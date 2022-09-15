Встряхнёт ли Никитин болото «Локомотива»? Тренер уже вынужден публично злиться на игроков

Игоря Никитина приглашали в Ярославль не просто так. Человек, долгое время работавший в ЦСКА и бравший с армейцами Кубок Гагарина, давно зарекомендовал себя в качестве сильного специалиста. Да, система, которую ставит Игорь Валерьевич своим командам, нравится далеко не всем, но выбирать зачастую не приходится. Нужно работать, биться, хорошо готовиться физически.

В этом плане проблем у «Локомотива», по идее, быть не должно. Команда молодая, с хорошей школой. Правда, отказавшаяся в нынешнем сезоне от легионеров и с засидевшимися на своих местах менеджерами. Страшно представить, сколько лет занимают свои посты президент клуба Юрий Яковлев и генеральный менеджер Юрий Лукин. И ладно бы был результат – тогда вопросов никаких. Но по большим победам болельщики железнодорожников уже соскучились…

В нынешнем регулярном чемпионате ярославцы уже успели проиграть четыре матча из шести, а после вчерашнего проигрыша во встрече СКА главный тренер «Локомотива» разразился грозной тирадой.

«Достойно выглядеть и побеждать — разные вещи, психология совершенно другая. Можно побеждать не особо симпатично, но выгрызать. Лучше всё лицо в крови, чем в соплях. У нас пока всё в соплях получается. Надеюсь, что у нас всё-таки мужики в команде, а не какие-то прыщавые юноши, и что это нас только не то что раззадорит… а что немножко повзрослеем. Только при этом условии наша статистика будет перерастать в результат», — заявил раздосадованный специалист.

И Игоря Валерьевича можно понять. Опытный наставник пытается отвести удар на себя, взбодрить своих игроков, задеть их самолюбие, вытащить из того омута, в котором они всё больше оказываются и увязают.

После матча с ЦСКА, кстати, многое было сказано про характер и психологию, а после СКА добрались уже до разговора про прыщавых юнцов. О чём это говорит? Обычно спокойный тренер, видимо, настолько устал работать с игроками, у которых психология проигравших (многолетний костяк «Локо» — Ивановы, Алексеевы, Аверины и прочие), что вынужден прибегать к такому методу и раскрываться перед журналистами. Интересно, сможет ли Никитин рано или поздно растормошить это ярославское болото или оно и его переработает?

«По «Локомотиву» у меня давно много мыслей. Вот все говорят, что в Ярославле очень хорошая школа. Она действительно хорошая, но не выпускает звёздных игроков. Там конвейер уровня средний и выше среднего. Ещё на прошлой пресс-конференции главный тренер Игорь Никитин сказал, что Коршков и другие хоккеисты должны выйти на уровень лучших игроков всей лиги, а не только команды. Небезосновательно, они все – хорошие хоккеисты, но не более того.

Я слушаю, что говорит Никитин, это правильные вещи. Ну нельзя отпускать такие матчи, как накануне со СКА! Кого из ярославских воспитанников, ставших суперзвёздами, вы можете назвать за последние годы? Кто проявляет себя в НХЛ? Таких нет. Смотрю на того же Гаврикова – он прошёл школу СКА и стал элитным защитником за океаном, а, например, Елесин и Рафиков не прогрессируют. Они хорошие защитники, но на следующий уровень, о котором говорит Никитин, они не выходят. «Локомотив» в последние годы превратился в добротную команду выше среднего, но без претензий на большие дела. Хотя потенциал есть», — справедливо заметил известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

«Локомотив» Фото: vk.com/hclokomotiv_official

Никитин пытается что-то сделать, взбодрить команду, но пока, увы, отклик нулевой — что в прошлом плей-офф, что сейчас в матчах с ЦСКА и СКА. Команда боится выиграть у топов, это чистой воды психология. И Игорь Валерьевич пытается её сломать, используя нестандартные для себя методы.

Посмотрим, получится ли это сделать. Но всем игрокам давно пора подойти к зеркалу и серьёзно спросить с самих себя. Только так ярославцам в перспективе получится избавиться от клейма вечно подающей надежды команды.