«Спартак» «прибил» хет-трик бывшего капитана! Зря в Москве пожалели денег на Широкова

В «Автомобилисте» Сергей тоже стал лидером на льду и в раздевалке.

В минувшем межсезонье теперь уже бывший капитан «Спартака» Сергей Широков длительное время не мог договориться со своим старым клубом о новом контракте. Причина, как часто случается в подобных ситуациях, банальная — финансовые разногласия. В руководстве красно-белых посчитали, что запросы у нападающего слишком высокие, хотя в спортивном плане стороны были заинтересованы в продолжении сотрудничества.

В результате Широков, будучи неограниченно свободным агентом, логично начал вести переговоры с другими командами КХЛ. Сергею уже 36 лет, что по спортивным меркам прилично, однако к категории «сбитых лётчиков» форварда точно не отнесёшь. Мастерство, чувство партнёра, умение выбрать позицию и бросить – всё это никуда не делось. В чём мы и продолжаем убеждаться по сей день. Важно и то, что Широков демонстрировал лидерские качества в раздевалке и был для менее опытных и молодых спартаковцев примером для подражания.

Собственно говоря, в «Автомобилисте» в этом плане мало что изменилось. В Екатеринбурге Широков сразу возложил на себя бремя лидерства, тоже стал капитаном и одним из главных «решал» на льду. Ничего удивительного, с такой-то харизмой!

«У меня закончился контракт со «Спартаком», и я стал свободным агентом. «Автомобилист» сделал мне предложение, и мы обсудили его дома с семьёй. Каждый переход — это смена обстановки. Я принял новый вызов для себя лично. Буду работать, доказывать, что не зря команда меня пригласила. Я полностью готов помогать «Автомобилисту» добиваться результата», — говорил сам Сергей.

Вполне возможно, что после того, как в «Спартаке» решили сэкономить на своём лучшем хоккеисте, Сергей затаил на москвичей определённую обиду или же на него нахлынула спортивная злость, что абсолютно нормально. В Екатеринбурге нападающему дали куда более солидные деньги. И мы видим, что хоккеист их отрабатывает.

В сегодняшнем очном противостоянии обеих команд нападающий «Автомобилиста» всерьёз взялся за дело и дважды огорчил Алексея Красикова, а третью шайбу забросил уже в пустые ворота, оформив хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

При этом голы получились на любой вкус. Посмотрите, к примеру, на второе взятие ворот. Пас от Валка при игре в большинстве, наброс Сергея с острого угла, какой-то невообразимый рикошет, после которого шайба достигла цели.

Интересно, что после отчётной встречи Широков стал первым игроком КХЛ, сделавшим хет-трики за четыре разные команды: «Авангард» – 13.09.2014 года, СКА – 08.09.2017 года, «Спартак» – 26.10.2021 года, «Автомобилист» – 14.09.2022 года.

Солидно? Более чем. Сразу видно большого мастера, экономить на котором точно не стоит. И «Спартак» в этом с лихвой убедился.