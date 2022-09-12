У кого удача, а у кого — полный провал? Как легионеры КХЛ проводят старт сезона

В плане поиска легионеров КХЛ и хоккей были поставлены в самое сложное положение по сравнению с другими спортивными лигами. Футбол предсказуемо переключился на рынки Балкан. Африки и Латинской Америки — игроки оттуда спокойно ехали в Россию ещё в нулевых, и никакая геополитика их не пугала. Баскетбольные команды и так усиливались балканцами и американцами, а обе эти категории не пострадали.

А вот в хоккее были почти полностью вышиблены сразу три страны — Чехия, Финляндия и Швеция. Хотя представительство первых в последние годы стабильно падало, а представители третьих и так не особо горели желанием ехать в Россию, само резкое урезание рынка — это большой удар. Конечно, особенно трудно пришлось с финнами, которые в последние годы стали основными иностранцами КХЛ и выиграли Олимпиаду костяком из наших клубов.

К нам в любом случае поехали бы канадцы и американцы, отъезд которых на родине никто бы не заметил. Вопрос был в их качестве — но, судя по первым играм, в Россию приехали вполне достойные ребята. Играть без иностранцев было возможно в масштабе одного-двух клубов, но вся КХЛ без них обойтись не могла. Невозможно представить себе ни НХЛ, ни евролиги без иностранцев. Та же шведская лига именно за счёт десанта бывших кахаэловцев в это межсезонье сделала солидную заявку на то, чтобы стать лучшей лигой всей Европы.

При этом новых лиц в легионерском корпусе КХЛ довольно мало. Большинство из тех, кого мы впервые видим в лиге, представляют либо команды московского региона (почти заново собранный «Куньлунь», Рой и Уилсон из «Витязя», Классон из ЦСКА, Кин из «Спартака»), либо в иностранных. Есть ещё парни, которых мы пока в деле просто не видели — вратари-новички Гуска и Хэммонд.

Жереми Руа Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Четыре матча — это обычно преступно мало для оценки, но, как всегда, удивляет «Витязь». Даже закрытие финского рынка не мешает менеджменту подмосковного клуба. Впрочем, можно предположить, что близость к одному из основных мировых мегаполисов помогает привлекать иностранцев, обычно капризных к месту проживания. Но нужно ведь ещё и не ошибаться в их поиске.

Вполне возможно, новым заметным именем, открытым «Витязем» после Аалтонена, Кемпе и Дэнфорта, станет Жереми Руа. Защитник в своё время высоко котировался, на Eliteprospects ещё можно найти юниорские сравнения с Данканом Китом. Руа был выбран в самом начале второго раунда звёздного драфта-2015, но не был продуктивен на уровне АХЛ и за несколько лет докатился до уровня словацкой лиги. В интервью «Чемпионату» защитник винил в своём спаде травмы.

Однако сейчас КХЛ видит игрока, который выглядит так, как обещали скаут-репорты семилетней давности. Это превосходный дирижёр большинством, которое у «Витязя» на старте сезона абсолютно монструозное, типичный праворукий атакующий «квотербек» — так себя охарактеризовал сам Руа. Ждём голов и от Скотта Уилсона — редко когда к нам залетают обладатели Кубка Стэнли.

Среди форвардов самым заметным новичком пока выглядит, конечно, Саша Хмелевски из «СЮ». Если бы не смена власти в «Акулах», вполне возможно, 23-летний нападающий бился бы за место в составе, но «Сан-Хосе» набрали на рынке кучу средних форвардов на односторонние контракты. В своё время в Уфу с похожим бэкграундом приезжал Теэму Хартикайнен — в довольно нежном возрасте для легионера и на грани попадания в состав «Эдмонтон». Как сложилась карьера финского крепыша, мы знаем.

Александр Хмелевски Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Форвард с украинскими корнями не раздаёт громкие интервью, как куда более именитый Хо-Сэнг, а просто забивает. Не всегда он заметен по ходу матча, иногда как будто засыпает — но прямо сейчас четыре шайбы в четырёх играх говорят обо всём, и это с учётом того, что у игрока далеко не звёздные партнёры по звену.

Пока неожиданно приятно удивляет легионерская бригада «Автомобилиста». В короткую эру Питерса дорогостоящие наёмники набивали достаточно очков, но в основном на слабых оппонентах или в «мусорное время» матчей. После назначения Николая Заварухина начался как будто бы неприкрытый саботаж. Сейчас же легионеры реально делают результат, особенно на старте сезона выделялась связка Кёртис Валк — Брукс Мэйсек: один — креативностью передач и поиском обостряющих решений, второй — заряженностью на ворота и драйвом.

Пока в отстающих — «Нефтехимик». В прошлом году клуб приятно удивил парочкой чехов Клок — Кнот, а сейчас новые иностранцы пока не вписываются в состав. Канадец Камара, по слухам, ещё во время игры в Швеции был замешан в криминальную историю, поэтому оттуда и уехал. Словак Бучек был лучшим бомбардиром словацкой лиги — но ещё до перехода подозрения могло вызвать то, что он ни разу не привлекался в значительно омолодившуюся сборную страны. Кроме этого, словак в своё время не задержался даже в финском чемпионате, и прямо сейчас он свалился в боттом-6.

Из топ-клубов, конечно, пока больше всего удивляет «Авангард». Казалось, что тот же Алекс Бродхёрст, имея в партнёрах двух технарей, должен будет просто подчищать и не мешаться — но пока он выглядит просто инородным телом. Это в очередной раз доказывает, что не все легионеры из финского чемпионата одинаково полезны: на одного Дэнфорта часто приходится по одному «Олли Палоле».

Адам Бродхёрст Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Рид Буше, шедший в пакетной сделке с Найтом, своей формой словно показывает, почему некоторые клубы КХЛ отказались от него, даже с учётом того, что в связке шёл один из лучших центров лиги. Достоверно неизвестно, что с ним случилось, но вряд ли перипетии с уголовным делом прошли бесследно — по многим игрокам такие вещи наносят очень сильный психологический удар.

Большинство остальных бригад лиги пока не раскачалось или откровенно не проваливалось, однако старый закон КХЛ был вновь доказан. Если вы не можете купить игроков сборной за тысячу рублей, как «Ак Барс», или не обладаете возможностями массовой скупки молодых россиян а-ля СКА — без легионеров вам никуда не деться, и они критически важны для клуба, который хочет выиграть хоть что-то.