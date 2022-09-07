«Команду начинает колбасить». Вратари могут испортить планы нескольким клубам КХЛ

Больше всего от ненадёжной игры голкиперов страдают гранды Востока. Но от усиления не отказались бы и в других организациях.

Пожалуй, главной и общей кадровой проблемой для клубов КХЛ в новом сезоне стало отсутствие на доступных рынках таких вратарей, в которых не было бы сомнений. Статусные европейцы, которые цементировали оборону грандов или тащили команды ниже уровнем, уехали, а полноценно заменить их североамериканцами не удалось – по крайней мере, пока.

Эксперты предполагали, что ослабление вратарского корпуса приведёт к увеличению результативности. Но текущая реальность опровергает тезис. За неполную неделю в КХЛ сыграли 27 матчей, и общее количество шайб на этом отрезке отнюдь не является рекордным.

Сезон Общее кол-во голов за первые 27 матчей Среднее кол-во голов за матч 2022/2023 145 5,37 2021/2022 152 5,62 2020/2021 134 4,96 2019/2020 136 5,03 2018/2019 142 5,25 2008/2009 154 5,7

Другие статистические показатели тоже остаются в рамках нормальности. В частности, крупные счета не стали в лиге обыденностью, разгромы – редкость. В этом смысле выделяется скорее первый сезон в истории лиги, а не 15-й.

Сезон Кол-во матчей с разницей 4+ шайб 2022/2023 5/27 2021/2022 6/27 2020/2021 4/27 2019/2020 3/27 2018/2019 5/27 2008/2009 2/27

С другой стороны, вполне определённо можно констатировать, что тренеры по-прежнему находятся в поисках лучших вариантов. Больше половины команд сыграли только по два матча, но 11 специалистов уже успели попробовать на последнем рубеже двух вратарей.

В «Авангарде» сделали ставку на Станислава Галимова, но всё равно решили проверить Василия Демченко – и это несмотря на необходимость набирать очки во втором матче после досадного поражения в первом.

В СКА сезон открывал Дмитрий Николаев – фигура, известная разве что в узких кругах. Потенциал 22-летнего вратаря затруднился оценить даже один из самых активных экспертов Александр Кожевников. «Я не знаю, я же не вижу его. Если тренеры верят в него, значит, в нём что-то есть. Трудно так сказать. Да, бывает всё в жизни. Тем более у вратарей другая психология», – утверждает двукратный олимпийский чемпион.

В ЦСКА роль стартового голкипера получил Адам Рейдеборн – в двух матчах у него две победы, но только 88% отражённых бросков. Александр Шарыченков, дублёр шведа, сыграл с «Ак Барсом» – и тоже не впечатлил.

«У ЦСКА мне на данный момент не нравится игра вратарей, вот честно говорю, – отвечает на вопрос о слабостях армейцев Ирек Гимаев. В начале нулевых он тренировал московский клуб. – Было много моментов, когда Шарыченков если бы выручил, то игра пошла бы в другом русле. А здесь команду уже начинает немного колбасить. Первый гол с острого угла, да и вообще что-то он многовато… Прямо говорю, но я думаю, все знают и все это видят. Я думаю, это не игра первого вратаря в такой команде».

Александр Шарыченков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Примечательно, что довольно часто голкиперам приходится уступать место партнёру во время матча, и теперь тренеры не ждут, когда ситуация станет патовой: чтобы пойти на рокировку, Рябыкину, Воробьёву, Разину хватило трёх пропущенных шайб; Гатиятулину – двух.

«Магнитка», к слову, меняла вратарей уже дважды: в первом матче Кошечкин уступил место Паскуале, во втором произошло наоборот. Однако трёхкратный чемпион России в составе «Металлурга» Равиль Гусманов считает, что корень вратарской нестабильности команды – в действиях полевых игроков. «Начало сезона – где-то надо больше помогать вратарю. «Магнитка» и в конце прошлого сезона, как я уже говорил, забивала много, но, к сожалению, и пропускала много. Тут именно в самоотверженности им нужно добавить, помочь вратарю», – сказал Гусманов.

В другом важном для Гусманова клубе – «Тракторе» – вратарская тема тоже вышла на первый план. Челябинцы открыто признают, что с голкиперами не всё в порядке: в этом смысле приглашение Эндрю Хэммонда лучше любых декламаций. Однако дата прибытия североамериканца – открытый вопрос, и до этого времени «Трактору» придётся как-то выживать.

Эмиль Гарипов дважды выходил в старте, но сыграл только 74 минуты и из 27 бросков не справился с шестью. «Всё сваливать на вратаря я бы не стал – всё равно играет команда, – Гусманов предлагает с пониманием отнестись к провалам Гарипова. – Где-то, значит, надо было ребятам помочь ему войти в игру, больше шайб ловить на себя. Начало сезона, и давление большое – особенно на вратарей. Не такое большое количество игрового времени у него было до этого. Конечно, то, что они пригласили нового вратаря, напрашивалось – ещё в конце сезона, когда узнали об уходе Уила».

Сменщик Эмиля – Сергей Мыльников – тоже не внушает надежды. Вчера он собственноручно отдал один балл «Автомобилисту»: на последних минутах голкипер не смог просто прижаться к штанге, чтобы остановить шайбу, пущенную Кёртисом Валком с нулевого угла.

Вратарские казусы предсказуемо сказываются на общекомандных результатах. «Трактор» добыл единственную победу в овертайме, у «Магнитки» – два болезненных поражения от ЦСКА и «Северстали», «Авангард» – единственный клуб Востока, у которого ещё нет очков.

Разумеется, нельзя объяснить неудачи этих команд исключительно трудностями с голкиперами. С другой стороны, коллективы, обладающие крепкими первыми номерами, сейчас чувствуют себя значительно комфортнее. Три лучших вратаря по проценту отражённых бросков представляют клубы, выдавшие наилучший старт. «Спартак» во многом благодаря Патрику Рыбару возглавляет сводную таблицу лиги. Следом идёт московское «Динамо» Ильи Коновалова – он пропустил пока лишь одну шайбу. Как и Антон Красоткин, чья игра позволила «Сибири» пробиться в топ-2 конференции.

Эксперты призывают не делать серьёзных выводов по стартовым матчам: многие команды поменяли тренеров, пересобрали составы и ещё не притёрлись друг к другу. Впрочем, пара фактов вполне очевидны уже сейчас: вратарской катастрофы в КХЛ не случилось и не предвидится, но о дуэте калибра Стефан Лив – Александр Вьюхин, которых мы вспоминаем сегодня, приходится только мечтать.