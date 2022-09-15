Ярко, мощно, завораживающе. Репортаж с новой арены «Авангарда», где уже играют в хоккей

Главная спортивная стройка в современной истории Омска фактически завершена. 18 сентября 2020-го в основание будущей хоккейной арены, возводимой на месте старого снесённого стадиона, была торжественно заложена капсула времени, а спустя всего лишь два года, 14 сентября 2022-го, уже сданная в эксплуатацию «G-Drive Арена» приняла первый тестовый матч.

После посещения которого не осталось никаких сомнений, что 1 октября в новом доме «Авангарда» в наилучшем виде состоится полноценное и окончательное возвращение «ястребов» в родной город.

Месяц после сдачи в эксплуатацию понадобился новой арене в Омске, чтобы пройти все необходимые тестовые мероприятия. Первой пробой льда и стал матч между «Авангардом», за который сыграли руководители «ястребов» во главе с Александром Крыловым, ветераны, а также молодые хоккеисты из системы клуба, и командой «Российская пресса», где вместе с известными журналистами на лёд вышли звёзды прошлых лет из разных видов спорта: Андрей Николишин, Дмитрий Сычёв, Роман Широков.

Александр Крылов председатель совета директоров ХК «Авангард» «Я ожидал, что лёд будет хуже, но лёд катит. Хотя он ещё технический, с ним ещё работать. Но надо отдать должное ребятам, которые готовили поляну».

За две недели до официального открытия «G-Drive Арена» выглядит практически полностью готовой. Снаружи – так точно. По разбитому в окрестностях стадиона парку с симпатичным ландшафтным дизайном уже вовсю прогуливаются прохожие, на свежеуложенном асфальте парковочных зон чисто, нанесена разметка, оформлены бордюры, и стоят фонари, контрольно-пропускные пункты уже готовы принимать всех участников матча, а на мощных, отполированных формах фасада здания арены играет бликами вечернее омское солнце.

Фасад новой арены в Омске Фото: hawk.ru

Фасад новой арены в Омске Фото: hawk.ru

На территории вокруг стадиона ещё можно встретить людей в касках, строительную технику и материалы, но характер работ – уже косметический. Например, установка вывески, которая фактически и завершит внешнюю отделку здания.

Новая арена в Омске снаружи Фото: РИА Новости

Чуть больше двух недель назад журналисты уже гуляли внутри арены, и тогда бросалась в глаза необходимость серьёзного клининга. Но в день первой тестовой игры помещения блестели, освобождённые от пыли, грязи, мусора и защитных плёнок – «одетыми» в главном атриуме остались только колонны.

«G-Drive Арена» изнутри Фото: Лев Лукин, «Чемпионат»

«G-Drive Арена» изнутри Фото: Лев Лукин, «Чемпионат»

Коммуникации в здание подведены давно, санузлы оборудованы, помещения под точки питания ждут заезда арендаторов, а эскалаторы с датчиками движения послушно везут вверх, ко входу в саму чашу стадиона. И прямо из дверей сектора открывается завораживающий вид.

Даже с одним полностью готовым ярусом (на втором ещё происходят всё те же клининговые работы) «G-Drive Арена» смотрится впечатляюще. Фирменное красно-чёрное оформление, шикарный куб, окаймлённый медиакольцом, опоясывающая чашу медиапанель, выдвижные трибуны-блитчеры, которые будут примыкать непосредственно к защитному стеклу, создавая эффект полного погружения. Ярко, мощно, красиво.

Участники тестового матча на «G-Drive Арене» Фото: Лев Лукин, «Чемпионат»

Радует глаз острый угол наклона трибун – они как бы нависают надо льдом, приближая к гуще событий даже тех зрителей, кому достанутся билеты на «камчатку». Кое-где, правда, высота железных перекрытий перед рядами кажется излишней и мешает нормально наблюдать за хоккеем из сидячего положения, но Александр Крылов в курсе этой проблемы и обещает разобраться.

Александр Крылов на новой арене в Омске Фото: hawk.ru

Впрочем, журналистам в день тестовой игры ничто не мешало смотреть хоккей на новенькой арене с лучших мест. Оттуда мы увидели первый гол в истории этого стадиона – его автором стал босс «Авангарда». «Роспрессу» такое развитие событий не смутило, и на протяжении двух периодов журналисты оказывали достойное сопротивление подопечным Боба Хартли.

Да-да, канадский тренер-чемпион, вернувшийся в Омск на новую должность, занял привычное место на мостике и наверняка был очень рад из первых рядов наблюдать, как воспитанник академии «Авангарда» Глеб Трикозов оформил хет-трик в третьем периоде, сделав ключевую разницу в этом матче для своей команды. Возможно, в тот момент Хартли подумал о том, что у Чинахова и Грицюка в системе «ястребов» подрастает достойная смена.

«Авангард» и «Роспресса» — участники тестового матча на новой арене в Омске Фото: hawk.ru

После выставочного матча удалось не только пообщаться с Александром Крыловым и пожать руку Хартли, но и пройти по подтрибунным помещениям и спортивному блоку, который уже ждёт приёма команд. Готовы раздевалки (в том числе уникальная своей круглой формой домашняя раздевалка «Авангарда»), комната тренеров, тренажёрный зал, зоны для разминки команд, а также для отдыха и восстановления, находящиеся от раздевалки в шаговой доступности.

Домашняя раздевалка «Авангарда» Фото: hawk.ru

Гостевая раздевалка на «G-Drive Арене» Фото: hawk.ru

Небольшие строительные недоделки ещё кое-где видны, но мелочи вроде облицовки панелей на некоторых дверных проёмах уж точно можно будет докрутить в те две недели, которые остаются до официального открытия.

До 1 октября на «G-Drive Арене» состоятся и другие тестовые мероприятия, в том числе запланировано проведение официального матча чемпионата МХЛ. И, конечно, новый лёд перед игрой с «Сибирью» обязательно опробуют главные хозяева стадиона – игроки «Авангарда». Им ещё только предстоит обжить эту замечательную арену, где теперь будут писаться новые страницы истории омского хоккея



Ну а жители города в скором времени смогут оценить и мультифункциональность стадиона, который, вероятно, станет главной точкой притяжения города и основной концертной площадкой. Помимо хоккея, на «G-Drive Арене» будут базироваться секции по фигурному катанию и другим видам спорта, на этом стадионе получат развитие такие направления, как чир спорт, киберспорт, а ещё новая арена в Омске станет площадкой для различных мероприятий и активностей в бизнес-среде.