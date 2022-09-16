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Кто из российских игроков НХЛ достоин звания лучшего игрока сезона, кто выиграет «Харт Трофи», все претенденты

«Он суперзвезда без поддержки». Капризов – главный русский кандидат на приз MVP НХЛ
Владимир Лаевский
Кто выиграет «Харт Трофи»
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Журналист из США проанализировал топ-10 претендентов на «Харт Трофи», который на 30% состоит из россиян.

На днях наши североамериканские коллеги из Daily Faceoff выкатили занимательный топ-10 на тему того, как букмекеры оценивают претендентов на «Харт Трофи» в НХЛ. Если кто запамятовал, этот приз вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

Так вот. Мэтт Ларкин, журналист того самого Daily Faceoff, решил не ограничиваться сухим пересказом букмекерской статистики. Обозреватель пошёл дальше и записал хоть и краткую, но всё-таки основательную сводку с главными тезисами, почему каждый хоккеист из топа достоин «Харта» и что может ему помешать. Для нас этот рейтинг также представляет интерес — в него попали аж трое россиян — 30% топа! Да и в целом, если честно, будущий чемпионат, вероятно, станет одним из самых интересных с точки зрения готовности звёздных хоккеистов к статистическим прорывам и погоне за Кубком Стэнли. Что ж, давайте глянем, к чему пришёл однофамилец лидера «Детройта» и какие перспективы он рисует в том числе и отечественным игрокам.

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1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»

Почему он победит: он самый влиятельный игрок XXI века в НХЛ, третий игрок в истории лиги с четырьмя победами в гонке бомбардиров регулярного чемпионата до достижения 26-летнего возраста. И, возможно, он ещё не показал нам свой лучший сезон.

Почему он проиграет: одноклубник и товарищ по «Харту» Леон Драйзайтль также показывает сногсшибательные бомбардирские цифры, и эти двое иногда отбирают друг у друга баллы в голосованиях.

2. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»

Почему он выиграет: действующий обладатель «Харт Трофи» — прямо сейчас лучший бомбардир на планете, только что ставший третьим хоккеистом в этом столетии с 60 голами за сезон.

Почему он проиграет: Мэттьюс редко проводит весь сезон здоровым, поэтому ему нужно выиграть «Морис Ришар Трофи» (приз, вручаемый лучшему снайперу регулярки) в третий раз подряд, чтобы завоевать звание MVP в сезоне.

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3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»

Почему он победит: потому что Макдэвид пострадает? Это почти единственный сценарий, при котором Драйзайтль может выиграть «Харт». Что и произошло в сезоне-2019/2020.

Почему он проиграет: те, кому предстоит голосовать, просто никогда не сочтут Драйзайтля игроком лучше и ценнее, чем его собственный товарищ по команде Макдэвид, если они сыграют примерно одинаковое количество матчей.

Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Фото: Getty Images

4. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»

Почему он победит: он так же доминирует, как и любой другой хоккеист в этом списке, когда здоров. Если это будет голосование ноздря в ноздрю с кем-то, может сработать подсознательное предубеждение «настала его очередь» в отношении трёхкратного финалиста «Харта», всё ещё стремящегося к своей первой победе.

Почему он проиграет: он играет в самой сплочённой команде лиги, поэтому трудно выделить «самого ценного» игрока в команде, где есть как минимум три законных кандидата на «Харт». Маккиннон также имеет тенденцию выключаться из игры, потому что быстрый и агрессивный стиль игры истощает его.

5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»

Почему он победит: он суперзвезда, у которой нет элитной поддержки в составе от других игроков. Это означает, что у него гораздо больше шансов получить (заслуженное) признание за успех своей команды. Из топ-10 кандидатов он мой любимый выбор с учётом его шансов.

Почему он проиграет: несмотря на то что он является одним из лучших игроков в лиге, чтобы набрать 100+ баллов за результативность, он вряд ли завершит сезон первым по голам или очкам. А корреляция между победой в любой из этих гонок и завоеванием «Харта» сильна.

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6. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»

Почему он победит: он самый уникально одарённый защитник, которого мы видели за долгое время. К 23 годам он уже стал обладателем «Норрис Трофи» (приз, вручаемый лучшему игроку обороны сезона) и дважды попал в первую команду на Матч звёзд. Если какой-то защитник и может положить конец засухе «Хартов» для блюлайнеров (последний раз этот трофей доставался защитнику в 2000 году. Тогда его выиграл хоккеист «Сент-Луис Блюз» Крис Пронгер. До него эта награда в последний раз вручалась и вовсе 28 лет назад — в 1972-м «Харт» выиграл Бобби Орр. — Прим. «Чемпионата»), то это он.

Почему он проиграет: помимо предубеждений по отношению к защитникам в голосовании, ему предстоит побороться с одноклубниками Маккинноном и Микко Рантаненом. Все они снижают шансы на «Харт» друг для друга.

7. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Почему он выиграет: он определённо достаточно талантлив, чтобы забрать «Харт». Он уже сделал это в сезоне-2018/2019, набрав рекордные 128 очков.

Почему он проиграет: «молнии» в нынешнее время всё ещё близки к чемпионствам, и это означает грамотное распределение нагрузки для их звёзд. Когда Кучеров получит травму, его возвращение не будут форсировать.

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8. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Почему он выиграет: в прошлом сезоне он добился большого успеха, заняв третье место в голосовании на «Харт» и выиграв «Везину» (вручается лучшему вратарю сезона). Если он повторит своё выступление, то будет соответствовать критериям «Харта» как человек, который тащит свою команду.

Почему он проиграет: вратари всё ещё должны быть не от мира сего, чтобы украсть награду. Подумайте о том, насколько невероятным был Шестёркин в прошлом сезоне, — и этого было недостаточно, чтобы выиграть звание MVP.

Игорь Шестёркин

Игорь Шестёркин

Фото: Getty Images

9. Александр Барков, «Флорида Пантерз»

Почему он выиграет: он сочетает двухстороннюю игру с первоклассным выступлением в нападении лучше, чем кто-либо после Сергея Фёдорова, который является единственным игроком, выигрывавшим «Харт» и «Фрэнк Селки Трофи» (вручается лучшему форварду оборонительного плана) в одном сезоне. Может ли Барков стать вторым таким?

Почему он проиграет: Барков никогда не был близок к званию бомбардира, а команда вокруг него, кажется, этим летом на бумаге стала хуже, так что командный успех не является само собой разумеющимся.

10. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»

Почему он победит: если у Кросби будет элитный сезон, избиратели не смогут устоять перед этой историей. Он обогнал бы своих товарищей, 35-летних Эдди Шора и Херба Гардинера, и стал бы самым «старым» обладателем «Харта» за всю историю.

Почему он проиграет: Кросби в настоящее время обычно пропускает около 10% сезона из-за необходимости давать телу отдых и, таким образом, не сможет подняться на вершину таблицы бомбардиров.

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Таковы мысли Мэтта Ларкина. С некоторыми аргументами сложно не согласиться, какие-то мнения всё же вызывают вопросы. Имена, которые в ходе прошлого сезона всплывали в контексте разговоров о шансах на «Харт», а сейчас вовсе не вошли в этот список — Александр Овечкин, Джонни Годро, Джонатан Юбердо… Тем не менее это вопросы уже к букмекерам, а не к журналисту. Интересно, нарушит ли кто их прогнозы?

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