной личностью в Финляндии, признавшей заслугу России в развитии национального хоккея.
«Клуб поднимал уровень финского хоккея. В КХЛ многие игроки получили возможность испытать невероятные моменты и проверить себя в жёсткой борьбе.
Благодаря этому Финляндия выиграла свои золотые медали. Без игроков КХЛ уровня Финляндии вряд ли хватило бы. Если бы «Йокерит» не вступил в КХЛ, сомневаюсь, что Финляндия выиграла бы Олимпиаду в Пекине и стала бы чемпионом мира», — сказал Каралахти.
Йере Каралахти
Фото: Jeff Gross/Getty Images
Кроме того, бывший защитник эмоционально встретил решение запретить «Йокериту» вступить сразу в СМ-Лиигу.
«Я от всего сердца надеюсь, что «Йокериту» удастся вернуться в СМ-Лиигу как можно скорее.
Необходимость пройти вторую лигу? Йокерит приносит нашему хоккею гораздо больше. Он возвращает битву за господство в Хельсинки. В старые времена как минимум за пару недель до встреч «Йокерита» на рабочих местах был ажиотаж, и он всё ещё сохранялся через пару недель после матчей. Тогда игровой день также был отличным опытом для игроков», — вспомнил Каралахти, поигравший и за ХИФК — другой клуб из Хельсинки. Матчи этих команд являются одним из самых жарких дерби в Финляндии.
«Йокерит» привлекает зрителей даже в провинции. Я не понимаю этого, когда некоторые клубы или лица, принимающие решения, негативно относятся к «джокерам». Место «Йокерита» — в СМ-Лииге, клуб вызывает интерес», — заключил хоккеист.
Печально видеть, как такой интересный клуб с богатой историей, как «Йокерит», клуб, подаривший миру немало классных хоккеистов, судя по всему, погибает. В России он мало кому теперь нужен. В Финляндии же только изредка кто-то встаёт на защиту «джокеров». Реакция хоть и понятная, но всё-таки чересчур жестокая. Что же теперь ждёт многократного чемпиона Суоми, давшего будущее финскому хоккею?
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