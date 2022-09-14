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Результаты матчей КХЛ 13 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 14 сентября

«Авангард» продолжает тонуть, отставка Рябыкина неизбежна? Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Отставка Рябыкина неизбежна?
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«Сибирь» на вершине Востока, «Амур» — третий, «Барыс» добился первой победы в сезоне.

13 сентября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2022, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Лихачёв (Шаров, Йордан) – 01:52 (5x5)   1:1 Челиос (Вон, Броссо) – 43:40 (5x5)   2:1 Руденков (Николишин) – 52:48 (5x5)

«Амур» выиграл первый домашний матч сезона и третий матч из шести на старте чемпионата, поднявшись на третью строчку в Восточной конференции. Уже на второй минуте счёт открыл Ярослав Лихачёв. 21-летний нападающий, дебютировавший в КХЛ в этом году, забрасывает уже в третьем матче подряд. В прошлом сезоне, напомним, он был третьим бомбардиром МХЛ с 74 очками.

«Куньнунь» смог отыграться на старте третьего периода, но хабаровчане всё равно управились за основное время. Вновь, как и в матче с «Магниткой», сработала связка Ивана Николишина и Игоря Руденкова, только на этот раз наконечником атаки выступил 46-й номер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Чесалин (Соловьёв) – 43:48 (4x5)   1:1 Буше (Береглазов) – 44:14 (5x4)   2:1 Литовченко (Основин, Мёрфи) – 54:29 (4x5)   2:2 Якупов (Белов, Найт) – 58:42 (6x5)   3:2 Бек – 65:00 (ПБ)

«Авангард» в крайне незавидном положении, омичи — единственные, не набравшие ещё ни одного очка в КХЛ. Над их результатами уже открыто посмеиваются «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а болельщики и эксперты строят теории по поводу неожиданного возвращения в Омск тренера-чемпиона Боба Хартли.

Каждое новое поражение наслаивается на предыдущие, всё углубляя яму, в которой оказалась команда Дмитрия Рябыкина. В сибирском дерби «ястребы» начали за здравие, но и «Сибирь» не слишком активно лезла вперёд, главной задачей поставив себе не пропускать и караулить ошибки соперника. И у хозяев это отлично получалось, хотя совершенно непонятно, как во втором периоде умудрился не забить Владимир Брюквин, бросавший в пустые ворота. Денис Костин должен благодарить за это невероятное спасение Михала Чайковски.

Голы пошли в третьем периоде, и как! Евгений Чесалин вывел «Сибирь» вперёд в меньшинстве, а «Авангард» в следующей смене реализовал большинство. И вот концовка, очередное удаление хозяев и выход Основина с Литовченко два в одного.

Два пропущенных в большинстве гола спокойно могли «прибить» и так не самую уверенную в себе команду, но «Авангард» со снятым вратарём увёл игру в овертайм, набрав первое очко в сезоне! Однако серия поражений продолжилась, хотя в буллитной серии «Авангард» был в одном точном броске от победы. Но Толчинский не смог поставить точку, затем Пьянов спас «Сибирь», а бросок Тейлора Бека принёс дополнительное очко. «Сибирь» поднялась на первое место в Восточной конференции, «Авангард» продолжает тонуть. Сможет ли Дмитрий Рябыкин избежать отставки?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Такого кошмара с «Авангардом» ещё не было! Команду спасёт только возвращение Хартли? Такого кошмара с «Авангардом» ещё не было! Команду спасёт только возвращение Хартли?
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Вей (Михайлис, Савицкий) – 06:42 (5x5)   2:0 Савицкий (Михайлис, Вей) – 15:36 (5x5)   2:1 Пулккинен – 19:51 (5x4)   3:1 Вей – 59:55 (en)

Немногим лучше «Авангарда» дела шли у «Барыса», который за первые четыре матча набрал лишь одно очко. Но сегодня команда Андрея Скабелки смогла переломить ситуацию и добилась своей первой победы в сезоне. Линден Вей открыл счёт броском из-за ворот, который после серии рикошетов просочился в сетку. Чуть позже Савицкий развил преимущество, сыграв на добивании, но за минуту до перерыва Пулккинен смог затолкать шайбу с пятачка в большинстве.

В третьем периоде челябинцы сравняли счёт, но после длительного просмотра, запрошенного «Барысом», не засчитали его, так как Бурдасов помешал Бояркину клюшкой. А вскоре Бывальцев схватил две минуты, и «Барыс» уже в пустые ворота, но формально в большинстве установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи на 14 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
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