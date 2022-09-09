Европейцы здорового человека. В Словакии не считают преступниками своих игроков из КХЛ

В последнее время участились разговоры о том, что иностранных хоккеистов, выступающих в КХЛ, не будут вызывать в их национальные сборные. Вот, например, заявление шведской хоккейной ассоциации.

«Правление Шведской хоккейной ассоциации приняло политическое решение в отношении шведских игроков КХЛ. В решении говорится, что эти игроки недоступны для отбора в сборную Швеции, оно действует до дальнейшего уведомления», — говорилось в официальном пресс-релизе.

«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и миру, потому что речь идёт о наших фундаментальных ценностях. Ассоциация ранее заявляла, что решение будет принято заблаговременно до начала сезона, и теперь оно принято», — заявил глава шведской ассоциации Андерс Ларссон, над которым публично смялись хоккейные агенты. И правильно делали: разве можно не посмеяться над таким глупым и недалёким человеком?

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Есть пример Латвии, в которой на политической почве и вовсе начали сходить с ума. Игрокам, отправившимся выступать в Россию (Янис Калниньш и Николай Елисеев), с трудом удалось отстоять свои права и получить трансферные карты. О выступлении за латвийскую сборную, конечно, можно забыть, но Калниньш с Елисеевым точно ничего не потеряли. Поиграют в сильной лиге, заработают денег, почувствуют себя нормальными хоккеистами, а в сборной пусть играют без них.

На всём этом негативном фоне очень адекватно повели себя в Словакии.

Итак, словацкая федерация хоккея выпустила заявление по игрокам, выступающим в КХЛ.

«Мы будем приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, в которой они выступают.

Исполнительный комитет и словацкая хоккейная ассоциация всегда будут соблюдать международные соглашения и действующие законы. Мы считаем, что игроки, в настоящее время работающие в России, не нарушают международные соглашения или наши законы, хоть мы и выступаем против спецоперации на Украине», — приводит текст заявления sport.cz.

Отметим, что в настоящее время в КХЛ выступают семь словацких хоккеистов: вратари Патрик Рыбар и Адам Гуска, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Михал Криштоф, Адам Лишка и Самуэль Бучек.

Михаил Чайковски Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

В Словакии прекрасно понимают, что все эти игроки могут реально помочь сборной на международных турнирах, так как являются одними из лучших в своих амплуа в Европе.

Что можно ещё сказать о словаках? Ребята — красавцы, так как не мешают спорт и политику, не ставят палки в колёса своим хоккеистам. Чехам, шведам, финнам и иже с ними стоит поучиться и взять со словаков пример. Сборная Словакии и её федерация оказались самыми адекватными в Европе, это неоспоримый факт.

Важно понимать и то, что словацкие власти не мешают развиваться своим игрокам, понимая, что КХЛ — сильнейшая лига на европейском континенте. А чехи, шведы, финны, латыши и прочие рискуют вскоре серьёзно просесть в спортивном плане.

Ну что же, это их выбор. Хотя среди всех упомянутых выше хватает адекватных и здравомыслящих хоккеистов, которые принимают решения сами за себя, а не пляшут под чью-то дудку. Спортсмен должен заниматься спортом и показывать себя на площадке, а не лезть в политику.