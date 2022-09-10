Унижение чемпиона и роковая ошибка игрока «Трактора». Итоги дня КХЛ

9 сентября в Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

«Сибирь» подарила Новосибирску превосходное открытие хоккейного сезона. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали уверенную победу над «Куньлунем». Новосибирцы продемонстрировали впечатляющую реализацию большинства: все четыре шайбы они провели, имея численное преимущество.

По дублю оформили защитник Тревор Мёрфи и нападающий Александр Шаров. Особенно красивым получился четвёртый гол: Шаров в результате идеально расчерченной комбинации буквально «расстрелял» пустые ворота. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин оформил второй «сухарь» в текущем сезоне. Его визави Мэтт Джурасик долго сохранял интригу в матче и в итоге отразил 39 бросков, но рассчитывать на поддержку партнёров ему не приходилось, а один в поле не воин.

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«Салават Юлаев» впервые в сезоне приехал в Уфу, однако старт матча с «Трактором» оказался для местных болельщиков обескураживающим. Антон Бурдасов отличился уже на 23-й секунде. Вскоре Станислав Бочаров восстановил равенство в счёте. В дебюте второго игрового отрезка соперники вновь обменялись обоюдными голевыми атаками.

Паритет продержался до начала третьего периода, когда 22-летний защитник челябинцев Пётр Ясинский запнулся на ровном месте; Александр Хмелевски подхватил потерянную шайбу и изящно отправил её в ближний угол ворот Сергея Мыльникова.

В концовке встречи «Трактор» не смог организовать даже подобие финального штурма. Возможности навалиться на соперника одноклубников лишил Альберт Яруллин, схвативший совсем не обязательное удаление.

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«Витязь» продлил победную серию до четырёх матчей. На домашней площадке в Балашихе подопечные Вячеслава Буцаева сломили сопротивление «Локомотива». Ярославцы имели все шансы забрать с собой два очка: трижды они лидировали, но в начале третьего периода Степан Старков восстановил равенство, а в середине овертайма Владислав Кара забил решающий гол. В этот момент подмосковные хоккеисты играли вчетвером против троих соперников – Буцаев по примеру многих других коллег снял вратаря.

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В Санкт-Петербурге лицом к лицу сошлись команды, которые этой осенью ещё не проигрывали. Первый период их очной встречи показал, что СКА больше заинтересован в четвёртой победе, чем «Динамо». Наибольший вклад в игру армейцев внёс Марат Хайруллин – нападающий, в предыдущей игре с «Авангардом» оформивший хет-трик, теперь записал на свой счёт дубль.



В оставшееся время петербуржцы забросили ещё дважды. Первую шайбу после перехода из «Спартака» забросил защитник Александр Никишин. Динамовцы уступили по всем статьям и смогли ответить лишь голом в исполнении Андрея Миронова. Самый неприятный итог матча для СКА – травма вратаря Александра Самонова, который по ходу игры уступил место Дмитрию Николаеву.

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«Северсталь», которая начала неделю с рекордного камбэка в выездной игре с «Магниткой», преподнесла ещё один сюрприз. Парни Андрея Разина разделались с ЦСКА, и по счёту победа вышла очень уверенной.

Череповчане обозначили серьёзность своих намерений на старте матча. На восьмой минуте Вовченко, Пилипенко и Петунин нарисовали прекрасную многоходовку в большинстве и заставили армейцев вынимать шайбу из сетки. На 22-й секунде второго периода москвичам удалось поравняться с соперником – правда, помог случай. Сергей Плотников, находясь за воротами, выбивал шайбу у защитника «Северстали», отчего она резко изменила направление и ударилась в спину Подъяпольскому, а от неё отскочила в ворота.

Но чуть более чем через минуту Никита Хлыстов вернул хозяевам преимущество. Организовать погоню за «Северсталью» гостям мешали частые и невынужденные удаления, а в третьей двадцатиминутке ЦСКА пропустил ещё дважды.

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«Барыс» ударно начал гостевой матч с «Сочи»: уже на 12-й секунде Кирилл Савицкий размочил ворота Максима Третьяка. Однако южане подготовили на этот выпад ещё более мощный ответ. На экваторе первого периода сочинцы за 30 секунд забили сразу дважды. До перерыва команда Андрея Назарова провела и третью разящую атаку.

Вот только во втором периоде «Сочи» выпустил из рук нити игры и позволил противнику сравнять счёт. Исход встречи предрешил короткий отрезок на старте третьей двадцатиминутки. В течение одной минуты и 40 секунд хозяева попали точно в цель три раза – причём для этого потребовалось всего четыре броска!

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Матчи 10 сентября