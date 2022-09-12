Унесли на носилках на глазах у отца. Тяжёлый момент из КХЛ

Хоккеиста «Спартака» удалили до конца матча, но, судя по всему, Шейн Принс был практически ни при чём в этом эпизоде.

В начале сентября в российском хоккее произошёл ужасный эпизод. Один из главных талантов нашего хоккея нападающий системы СКА Кирилл Танков получил страшную травму в матче регулярного чемпионата ВХЛ с санкт-петербургским «Динамо». Защитник системы бело-голубых Артём Мальцев совершил небольшой толчок, в результате которого Танков потерял равновесие и головой влетел в борт.

Роковое стечение обстоятельств привело к тому, что в этом эпизоде 20-летний нападающий получил тяжёлую травму шейных позвонков. 6 сентября Кирилл был успешно прооперирован в одной из больниц Санкт-Петербурга, при этом ориентировочный срок возвращения нападающего на лёд – около года.

Спустя всего одну неделю после травмы Танкова носилки снова были использованы в российском хоккее, но теперь уже в матче элитной лиги. На 12-й минуте матча Фонбет регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком» помощь медиков понадобилась молодому игроку хозяев Ярославу Цулыгину. Всё произошло вблизи одного из бортов, когда 18-летний защитник угодил под прессинг нападающего «Спартака» Шейна Принса.

Нападающий сборной Беларуси прессинговал защитника уфимской команды и выставил клюшку в направлении ног Цулыгина, однако вовсе не действия Шейна стали причиной тяжёлого падения Ярослава. На повторе очевидно, что у защитника уфимцев неудачно повело опорную ногу, что и привело к падению на лёд. На полной скорости Цулыгин ударился о борт и не смог самостоятельно покинуть ледовую площадку. И всё это произошло явно не по причине минимального касания клюшки и ноги Цулыгина.

ВИДЕО.

Этот матч обслуживала бригада опытных арбитров во главе с Сергеем Кулаковым и Максимом Сидоренко. Россиянин и белорус решили не прибегать к помощи видеоповтора, а зафиксировали подножку и отправили Принса восвояси, выписав Шейну удаление до конца матча. По всей видимости, арбитры стали заложником тяжёлой травмы Ярослава, который покинул лёд только на носилках.

Для Цулыгина сегодняшний матч был всего третьим на уровне КХЛ. Молодой защитник проводит дебютный сезон в российской лиге, и в сложившейся ситуации Ярославу остаётся только пожелать только здоровья и скорейшего возвращения на лёд. За тяжёлым падением защитника с тренерской скамейки «Салавата» наблюдал отец хоккеиста Николай Цулыгин, входящий в штаб Виктора Козлова. На реакцию Николая Леонидовича было больно смотреть – тренер уфимской команды закрыл лицо блокнотом и опустошённо смотрел на своего сына, вокруг которого скопились медицинские работники.

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Если говорить о матче, то уфимцы не смогли воспользоваться пятиминутным большинством, сделав настоящего героя из голкипера «Спартака» Алексея Красикова. Проводящий дебютный матч в этом сезоне россиянин завершил первый период с 16 отражёнными бросками, сохранив ворота в неприкосновенности в стартовой двадцатиминутке. А после перерыва за дело взялись полевые игроки московской команды – точные броски Ильи Талалуева, Александра Хохлачёва и Максима Цыплакова позволили «Спартаку» повести в счёте 3:0 и с комфортным запасом отправиться в раздевалку. Сергей Шмелёв на старте третьего периода сорвал сухарь Красикову, но на результате матча его гол уже не отразился.

Но хоккей в этот вечер всё-таки отошёл на второй план. Главным вопросом оставалось состояние здоровья Ярослава Цулыгина. Ко второму перерыву подоспело обнадёживающее сообщение от пресс-службы уфимской команды: «Ярослав Цулыгин в сознании. Он смог встать на ноги, сейчас им занимаются врачи», – было сказано в заявлении уфимцев. Что ж, будем надеяться, что 18-летний хоккеист избежит тяжёлых последствий для здоровья и как можно скорее восстановится от полученной травмы. Здоровья, Ярослав!