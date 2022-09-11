Капризов и Овечкин деградируют, Кучеров «выстрелит». В НХЛ предсказали результаты россиян

В Национальной хоккейной лиге полным ходом идёт подготовка к новому сезону. Составляются всевозможные рейтинги, но, конечно, главное, чем радуют публику, — это прогнозы. Так, на официальном сайте НХЛ вышел рейтинг-прогноз о 208 лучших бомбардирах будущего сезона среди нападающих. И, само собой, в него попал целый ряд российских хоккеистов. Какие же результаты им пророчат?

Новость по теме Американский журналист заявил, что Овечкин станет лучшим снайпером нового сезона НХЛ

Отметим, что журналисты ориентировались на ситуацию, при которой хоккеисты примут участие в каждом из 82 матчей. Приведём в таблице все результаты россиян и в целом топ-5 форвардов, а после попробуем понять, заслуженные ли показатели получили игроки. Всего в рейтинг попали 16 россиян.

Так вот. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Поставить его аж на пятое место — это интересное решение, поскольку за предыдущие восемь сезонов Куч лишь дважды преодолевал отметку в 100 баллов — в сезоне-2017/2018 (как раз 100 очков) и в легендарном чемпионате-2018/2019, когда форвард набрал астрономические 128 баллов. Понятное дело, что последние два-три года Кучерову сильно мешают травмы, но всё же смелое решение.



Совсем рядышком, на седьмой строчке, расположился Кирилл Капризов, которому пророчат 99 очков. А вот тут уже есть серьёзные вопросы. Кажется, несмотря на крутейший минувший сезон с кучей клубных рекордов и 108 баллами, форварду «Миннесоты» ещё есть что сказать. Поэтому прогнозировать ему меньше очков, чем в прошлой кампании… странно.

В топ-10 оказался ещё один россиянин — Артемий Панарин, занявший как раз 10-е место. Ему предвещают сезон с результативностью примерно на том же уровне, что и в прошлом году, — 98. В чемпионате-2021/2022 нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал чуть меньше — 96, но вместе с тем Панарин пропустил семь матчей. В любом случае все шансы остаться на своём уровне у россиянина есть. Вопрос в другом: останутся ли довольны болельщики в Нью-Йорке прежней результативностью, когда команде явно нужны игроки, способные набрать 100+ очков? А ведь Артемию в конце октября стукнет 31.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

На 18-й строчке оказался главная российская звезда НХЛ — Александр Овечкин. Капитану «Вашингтона» прогнозируют результаты чуть хуже прошлогодних — 87 баллов. В принципе, даже пропустив пять матчей в минувшем сезоне, Ови набрал 90 очков. Если учесть, что чемпионат он начнёт уже 37-летним ветераном, можно понять логику заокеанских журналистов. Впрочем, если Овечкин действительно наберёт не меньше 87 баллов, а больше половины придётся на голы, это будет действительно мощный результат.

Примерно такие же цифры, что и в прошлом сезоне, составители рейтинга ожидают и от Владимира Тарасенко с Евгением Кузнецовым. По их мнению, форварды наберут чуть меньше, чем в кампании-2021/2022. В принципе, это ожидаемые результаты, учитывая проблемы игроков с возрастом и здоровьем/клубом. Однако и для Тарасенко, и для Кузнецова будущий сезон станет важным испытанием. У Владимира — последний год контракта, так что ему придётся выложиться на полную для последнего хорошего предложения в заокеанской карьере. У Евгения — проблемный «Вашингтон», которому необходимы лидеры. Так что, вероятно, 80 и 77 очков соответственно не станут провалом, но в будущем чемпионате их клубы будут ждать результатов явно лучше.

В то же время предвкушают прогресс от Евгения Малкина и Андрея Свечникова. Первый получил хороший новый контракт и теперь может ещё спокойно поиграть вместе с Сидни Кросби (которого, к слову, поставили на 11-ю позицию — с 96 очками против 84 в прошлом). Второму же пора «зажигать» и доказывать свой статус звезды в «Каролине». Свечников набрал крепкие 69 баллов в прошлом сезоне, но в составе мощных «Харрикейнз» на него возлагают куда большие надежды. Он должен стать игроком калибра 100+-очкового снайпера.

Андрей Свечников Фото: Getty Images

Из остальных интересных предсказаний стоит отметить, что от Павла Бучневича вполне ожидаемо ждут регресса. Форвард «Сент-Луиса» совершенно неожиданно засверкал в прошлом сезоне, так что теперь ему придётся попотеть, чтобы доказать: это была не случайность, он уже звезда и лидер. От его одноклубника Ивана Барбашёва также ожидают значительного снижения результативности. Конечно, хоккеист тоже неожиданно для всех сверкнул, после провалившись в плей-офф, однако предсказывать такие результаты… Ещё одно странное решение. Не питают надежд и по поводу форварда «Сан-Хосе» Александра Барабанова, занявшего последнее место в рейтинге. С учётом хаоса в стане «Шаркс» ожидаемое заключение.

В то же время сразу пятеро хоккеистов получат апгрейд. Наибольшего прогресса среди всех россиян, по мнению журналистов, добьётся форвард «Ванкувера» Василий Подколзин. В новом сезоне от него ждут увеличения результативности более чем в два раза — 54! С доверием тренерского штаба и русской бандой в составе «косаток» у Подколзина есть все шансы оправдать возложенные надежды. Ситуацию с его новым одноклубником, Андреем Кузьменко, технически апгрейдом назвать нельзя, поскольку этот сезон будет первым для форварда в НХЛ. Однако суперзвезда по меркам КХЛ в дебютном чемпионате может набрать полсотни баллов, и это определённо будет мощнейшим результатом. Небольшого прогресса ждут и от третьего россиянина «Ванкувера» — Ильи Михеева. Но предполагаемые 39 очков станут немного не тем результатом, на который надеются в клубе. Всё же «Кэнакс», давая крупный контракт Илье, наверняка ожидают он него проявления лидерских качеств и колоссального прорыва.



Наконец, герой Кубка Стэнли Валерий Ничушкин вошёл в топ-100, заняв 92-е место. В прогресс нападающего «Колорадо» верят. Конечно, игра россиянина в плей-офф была потрясающей, однако ситуация Валерия всё ещё очень сложная. Если Ничушкин наберёт предсказываемые 59 баллов, это будет очень хороший результат. У него есть возможность сделать это. Но такого ли результата ждут от игрока с контрактом на $ 49 млн?

Свершений ждут и от вернувшегося в «Тампу» Владислава Наместникова. Он хорошо показал себя в тонущем «Детройте», так что нет сомнений, что в стане родных «Лайтнинг» сможет как минимум поддержать свой прошлогодний уровень.



Отметим, что из россиян, которые неплохо себя показали в прошлом сезоне, в список не попали Евгений Дадонов (43 очка), Денис Гурьянов (31) и Яков Тренин (24).



Тут самое время подвести итоги. Понятное дело, что это всего лишь прогнозы, во время чемпионата может случиться что угодно: травмы, неожиданные прорывы или провалы как игроков, так и клубов, различные решения тренерских штабов. И это, само собой, скажется на результатах. В то же время хочется верить, что положительные прогнозы обязательно сбудутся, а ребята вроде Барбашёва и Бучневича наконец докажут, что в НХЛ появились новые полноценные звёзды из России.