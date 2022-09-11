Капризов и Овечкин деградируют, Кучеров «выстрелит». В НХЛ предсказали результаты россиян

В Национальной хоккейной лиге полным ходом идёт подготовка к новому сезону. Составляются всевозможные рейтинги, но, конечно, главное, чем радуют публику, — это прогнозы. Так, на официальном сайте НХЛ вышел рейтинг-прогноз о 208 лучших бомбардирах будущего сезона среди нападающих. И, само собой, в него попал целый ряд российских хоккеистов. Какие же результаты им пророчат?
Отметим, что журналисты ориентировались на ситуацию, при которой хоккеисты примут участие в каждом из 82 матчей. Приведём в таблице все результаты россиян и в целом топ-5 форвардов, а после попробуем понять, заслуженные ли показатели получили игроки. Всего в рейтинг попали 16 россиян.
|Место
|Хоккеист
|Ожидаемое количество очков
|Очки в прошлом сезоне
|Ожидания…
|1
|Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)
|125
|123
|Объективны
|2
|Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)
|115
|110
|Слегка занижены
|3
|Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)
|110
|106
|Объективны
|4
|Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»)
|107
|88
|Крайне завышены
|5
|Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
|101
|69
|Слегка завышены
|7
|Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)
|99
|108
|Крайне занижены
|10
|Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
|98
|96
|Объективны
|18
|Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
|87
|90
|Объективны
|32
|Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)
|80
|82
|Объективны
|39
|Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)
|77
|78
|Объективны
|45
|Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
|74
|42
|Объективны
|49
|Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)
|72
|69
|Слегка занижены
|52
|Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»)
|71
|76
|Занижены
|92
|Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)
|59
|52
|Завышены
|120
|Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс»)
|54
|26
|Завышены
|129
|Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»)
|51
|-
|Объективны
|143
|Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»)
|49
|60
|Крайне занижены
|199
|Илья Михеев («Ванкувер Кэнакс»)
|39
|32
|Слегка занижены
|206
|Владислав Наместников («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
|36
|30
|Объективны
|208
|Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»)
|35
|39
|В лучшем случае объективны
Так вот. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Поставить его аж на пятое место — это интересное решение, поскольку за предыдущие восемь сезонов Куч лишь дважды преодолевал отметку в 100 баллов — в сезоне-2017/2018 (как раз 100 очков) и в легендарном чемпионате-2018/2019, когда форвард набрал астрономические 128 баллов. Понятное дело, что последние два-три года Кучерову сильно мешают травмы, но всё же смелое решение.
Совсем рядышком, на седьмой строчке, расположился Кирилл Капризов, которому пророчат 99 очков. А вот тут уже есть серьёзные вопросы. Кажется, несмотря на крутейший минувший сезон с кучей клубных рекордов и 108 баллами, форварду «Миннесоты» ещё есть что сказать. Поэтому прогнозировать ему меньше очков, чем в прошлой кампании… странно.
В топ-10 оказался ещё один россиянин — Артемий Панарин, занявший как раз 10-е место. Ему предвещают сезон с результативностью примерно на том же уровне, что и в прошлом году, — 98. В чемпионате-2021/2022 нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал чуть меньше — 96, но вместе с тем Панарин пропустил семь матчей. В любом случае все шансы остаться на своём уровне у россиянина есть. Вопрос в другом: останутся ли довольны болельщики в Нью-Йорке прежней результативностью, когда команде явно нужны игроки, способные набрать 100+ очков? А ведь Артемию в конце октября стукнет 31.
Артемий Панарин
Фото: Getty Images
На 18-й строчке оказался главная российская звезда НХЛ — Александр Овечкин. Капитану «Вашингтона» прогнозируют результаты чуть хуже прошлогодних — 87 баллов. В принципе, даже пропустив пять матчей в минувшем сезоне, Ови набрал 90 очков. Если учесть, что чемпионат он начнёт уже 37-летним ветераном, можно понять логику заокеанских журналистов. Впрочем, если Овечкин действительно наберёт не меньше 87 баллов, а больше половины придётся на голы, это будет действительно мощный результат.
Примерно такие же цифры, что и в прошлом сезоне, составители рейтинга ожидают и от Владимира Тарасенко с Евгением Кузнецовым. По их мнению, форварды наберут чуть меньше, чем в кампании-2021/2022. В принципе, это ожидаемые результаты, учитывая проблемы игроков с возрастом и здоровьем/клубом. Однако и для Тарасенко, и для Кузнецова будущий сезон станет важным испытанием. У Владимира — последний год контракта, так что ему придётся выложиться на полную для последнего хорошего предложения в заокеанской карьере. У Евгения — проблемный «Вашингтон», которому необходимы лидеры. Так что, вероятно, 80 и 77 очков соответственно не станут провалом, но в будущем чемпионате их клубы будут ждать результатов явно лучше.
В то же время предвкушают прогресс от Евгения Малкина и Андрея Свечникова. Первый получил хороший новый контракт и теперь может ещё спокойно поиграть вместе с Сидни Кросби (которого, к слову, поставили на 11-ю позицию — с 96 очками против 84 в прошлом). Второму же пора «зажигать» и доказывать свой статус звезды в «Каролине». Свечников набрал крепкие 69 баллов в прошлом сезоне, но в составе мощных «Харрикейнз» на него возлагают куда большие надежды. Он должен стать игроком калибра 100+-очкового снайпера.
Андрей Свечников
Фото: Getty Images
Из остальных интересных предсказаний стоит отметить, что от Павла Бучневича вполне ожидаемо ждут регресса. Форвард «Сент-Луиса» совершенно неожиданно засверкал в прошлом сезоне, так что теперь ему придётся попотеть, чтобы доказать: это была не случайность, он уже звезда и лидер. От его одноклубника Ивана Барбашёва также ожидают значительного снижения результативности. Конечно, хоккеист тоже неожиданно для всех сверкнул, после провалившись в плей-офф, однако предсказывать такие результаты… Ещё одно странное решение. Не питают надежд и по поводу форварда «Сан-Хосе» Александра Барабанова, занявшего последнее место в рейтинге. С учётом хаоса в стане «Шаркс» ожидаемое заключение.
В то же время сразу пятеро хоккеистов получат апгрейд. Наибольшего прогресса среди всех россиян, по мнению журналистов, добьётся форвард «Ванкувера» Василий Подколзин. В новом сезоне от него ждут увеличения результативности более чем в два раза — 54! С доверием тренерского штаба и русской бандой в составе «косаток» у Подколзина есть все шансы оправдать возложенные надежды. Ситуацию с его новым одноклубником, Андреем Кузьменко, технически апгрейдом назвать нельзя, поскольку этот сезон будет первым для форварда в НХЛ. Однако суперзвезда по меркам КХЛ в дебютном чемпионате может набрать полсотни баллов, и это определённо будет мощнейшим результатом. Небольшого прогресса ждут и от третьего россиянина «Ванкувера» — Ильи Михеева. Но предполагаемые 39 очков станут немного не тем результатом, на который надеются в клубе. Всё же «Кэнакс», давая крупный контракт Илье, наверняка ожидают он него проявления лидерских качеств и колоссального прорыва.
Наконец, герой Кубка Стэнли Валерий Ничушкин вошёл в топ-100, заняв 92-е место. В прогресс нападающего «Колорадо» верят. Конечно, игра россиянина в плей-офф была потрясающей, однако ситуация Валерия всё ещё очень сложная. Если Ничушкин наберёт предсказываемые 59 баллов, это будет очень хороший результат. У него есть возможность сделать это. Но такого ли результата ждут от игрока с контрактом на $ 49 млн?
Свершений ждут и от вернувшегося в «Тампу» Владислава Наместникова. Он хорошо показал себя в тонущем «Детройте», так что нет сомнений, что в стане родных «Лайтнинг» сможет как минимум поддержать свой прошлогодний уровень.
Отметим, что из россиян, которые неплохо себя показали в прошлом сезоне, в список не попали Евгений Дадонов (43 очка), Денис Гурьянов (31) и Яков Тренин (24).
Тут самое время подвести итоги. Понятное дело, что это всего лишь прогнозы, во время чемпионата может случиться что угодно: травмы, неожиданные прорывы или провалы как игроков, так и клубов, различные решения тренерских штабов. И это, само собой, скажется на результатах. В то же время хочется верить, что положительные прогнозы обязательно сбудутся, а ребята вроде Барбашёва и Бучневича наконец докажут, что в НХЛ появились новые полноценные звёзды из России.
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