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Как уходили Валльмарк и Нордстрём из ЦСКА, выплата компенсации, слова игроков про разрыв контракта, что произошло

Миллионы рублей за уход из КХЛ? Западные СМИ зашли слишком далеко в своём вранье о России
Сергей Емельянов
Миллионы рублей за уход из КХЛ?
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Из Лукаса Валльмарка и Юакима Нордстрёма сделали настоящих жертв КХЛ, хотя их финансовые потери составили в разы меньше указанной суммы.

Регулярный чемпионат Фонбет КХЛ сезона-2022/2023 уже давно в разгаре, и едва ли не каждый день лигу пополняют новые иностранные хоккеисты. Кто-то из легионеров возвращается в российскую лигу, как словацкий голкипер Юлиус Гудачек, подписавший контракт с «Барысом», а кто-то как его новый одноклубник – защитник Нельсон Ножье – впервые приехал в КХЛ.

Тем временем европейская пресса продолжает тиражировать публикации о легионерах, покинувших российскую лигу в межсезонье или даже ещё в прошлом сезоне, как это сделали выступавшие за ЦСКА шведские форварды Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём. Напомним, два шведа покинули расположение армейского клуба в самом начале плей-офф, став одними из первых иностранцев, разорвавших контракты с российскими клубами в свете изменения политической ситуации в мире.

«Хоккеисты расторгли контракты по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента. Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года», — говорилось в сообщении пресс-службы армейцев.

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Спустя несколько месяцев после разрыва контракта с ЦСКА 27-летний Валльмарк выступил в местной прессе с большим заявлением, в котором подробно объяснил мотивы своего поступка.

«В голове было много разных мыслей. Безопасно ли мне находиться в этом городе? Моя семья в Швеции потеряла сон. Я просто хотел уехать оттуда. Поговорил с клубом, они услышали меня, что я не хочу оставаться. Я уже не был старым Лукасом. Всё изменилось.

Я потерял большие деньги на разрыве контракта? Конечно, это был финансовый плевок в душу, но я понимал, что не хочу быть частью этого. Я не могу поддерживать то, что происходит. Дальбек и Рейдеборн остались? Каждый сам делает выбор и должен за него отвечать. В любом случае ноги моей там больше не будет. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Валльмарка SVT.

Затем в схожей манере выступил и его соотечественник Нордстрём, также сделавший программное заявление о сложившейся ситуации.

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Потеря иностранных нападающих никоим образом не отразилась на игре команды Сергея Фёдорова. Даже в отсутствие шведских форвардов армейская команда добралась до финала Кубка Гагарина, где совершила яркий камбэк в серии с магнитогорским «Металлургом» (4-3), отыгравшись со счёта 1–3, и стала обладателем заветного трофея. Тем временем нападающие «Тре Крунур» подписали контракты в Швейцарии – Валльмарк стал игроком «Цюриха», а Нордстрём трудоустроился в «Давосе».

В принципе на этом историю можно было бы считать законченной, и вряд ли мы в ближайшем будущем ещё вернулись бы к истории их ухода из КХЛ, если бы не новая публикация в авторитетном швейцарском издании Blick. Там выплыли в свет новые подробности того, как Лукас и Юаким покидали Россию. И кажется, что из шведских хоккеистов решили сделать настоящих жертв режима.

Юаким Нордстрём

Юаким Нордстрём

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

По информации наших европейских коллег, досрочный уход из ЦСКА обошёлся двум шведским хоккеистам в крупную денежную сумму, эквивалентную более чем одному миллиону франков. Причём отмечается, что столь крупную компенсацию выплатил каждый из хоккеистов.

При этом в статье швейцарского издания не уточняется, по состоянию на какой день они подсчитали такую компенсацию. По курсу швейцарской валюты к рублю на момент расторжения контракта, когда один франк равнялся 101 рублю, или по состоянию на текущий момент – один франк равен 63 рублям.

Но в любом случае сумма в один миллион франков поражает воображение настолько сильно, что немедленно хочется обратиться к нормам Правового регламента КХЛ, в котором очень подробным образом изложена процедура разрыва контракта по инициативе хоккеиста.

Лукас Валльмарк

Лукас Валльмарк

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«При досрочном расторжении Контракта по инициативе Хоккеиста (по собственному желанию) Хоккеист обязан произвести в пользу Клуба, с которым был расторгнут Контракт, денежную выплату (компенсацию) в следующем порядке и размерах:

2.1. если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта возраста 29 лет, он выплачивает Клубу 2/3 от суммы заработной платы (вознаграждения), невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта;

2.2. если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта возраста 29 лет, он выплачивает Клубу 1/3 от суммы заработной платы (вознаграждения), невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта.

По соглашению между Клубом и Хоккеистом Контракт также может быть расторгнут с условием выплаты Хоккеистом Клубу иной суммы компенсации, не превышающей суммы, установленной подпунктами 2.1 или 2.2 настоящего пункта, или без выплаты компенсации со стороны Хоккеиста», – сказано в Правовом регламенте КХЛ.

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Теперь вспоминаем о том, какие контракты были у двух шведских нападающих. Соглашение 27-летнего Валльмарка было рассчитано до 30 апреля 2023 года, в свою очередь, у 30-летнего Нордстрёма контракт и вовсе истекал 30 апреля 2022 года. Обращаем внимание не только на разницу в сроке контрактов, но и на разницу возрастов двух хоккеистов. И понимаем, что расторжение контракта Лукаса должно было проходить по пункту 2.1, а случай Юакима подпадал под пункт 2.2.

Теперь переходим к чистой математике. По информации издания «Спорт-экспресс», зарплаты шведских форвардов были равны между собой и составляли 50 млн рублей. То есть в среднем за месяц два шведа получали примерно по 5 млн рублей. Потому что годовую зарплату делить нужно не на 12 календарных месяцев, а на 10 месяцев, которые разделяли начало предсезонных сборов (середина июля) и конец окончания контракта (апрель). Это такие хоккейные тонкости.

На выходе мы получаем, что Нордстрём должен был оплатить ЦСКА 1/3 от двух месячных зарплат, которые ему причитались за март и апрель. Это порядка 3,3 млн рублей. В свою очередь, Валльмарк действительно потерял намного больше – 2/3 от 12 месячных зарплат = 39,6 млн рублей.

Именно столько по регламентным нормам КХЛ должны были выплатить шведы за решение досрочно покинуть российскую лигу. Вне всяких сомнений, в случае Валльмарка это значительная финансовая сумма, которая была бы практически равна тому гонорару, который Лукас и заработал за время выступления в ЦСКА. Но ни в какой финансовой вселенной 40 млн рублей не были эквивалентны 1 млн франков, указанному в швейцарской прессе. Про случай Нордстрёма и говорить не приходится. Юаким и вовсе отделался лёгкой финансовой потерей, учитывая, сколько он заработал за время предыдущей карьеры.

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Однако на деле всё получилось даже немного иначе. По информации «Чемпионата», в армейском клубе пошли навстречу Валльмарку и не стали требовать с него всех тех денег, которые Лукас успел заработать в России. 27-летний швед отделался потерей трёх месячных зарплат (февральской, мартовской и апрельской) и лишением тех бонусов, которые он успел выбить в регулярном чемпионате.

Зачем армейцам была нужна такая благотворительность? Ответ довольно простой. Сумма в 20 млн рублей не сделает никакой разницы для бюджета богатого армейского клуба, а сжигать мосты в отношениях с игроком они не захотели. Валльмарк находится в самом расцвете карьеры, и впереди его ждут ещё много сезонов на высшем уровне. Никто не знает, что произойдёт в мире через год или даже несколько месяцев. Вполне возможно, что настанет тот день, когда Лукас будет готов вернуться в КХЛ, и почему бы это не сделать в ЦСКА, который повёл себя адекватно в отношении игрока.

В результате его итоговые потери от разрыва контракта с ЦСКА составили около 20 млн рублей (15 млн зарплаты + 5 млн бонусов). Потери Нордстрёма составили и того меньшую сумму, так как его случай расторжения был проще, чем история Валльмарка. И в каком месте эта сумма равна больше чем 1 млн франков, знают только швейцарцы. В желании сделать героев из европейских игроков, покинувших российские команды, наши западные коллеги зашли слишком далеко и откровенно заврались, уже не видя никаких разумных пределов в своих публикациях.

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