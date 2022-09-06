За фол, который мог лишить жизни, наказали на три матча. Что происходит в ВХЛ?

Хоккейная Россия второй день пребывает в шоке от того, что случилось с Кириллом Танковым. Один из самых талантливых молодых игроков страны получил ужасную травму 5 сентября, в матче чемпионата ВХЛ между «СКА-Нева» и петербургским «Динамо». Динамовец Артем Мальцев толкнул потерявшего равновесие Танкова в спину, спортсмен ударился головой о борт и был унесëн со льда на носилках.

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Диагноз – перелом шейного позвонка. Настоящим чудом можно считать то, что хоккеист вообще остался жив и избежал пожизненной инвалидности. Но всё равно травма Танкова – страшная трагедия. Парень, который всю свою жизнь посвятил спорту, теперь останется без хоккея как минимум на год. И вообще не факт, что вернется на прежний уровень. А ведь этот 20-летний нападающий имел все шансы, чтобы засверкать в КХЛ уже в этом сезоне. Он качественно поработал на предсезонке, а в ВХЛ был откомандирован за игровой практикой. Чтобы быть готовым в любой момент дебютировать во взрослой команде СКА. И вот теперь все эти перспективы обрублены – одним ударом. Который мог оборвать жизнь одаренного трудолюбивого спортсмена – спасибо госпоже Удаче за то, что не позволила трагедии завершиться смертельным исходом.

Клуб Танкова оказался шокирован таким страшным эпизодом. Вот что сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Кирилл Танков — один из самых ярких форвардов России. Мичков тоже получил серьёзную травму, соперники играют против СКА жёстко. Но есть пределы, надеюсь, что эти пределы будут скорректированы, надо, чтобы наши ребята играли в России, радовали болельщиков. Мичков не играет уже третий месяц — кому это нужно? В Северной Америке регулируется правилами игра против таких техничных игроков, как Панарин или Кучеров. Мы тоже к этому идём, но медленными шагами. Надеюсь, обратим на это больше внимания».

Утром во вторник лига выпустила свой официальный релиз. СДК выписал динамовцу Мальцеву всего три матча дисквалификации.

Кирилл Танков Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Три матча дисквалификации – много или мало?

И вот такая мягкая реакция кажется просто недопустимой. Что ещё должно произойти, чтобы хоккейные чиновники наконец-то начали защищать талантливую молодежь? Летальный случай? В правилах, по которым живет российский клубный хоккей, – огромный и очень опасный пробел. Любого игрока могут на ровном месте покалечить, нанести ему несовместимую со спортом травму – и персонажу, который позволяет себе такие подлые приемы, по факту ничего не будет. Вот и в случае с Танковым СДК ВХЛ просто сослался на регламент, механически применил п. 1.3. статьи 69 «Дополнительные санкции» и выписал предусмотренные три матча.

А что это за регламент такой – если за удар, способный лишить жизни, здоровья или как минимум хоккейной карьеры, отлучают от игры всего на неделю? В НХЛ за такую подлость дали бы десятки игр дисквалификации. А почему же у нас вторая по статусу лига страны позволяет себе плевать на безопасность своих же игроков?

ВХЛ накануне сезона переименовала саму себя, стала называться не Высшей, а Всероссийской. Но что толку в смене вывески, если по факту лига давно уже превратилось в место, куда просто страшно отправлять молодых звезд. Потому что их там калечат, бьют, запугивают и доводят до инвалидности. В теории перспективные игроки нового поколения должны именно в ВХЛ набираться игровой практики, развиваться, прибавлять в мастерстве – одним словом, готовиться к переходу в статус полноценного хоккеиста основного состава клуба КХЛ. Но на деле клубы, у которых есть молодые звезды, уже попросту боятся отправлять этих талантов в «вышку». Вот восстановится после травмы Мичков – и руководство клуба сто раз подумает, стоит ли отправлять ещё одного элитного форварда за такой игровой практикой. И Знарок, командуя звёздным «Ак Барсом», тоже не захочет рисковать даже тогда, когда возникнет необходимость повоспитывать кого-то из молодых. После ужасной травмы Танкова и «Локомотиву», и «Магнитке», и ЦСКА, и всем остальным будет просто страшно за своих ярких воспитанников.

Танков на тренировке Фото: neva.ska.ru

ВХЛ обязана разобраться

И как Россия собирается удерживать своих талантов от отъезда в Северную Америку, если там они получают хоть какой-то шанс на развитие, а на родине в один момент может возникнуть реальная угроза здоровью и жизни?

Руководство ВХЛ прямо сегодня обязано приступить к работе по изменению регламента соревнований.

Трагический случай с Танковым – это очень веская причина для того, чтобы наконец-то принять реальные меры по защите здоровья и жизни отечественных игроков. Лучше поздно, чем никогда. И в деле искоренения подлой, немотивированной грубости все средства хороши. Используйте принцип «око за око»: если травмированный хоккеист пропускает год, то грубиян, нанëсший травму, тоже пусть пропускает год. А ещё можно бить по самому больному – по деньгам. Штрафуйте персонажей вроде Мальцева на годовую зарплату сразу. Причём взыскивайте её не со спортсмена, а с клуба. Пусть потом работодатель разбирается с теми, кто позволяет себе недопустимые выходки на льду. Кто толкает летящего соперника головой в борт и творит прочие подобные вещи.

В оценке таких эпизодов не может быть никаких скидок на «эмоции», «пыл спортивной борьбы». Если ты не контролируешь себя и можешь вот так, на ровном месте поставить под угрозу жизнь и карьеру другого спортсмена – знай, что после этого под вопросом будет и твоя карьера. И твое благополучие, в том числе и профессиональное, и финансовое.

А мы теперь внимательно присмотримся, насколько дееспособна ВХЛ и готова ли она реально защищать хоккеистов от таких страшных травм. Лига не имеет права оставить всё как есть, недопустимо, чтобы этот случай никого ничему не научил. Если же ВХЛ ограничится уже вынесенным решением СДК – надо будет разбираться уже с менеджерами этой лиги.

Дай бог Танкову скорейшего выздоровления. Но в нашем хоккее обязаны сделать всё, чтобы такие случаи больше не повторялись.