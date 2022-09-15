В «Торпедо» убрали всё лишнее, «Северсталь» делает красиво за счёт деталей, а в ЦСКА оставили эксперименты в прошлом.

От скопления букв к минимализму. Как изменились формы команд КХЛ за 15 лет: Запад

Новый сезон КХЛ только набирает обороты, и суждения о физической форме команд могут показаться преждевременными. Зато самое время пристально изучить внешний вид хоккеистов – их игровые формы до конца весны уже не изменятся. «Чемпионат» смотрит, как изменились джерси клубов по сравнению с первым годом существования лиги.

ЦСКА

Консервативное и даже суровое название во все времена закрывало дизайнерам армейского клуба возможности для смелых экспериментов – с барсами и ястребами в ЦСКА не позаигрывать. В нынешнем сезоне москвичи – действующие обладатели Кубка Гагарина и, пожалуй, самой скучной формы: красные трусы, красная звезда и красные буквы на красном фоне – в хоккейный бой армейцы не берут ничего лишнего.

2008 2022

Однако так было не всегда. В первом сезоне звёзды распределились по игровым свитерам более равномерно, сама аббревиатура была заключена в простую, но всё же эмблему, а цвета выглядели разнообразнее и насыщеннее.

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«Локомотив»

Ярославский клуб в отношении формы следует традициям клубов НХЛ, где любая деталь – не просто графическое изображение, а символ. Трудно сказать, сознательно ли в «Локомотиве» придерживаются такой стратегии или просто не задумываются об изменениях. Но факт остаётся фактом: сегодня логотип железнодорожников отличается от своего предшественника лишь оттенками – то же можно сказать и о комплекте в целом.

2008 2022

«Динамо» Москва

«Динамо» вполне могло бы составить конкуренцию «Локомотиву» в чемпионате по постоянству, но на заре существования КХЛ что-то пошло не так. Одну из самых узнаваемых в российском спортивном мире эмблем – причудливо извернувшуюся букву «Д» – москвичи заменили подробной расшифровкой.

2008 2022

Новый подход к клубной айдентике не встретил понимания у болельщиков бело-голубых (кстати, голубой цвет тоже ушёл, уступив место синему) и не принёс удачи. К третьему сезону КХЛ динамовцы вернулись к классическому стилю и с ходу взяли Кубок Гагарина.

СКА

Петербуржцы, как и их московские одноклубники, не имеют широкого простора для творчества, но внешним видом озабочены в гораздо большей степени. В СКА регулярно корректируют форму – «играют» то со шрифтами, то с сопутствующими полосками.

2008 2022

Отнюдь не все инициативы находят отклик у общественности. После 2014-го армейцев часто ругали за очень точное копирование джерси «Нью-Йорк Рейнджерс». 15 лет назад свитера действительно были более самобытными: серп и молот, заключённые внутри красной звезды – такой рисунок на Манхэттене не встречается.

«Спартак»

Красно-белые проделали почти тот же путь, что и «Динамо». В начале десятых «Спартак» стал добавлять узоры, отсылающие к гладиаторским временам, а под ключицей, по примеру «Сан-Хосе», – номера хоккеистов. При этом в первом сезоне КХЛ москвичи обошлись без ярких нововведений и сегодня тоже их избегают.

2008 2022

«Торпедо»

«Торпедо» в этом году пропагандирует нетипичный для лиги атакующий хоккей, но игровая форма выполнена в общей концепции минимализма. Последние годы нижегородцы активно модернизировали логотип – изображение оленя, которое является фирменным знаком местного автозавода, прошло через несколько ступеней обработки. Теперь на джерси не осталось других элементов, кроме него. Большой контраст с давнишним аналогом – тогда на свитерах были одна шайба, две клюшки и 27 букв.

2008 2022

«Северсталь»

Ещё один клуб, который пережил глобальную трансформацию, — «Северсталь». Раньше череповчане выделялись в буквальном смысле огненным дизайном. Впрочем, стоит отметить, что айдентика клуба менялась не автономно, а синхронно с компанией-спонсором. Лого на груди хоккеистов Андрея Разина сейчас мало отличается от того, который изображён на спецовках сталелитейной компании. А вот строгая чёрно-жёлтая гамма и изящная клетка на рукавах выделяются даже на фоне игроков из других команд.

2008 2022

«Витязь»

В подмосковном клубе лишь в исключительных случаях прикасаются к логотипу. В начале сентября «витязи» представили ретроформу, на ней – оригинальная эмблема команды 25-летней давности и изображение кольчуги. Но в остальном «Витязь» бережёт витиевато оформленную литеру «В».

2008 2022

При этом перед стартом нового сезона в клубе перемешали цветовую палитру, и с обширными чёрными полосами в верхней части игровые свитера стали выглядеть более устрашающими. Быть может, именно грозный облик позволял подопечным Вячеслава Буцаева коллекционировать победы над фаворитами?

«Динамо» Минск

Белорусы в первый год существования КХЛ изрядно зажирнили букву «Д» и навесили на неё сразу несколько элементов – звезду, клюшку, надпись «хоккейный клуб» и название города. Такая громоздкая конструкция продержалась только один сезон, после чего минчане стали разговаривать со зрителями образами. Сейчас со свитеров белорусской команды на соперников смотрит большой и злой зубр.