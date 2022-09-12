СКА против грязи в хоккее, «Витязь» — не такая уж сенсация. Что происходит в КХЛ

В новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ прошло уже полторы недели игровых дней. Делимся очередной порцией наблюдений и выводов о том, что происходит в нашей лиге.

Фишки Буцаева и аура Балашихи. Почему «Витязь» так великолепен на старте сезона

«Витязь» — главное открытие старта сентября в КХЛ. Весьма скромная по бюджету и составу команда Вячеслава Буцаева одержала четыре победы в четырёх домашних матчах, причём в трёх случаях обыграла топ-клубы — «Авангард», «Салават Юлаев» и «Локомотив», а «Барыс» так и вовсе уничтожила со счётом 5:0. При этом лишь в первой игре сезона с «ястребами» из Омска «Витязь» выглядел хуже соперника по игре и выиграл со значительной долей везения. В следующих матчах новые хозяева арены в Балашихе показывали очень качественный хоккей.

«Витязь» удивляет по всем фронтам, прямо сейчас демонстрируя почерк солидного и серьёзного клуба. У подмосковной команды есть надёжный вратарь (Дмитрий Шикин шикарен), она забивает не менее трёх голов за игру, отлично держит удар по ходу матчей, быстро отвечая на пропущенные шайбы, а ещё имеет какой-то фантастический показатель реализации большинства — шесть голов в 10 попытках, 60%! Откуда что взялось и как долго продлится эта сказка?

На самом деле, нельзя сказать, что «Витязь» на ровном месте превратился в золушку. У руля команды стоит опытнейший тренер Вячеслав Буцаев, собаку съевший на работе с командами-середняками, от которых никто ничего не ждёт. Можно вспомнить две предыдущие команды Буцаева — «Сочи» и «Нефтехимик». И «леопарды», и «волки» при этом наставнике были крепкими и кусачими коллективами, которые, как правило, шли по дистанции регулярки с результатами выше ожиданий и, кстати, выдавали победные серии и отлично действовали в большинстве. Выходит, эти две фишки — фирменный почерк Буцаева.

Правда, нужно не забывать и о том, что в плей-офф клубы, возглавляемые этим тренером, не показывают абсолютно ничего. Помню, как однажды «Сочи» с Буцаевым занял аж четвёртое место в регулярке Запада, но в первом же раунде, имея преимущество домашнего льда, сгорел 0-4 московскому «Динамо». Так что пока на Буцаеве клеймо «тренер для регулярки», но прямо сейчас это вряд ли должно сильно заботить руководство и болельщиков «Витязя». И для тех, и для других важнее, чтобы команда показывала классный хоккей на большей части длинной регулярки, а в кубковых матчах на Западе, откровенно говоря, шансов мало не только у «Витязя», но и ещё у восьми команд конференции.

И вот ещё что. Мало того, что «Витязь» показывает шикарную игру и штампует победы на старте регулярки, подмосковный клуб ещё и представил крутейшую ретроформу с историческими отсылками. Вы только посмотрите на этот дизайн, на игру цветов, на минимализм и мощную эмблему. Да даже название спонсора интегрировано в модель максимально уместно!

«Витязь» Фото: hcvityaz.ru

Вот честно, я бы назвал эту форму лучшей в КХЛ. Её хочется приобрести, даже не являясь болельщиком «Витязя». Нет, наверное есть какая-то особенная атмосфера на арене в Балашихе, что клуб, хозяйничающий на ней, развивается как в спортивном, так и в медийном планах! Жаль только, что пока «Витязю» не удаётся привлечь достойную аудиторию на свои матчи. Игры с «Салаватом» и «Барысом», где болельщикам «богатырей» не помогал внушительный десант гостевых фанатов (как на матчах с прежним хозяином арены «Авангардом» и «Локомотивом»), посетили лишь 1750 и 1350 зрителей соответственно.

Ротенберг везде видит грязь и провокации против игроков СКА. Но гиперопека несёт только вред молодым хоккеистам

Ещё один клуб, не знающий пока поражений в сезоне — это петербургский СКА. Тут как раз ничего странного нет, к тому же армейцы играли все матчи дома, но вот что удивляет, так это поведение наставника СКА Романа Ротенберга на пресс-конференциях после матчей.

Ладно, то, что главный тренер армейцев на регулярной основе транслирует одни и те же мантры о системе игры СКА, о красивом хоккее, о железобетонной обороне и яркой атаке и прочем, это понять ещё можно. Всё-таки Роман Борисович не так давно в новой роли, а привычки оратора и идеолога у создателя бренда «Красная машина» никуда не делись.

Но вот постоянные пассажи про «провокации и грязную игру» против несчастных хоккеистов СКА уже вызывают только улыбку. Ведь, похоже, по мнению Ротенберга в сторону «техничных и талантливых» игроков армейцев скоро соперникам нельзя будет даже дышать. Так, Роман Борисович уже успел обвинить в грязной игре Владимира Ткачёва за эпизод с Данилой Моисеевым. Хотя очень трудно сказать, как форвард «Авангарда» виноват в столкновении нападающего СКА с бортом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И даже умудрился ввернуть сентенцию про грязь, говоря о совершенно игровой травме вратаря Самонова.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Соперники жёстко играют против игроков системы СКА», — сетовал Ротенберг на одной из пресс-конференций, вспоминая эпизоды с травмами Матвея Мичкова на турнире в Сочи (Матвей, кстати, играл там не за армейцев, а за сборную U25) и Кирилла Танкова в недавнем матче ВХЛ. И момент с Танковым действительно получился страшным во многом из-за необдуманных действий Артёма Мальцева, но Мичков-то получил свою травму в игровом эпизоде после чистого силового приёма.

Кажется, будущим звёздам нашего хоккея намного полезнее учиться поднимать голову на льду, вовремя группироваться и готовиться к жёсткой, мужской игре, чем уповать на некую защиту мифическим «правилом для техничных игроков», о котором постоянно говорит Ротенберг. В хоккее больно бьют, а на льду не смотрят на регалии, статус и возраст — вот что нужно зарубить на носу нашим молодым звёздочкам, чтобы потом матчи с колючими и жёсткими канадцами на международной арене (да и в НХЛ) не стали неприятным сюрпризом. А если расти в тепличных условиях, то ничего хорошего не выйдет.

И, кстати, пока Ротенберг говорит о том, что грязи в хоккее должно стать меньше, игрок СКА бьёт находящегося без шайбы форварда «Салавата» Джоша Хо-Сэнга, да так сильно, что отправляет его на операционный стол, оставляя без хоккея на три месяца. Но об этом Роман Борисович, конечно, говорить не будет. Да его на елейных пресс-конференциях в Санкт-Петербурге о таком и не спрашивают.

Роман Ротенберг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Легионеров стало меньше, но они по-прежнему лучшие в КХЛ. Импортозамещение здесь не сработает

В межсезонье КХЛ пережила большой отток легионеров (особенно из Европы), что дало повод многим горячим головам говорить о том, что никакие иностранцы нашей лиге вовсе не нужны. Мол, будем развивать своих хоккеистов, наша молодёжь выйдет на первый план.

При этом было очевидно, что такие мысли — демагогия чистой воды, и поэтому на будущий сезон с минимальным количеством легионеров прошлой весной смотрелось тоскливо. К счастью, худшие опасения не подтвердились. Иностранцев, конечно, стало меньше, но клубы КХЛ хорошо пошерстили североамериканский рынок, плюс лига не осталась совсем без европейцев, и в результате повсеместно просела только вратарская позиция.

Полевые же легионеры в основной своей массе держат высокую планку и наглядно показывают, что без них уровень КХЛ бы серьёзно упал: почти во всех индивидуальных статистических номинациях лидерство захватили иностранцы.

Лучший бомбардир КХЛ прямо сейчас — француз Да Коста из «Автомобилиста», набравший 7 (2+5) очков в пяти матчах. В группе преследования сразу девять хоккеистов, набравших шесть баллов, и среди них шесть легионеров, включая канадского казаха Валка.

На вершине списка лучших защитников-бомбардиров троевластие: россиянина Никишина теснят чех Шулак и американец Душак. Главными снайперами КХЛ являются канадец Спунер и россиянин Хайруллин, а ближайший преследователь — гражданин США Хмелевски из «Салавата».

В топ-5 почти любого списка индивидуальных достижений вы сейчас найдёте больше иностранных фамилий, чем отечественных. Особенно это касается тех номинаций, которые относятся к атакующим подвигам защитников. О чём это говорит? Да о том, что без легионеров КХЛ по-прежнему никуда. Импортозамещение здесь не сработает, особенно учитывая колоссальные проблемы на российском рынке с ключевыми позициями: вратари, центрфорварды, атакующие защитники. Легионеры по-прежнему являются системообразующими игроками практически для любой команды, и нам нужно радоваться, что не все иностранцы трепетно относятся к политической ситуации и рекомендациям правительства своих стран.

«Авангард» ищет голкипера, но вратарская проблема — далеко не самая острая для «ястребов»

Буквально вчера информационное пространство КХЛ всколыхнули новости о том, что «Авангард» близок к подписанию нового вратаря. Не знаю, насколько это соответствует действительности, зато уверен в другом — на старте сезона проблемы с голкиперами не являются самыми острыми для «ястребов». Нет, я остаюсь при мнении, что дуэт Галимов — Демченко — не для больших дел и на будущее «Авангарду» крайне желателен серьёзный основной вратарь. Но после худшего старта в новейшей истории клуба очевидно, что в провале «ястребов» голкиперы виноваты меньше всего.

Три с половиной матча из четырёх на старте регулярки у «Авангарда» провёл Станислав Галимов и провёл их на твёрдую четвёрку. Ни одной игры «ястребы» не проиграли из-за вратарских ошибок, и, более того, Галимов неоднократно подчищал за партнёрами и даже совершал мощные сейвы. Конечно, статистика Станислава не радует, но можно ли его винить в низком проценте отражённых бросков, когда оборона «Авангарда» напоминает проходной двор? Такого количества обрезов и провалов в исполнении защиты «ястребов» мне не приходилось видеть давно. Возьмите хотя бы свежий матч с «Автомобилистом»: первый гол Широков забивает из окружения трёх (!) игроков «Авангарда», перед второй шайбой «ястребы» оглушительно проваливаются в средней зоне и Ли бросает в быстрой атаке без сопротивления, затем Широков оформляет дубль броском в пустые ворота, а в эпизоде с четвёртой шайбой Голышев попросту вылазит на пятачок в гордом одиночестве. Ну какие тут вопросы к Галимову? И такие жуткие проблемы в обороне у «ястребов» в каждом матче, а забивать больше, чем пропускать, Омск пока почему-то не способен, и здесь уже критики заслуживает игра в атаке.

Словом, вратаря «Авангарду», конечно, искать нужно, но прямо сейчас надо думать, как устранить ворох других проблем. В первую очередь что-то надо делать с защитой, где стабильно «косячат» даже надёжный раньше Шарипзянов и опытнейший Белов, не говоря уж про абсолютно ужасного на старте сезона Сведберга. При этом Дмитрий Рябыкин почему-то не прибегает к ротации в этой линии: Фёдор Беляков сидит в глубоком запасе, Тимофей Давыдов протирает скамейку в роли лимитчика. Уверен, что любой из этих парней смотрелся бы полезнее того же Сведберга, но доверие к неуклюжему и медленному шведу с казахстанским гражданством пока почти безгранично.

Если как-то поправить дела в защите «Авангард» ещё может с помощью внешнего рынка, то атаку и в целом систему игры «ястребам» надо налаживать, используя внутренние резервы. Нападение у омичей сильное, но пока используется оно как-то бестолково, плюс реализация моментов остаётся на очень слабом уровне.

Дмитрий Рябыкин Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Возможно, плачевную ситуацию для «Авангарда» исправит одна-единственная победа, которая снимет напряжение и прибавит уверенности, но в целом у всех главных проблем клуба пока виднеется один корень — работа тренерского штаба. Дмитрий Рябыкин, такое ощущение, пока просто не знает, как и что ему нужно сейчас делать, чтобы остановить кошмар, а его помощники, очевидно, тоже не в силах изменить ситуацию. В результате разбалансированный «Авангард» без жёсткой тренерской руки валится под мало-мальским давлением соперника и чужих трибун, а ведь сменить обстановку «ястребам» удастся только в октябре.

Хочется пожелать Дмитрию Рябыкину сил и терпения, но с каждым новым поражением в Омске вера в него тает, а у руководства амбициозного клуба остаётся всё меньше времени до того момента, когда необходимо будет вмешиваться в ситуацию. Да, проблемы «Авангарда» сейчас не только в тренере, но ни для кого не секрет, что убрать одного человека с тренерского мостика всегда проще, дешевле и действеннее, чем обновить половину состава по ходу сезона.