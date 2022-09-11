Кузьменко покорит Канаду, а Денисенко зачахнет? Главные русские новички в новом сезоне НХЛ

Авторитетное североамериканское издание The Athletic представило список 20 главных претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. В рейтинг попали двое россиян – Виталий Кравцов и Кирилл Марченко. «Чемпионат» подробнее рассказывает об этих и других российских хоккеистах, которые в наступающем сезоне НХЛ будут считаться новичками.

Ярослав Аскаров

Летом голкипер, выбранный «Нэшвиллом» под 11-м номером драфта-2020, сменил имидж – на свежих фотографиях Аскаров демонстрирует угрожающие усы. Однако внутри хоккейной коробки Ярослава уже давно перестали бояться. Вратарь, которого считали талантом поколения, порой проваливался даже на уровне ВХЛ. За океаном бывшему игроку СКА не будет проще: 27-летний Юусе Сарос – один из сильнейших вратарей лиги и просто так своё место никому не отдаст.

Пётр Кочетков

Путь другого российского голкипера в НХЛ, в отличие от Аскарова, был устлан не комплиментами и авансами, а разочарованиями. После успешного молодёжного чемпионата мира Пётр Кочетков ушёл в тень и был списан со счетов. Как оказалось – поспешно. В конце прошлой регулярки Кочетков стал спасением для «Каролины» – во время эпидемии травм вратарь принял участие в трёх матчах. Затем Пётр присоединился к фарму «ураганов», с которым выиграл главный трофей АХЛ. В новом сезоне шансы у Кочеткова будут, но неизвестно, как он – раньше не отличавшийся стабильностью – ими воспользуется.

Виталий Кравцов

Воспитанник «Трактора» предпринимает очередную попытку покорить лучшую лигу мира. Кравцов дебютировал в НХЛ ещё в позапрошлом году, но в активе Виталия 25 матчей в НХЛ, так что регламент позволяет ему до сих пор претендовать на звание лучшего новичка турнира. Россиянин не особенно помог «Трактору» в прошедшем плей-офф, поэтому сомнения в его конкурентоспособности на уровне «Нью-Йорк Рейнджерс» предостаточно.

Андрей Кузьменко

26-летний экс-нападающий ЦСКА и СКА в Северной Америке ещё не выступал, но среди прочих россиян его шансы на покорение НХЛ выглядят наиболее предпочтительными. В последние пару лет Андрей Кузьменко превратился в доминирующего игрока КХЛ, а его отсутствие в олимпийском составе спровоцировало общественный скандал. В «Ванкувере» талант форварда оценивают высоко – офис клуба выписал ему максимальную сумму по контракту новичка. С адаптацией в новых условиях Кузьменко наверняка помогут соотечественники – Михеев и Подколзин.

Кирилл Марченко

Талантливый нападающий из системы СКА в конце прошлого сезона попал в немилость к Роману Ротенбергу и был отправлен в ссылку в ВХЛ. Главная команда никак не задействовала Марченко в плей-офф.

Кирилл Марченко Фото: photo.khl.ru

Теперь Кирилла ждут в «Коламбусе». Кейс Егора Чинахова показал, что «жакеты» готовы доверять молодым, и у Марченко есть всё, чтобы обострить конкуренцию на флангах атаки «Коламбуса».

Иван Морозов

Иван Морозов провёл за весь прошлый сезон лишь 23 матча – это негативный момент. Зато последний из них нападающий сыграл в АХЛ – а это позитивный момент. Морозов уже успел немного погрузиться в североамериканскую специфику, а значит, должен чуть легче перенести старт нового сезона. Правда, подняться до НХЛ ему будет непросто – в «Вегасе» впечатляющий подбор исполнителей.

Даниил Мироманов

Бывший защитник «Сочи» громко заявил о себе в предыдущем тренировочном лагере: Даниил Мироманов активно подключался к атакам и много забивал. В официальных матчах Мироманов вёл себя более скромно: в 11 играх за «Вегас» у него только одна результативная передача.

Подготовку Даниила к новому сезону осложняют проблемы со здоровьем. В июле сообщалось, что 25-летний игрок перенесёт операцию. В системе «Голден Найтс» на Мироманова рассчитывают или – по крайней мере – рассчитывали до травмы. В июне клуб подписал хоккеиста на два года, причём во втором сезоне контракт будет односторонним.

Григорий Дронов

А вот будущее экс-защитника «Магнитки» не определено даже на ближайшие месяцы. Григорий Дронов заключил лишь пробное соглашение с «Аризоной» и примет участие в тренинг-кэмпе. У Дронова есть примеры для подражания: недавно именно через «Койотс» в лигу пробился Илья Любушкин. Уралец кажется игроком как минимум сопоставимого уровня. Чемпионат КХЛ только стартовал, но в «Металлурге» уже успели ощутить негативные последствия его решения. За пять матчей «сталевары» пропустили 20 шайб, и вице-президент клуба открыто заявляет, что держит в уме возможное возвращение Дронова.

Даниил Журавлёв

22-летний Даниил Журавлёв, напротив, не был системообразующим хоккеистом «Ак Барса». В Казани он нечасто играл больше 15 минут и не выделялся умопомрачительной статистикой, а потому его переезд за океан заранее не читался. В Америке Журавлёв договорился с «Колорадо», и это увеличивает число барьеров, которые ему предстоит преодолеть, чтобы добраться до НХЛ. Однако защитник настроен решительно и готов пробиваться наверх в том числе через АХЛ.

Григорий Денисенко

Капитан сборной России на МЧМ-2020 ехал в Америку с более солидной репутацией, но в автобусной лиге зачах даже он. За два года Денисенко сыграл за «Флориду» лишь восемь матчей. В АХЛ россиянин тоже не выглядел игроком, делающим разницу. Нестабильность и слабые навыки оборонительной игры заставляют скептически относиться к надеждам Григория ворваться в состав «пантер».

Павел Дорофеев

Зато Павлу Дорофееву место в основе «Вегаса» почти гарантировано. 21-летний нападающий стал лучшим бомбардиром фарма «Голден Найтс» в АХЛ. На его персональному счету 52 (27+25) очка в 63 матчах – и вряд ли тренеры «рыцарей» окажутся равнодушными к такому достижению.

Егор Замула

Высокий российский защитник пригодился «Филадельфии» на финише прошлого сезона, когда команда потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Замула сыграл в 10 матчах, часть из них провёл в первой паре с Иваном Проворовым. «Флайерз» остаются в затяжном кризисе, а любой кризис открывает возможности молодым игрокам.

Егор Замула Фото: nhl.com

«Он здорово играл и хорошо себя зарекомендовал. От себя могу сказать, что в его арсенале есть весь набор инструментов, чтобы стать отличным защитником уровня НХЛ. Он обладает классным катанием, хладнокровием, умением обращаться с шайбой. У него отличные габариты. Но, чтобы стабильно играть в НХЛ, ему нужно продолжать становиться мощнее физически и учиться вести силовую борьбу», – исполнявший обязанности главного тренера «Филадельфии» Майк Йео прямо говорил о недостатках и достоинствах Замулы. Осталось дождаться, как защитника оценит более искушённый Джон Торторелла.

Александр Алексеев

31-й номер драфта-2018 мог пополнить плеяду российских игроков в «Вашингтоне». Он терпеливо играл в АХЛ и здорово там смотрелся, но в лиге рангом выше дебютировал только в конце прошлого года. Продолжения в энхаэловской истории Александра Алексеева пока не последовало: тренеры «Кэпс» дали хоккеисту только один матч. Сейчас защитник восстанавливается после травмы плеча, которую получил во время тренировки с любителями в Санкт-Петербурге.