«Авангард» продолжает тонуть, отставка Рябыкина неизбежна? Итоги дня КХЛ

13 сентября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

«Амур» выиграл первый домашний матч сезона и третий матч из шести на старте чемпионата, поднявшись на третью строчку в Восточной конференции. Уже на второй минуте счёт открыл Ярослав Лихачёв. 21-летний нападающий, дебютировавший в КХЛ в этом году, забрасывает уже в третьем матче подряд. В прошлом сезоне, напомним, он был третьим бомбардиром МХЛ с 74 очками.

«Куньнунь» смог отыграться на старте третьего периода, но хабаровчане всё равно управились за основное время. Вновь, как и в матче с «Магниткой», сработала связка Ивана Николишина и Игоря Руденкова, только на этот раз наконечником атаки выступил 46-й номер.

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«Авангард» в крайне незавидном положении, омичи — единственные, не набравшие ещё ни одного очка в КХЛ. Над их результатами уже открыто посмеиваются «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а болельщики и эксперты строят теории по поводу неожиданного возвращения в Омск тренера-чемпиона Боба Хартли.

Каждое новое поражение наслаивается на предыдущие, всё углубляя яму, в которой оказалась команда Дмитрия Рябыкина. В сибирском дерби «ястребы» начали за здравие, но и «Сибирь» не слишком активно лезла вперёд, главной задачей поставив себе не пропускать и караулить ошибки соперника. И у хозяев это отлично получалось, хотя совершенно непонятно, как во втором периоде умудрился не забить Владимир Брюквин, бросавший в пустые ворота. Денис Костин должен благодарить за это невероятное спасение Михала Чайковски.

Голы пошли в третьем периоде, и как! Евгений Чесалин вывел «Сибирь» вперёд в меньшинстве, а «Авангард» в следующей смене реализовал большинство. И вот концовка, очередное удаление хозяев и выход Основина с Литовченко два в одного.

Два пропущенных в большинстве гола спокойно могли «прибить» и так не самую уверенную в себе команду, но «Авангард» со снятым вратарём увёл игру в овертайм, набрав первое очко в сезоне! Однако серия поражений продолжилась, хотя в буллитной серии «Авангард» был в одном точном броске от победы. Но Толчинский не смог поставить точку, затем Пьянов спас «Сибирь», а бросок Тейлора Бека принёс дополнительное очко. «Сибирь» поднялась на первое место в Восточной конференции, «Авангард» продолжает тонуть. Сможет ли Дмитрий Рябыкин избежать отставки?

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Немногим лучше «Авангарда» дела шли у «Барыса», который за первые четыре матча набрал лишь одно очко. Но сегодня команда Андрея Скабелки смогла переломить ситуацию и добилась своей первой победы в сезоне. Линден Вей открыл счёт броском из-за ворот, который после серии рикошетов просочился в сетку. Чуть позже Савицкий развил преимущество, сыграв на добивании, но за минуту до перерыва Пулккинен смог затолкать шайбу с пятачка в большинстве.

В третьем периоде челябинцы сравняли счёт, но после длительного просмотра, запрошенного «Барысом», не засчитали его, так как Бурдасов помешал Бояркину клюшкой. А вскоре Бывальцев схватил две минуты, и «Барыс» уже в пустые ворота, но формально в большинстве установил окончательный счёт.

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Матчи на 14 сентября