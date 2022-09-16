Дети и отцы. Как выступают в КХЛ сыновья тренеров и суперзвёзд хоккея

15 сентября хабаровский «Амур» объявил о заключении контракта с американским нападающим Райаном Макиннисом. Минувший сезон 26-летний форвард практически полностью провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за «Рочестер Американс». В 49 матчах регулярного чемпионата АХЛ Райан отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. В плей-офф статистика Макинниса оказалась куда менее впечатляющей – 1 (0+1) очко в 10 матчах.

Неудивительно, что после такого выступления Райан не получил предложений от команд НХЛ и был вынужден принять решение о переезде в Россию. Здесь пока главным впечатлением от приезда Макинниса является его громкая фамилия. Райан является сыном обладателя Кубка Стэнли 1989 года в составе «Калгари Флэймз» и олимпийского чемпиона 2002 года легендарного канадского защитника Эла Макинниса. Да, именно так, и тут нет никакой ошибки – Макиннис-старший выступал за сборную Канады, тогда как его сын заигран за молодёжную сборную Америки, а теперь будет играть на Дальнем Востоке. Вот такие перипетии судьбы у известной хоккейной династии. А как дела у других детей (не внуков, поэтому Максима Третьяка оставляем за скобками) тренеров и суперзвёзд хоккея, уже выступающих в КХЛ?

Новость по теме Сын легендарного защитника НХЛ Эла Макинниса подпишет контракт с «Амуром»

Джейк Челиос («Куньлунь Ред Стар»)

Примечательно, что в КХЛ уже долгое время выступает сын ещё одного легендарного защитника НХЛ Криса Челиоса – Джейк. 31-летний защитник перебрался в российскую лигу уже три года назад, подписав контракт с «Куньлунь Ред Стар». С тех пор Челиос-младший является неотъемлемой частью обороны китайской команды, базирующейся в подмосковных Мытищах. Сын Челиоса даже принял китайское гражданство и в составе сборной Китая сыграл на Олимпийских играх 2022 года, где сумел отметиться двумя результативными передачами. Нынешний сезон для Джейка стал уже четвёртым на уровне КХЛ.

Игорь Ларионов («Торпедо»)

Успел поиграть за «Куньлунь» и сын Игоря Ларионова. Два года назад Ларионов-младший или, как он сам просит себя называть, Ларионов-второй дебютировал в КХЛ, сыграв пять матчей в составе китайской команды. За это время Игорь сделал две голевые передачи, но проблемы со здоровьем надолго выбили его из игрового тонуса. После непродолжительного выступления в Швеции Игорю повезло – его отец возглавил «Торпедо» и с ходу выписал сыну просмотровый контракт.

Папа предоставил сыну ещё один шанс в его хоккейной карьере – и многие моментально усмотрели откровенный блат в этом переходе. Но, к чести сына Ларионова, необходимо прямо признать, что за время предсезонки Игорь сам наиграл на заключение полноценного контракта. Удачно Ларионов-второй смотрится и на старте сезона КХЛ, уже забросив две шайбы и сделав три результативные передачи в пяти матчах. На данный момент Игорь входит в пятёрку самых результативных игроков в своей команде.

Никита Михайлис («Барыс»)

Ещё в прошлом сезоне Никита также играл в КХЛ под руководством своего отца. Юрий Михайлис в течение двух лет рулил не только «Барысом», но и сборной Казахстана, а его сын являлся главной звездой в этих командах. В межсезонье Михайлис-старший уступил бразды правления Андрею Скабелке, но в плане несения ответственности за командный результат для самого Никиты ничего не изменилось многое.

Он по-прежнему являются игроком первого звена «Барыса», от которого в Казахстане ждут стабильной игры на высоком уровне. Начало сезона Михайлис, как и вся команда, откровенно подзавалил. Игра у 27-летнего форварда никак не шла, и тренерский штаб «Барыса» даже пошёл на то, чтобы снять с хоккеиста обязанности капитана.

Никита Михайлис Фото: vk.com/hcbarys

«Мы поговорили, состоялось командное собрание. Хотим, чтобы Никита Михайлис чувствовал себя более раскованно на площадке. Все-таки капитанская повязка даёт немного груз ответственности. Никто не в обиде, всё на пользу команде», — объяснил Скабелка принятое решение.

И надо заметить, что перемены подействовали на улучшение результата. В последних двух матчах его сочетание с Линденом Веем стало приносить заметный успех клубу. Никита стал набирать очки за счёт результативных передач, однако первый гол в сезоне пока так и не пришёл к форварду.

Николай Коваленко («Торпедо»)

Сыну российского Танка Андрея Коваленко выдавались огромные авансы ещё несколько лет назад, когда Николай только дебютировал в КХЛ за «Локомотив». Первые два сезона дела у молодого форварда в родной команде шли нормально, но затем потеря контакта с главным тренером привела к тому, что Коваленко-младшего обменяли в «Ак Барс».

Период карьеры в казанском клубе получился непродолжительным и безуспешным, и Николая обменяли в «Торпедо» на денежную компенсацию. Переход в команду Профессора пошёл на пользу 24-летнему нападающему – в атакующей системе Ларионова он выдал отличный старт нового сезона, набрав шесть очков в трёх матчах.

Николай Коваленко Фото: vk.com/torpedonn

Ложкой дёгтя для всего «Торпедо» стала травма, которую Коваленко получил в матче с «Нефтехимиком». Из-за этого повреждения форвард не смог сыграть в Казани в матче со своим бывшим клубом.

Антон Красоткин («Сибирь»)

25-летний воспитанник ярославской школы хоккея и сын прославленного в прошлом защитника Дмитрия Красоткина проводит в Новосибирске свой третий сезон, но впервые в карьере несёт на себе функцию фактически безальтернативного первого номера команды. После ухода из «Сибири» финского голкипера Харри Сятери россиянин из бэкапа превратился в полноправного основного вратаря и действует выше всяких похвал в начале регулярки.

Антон Красоткин Фото: vk.com/hcsibir1962

В четырёх сыгранных матчах Антон одержал две победы и ещё однажды помог команде добраться до серии буллитов, пропустив на этом отрезке лишь три шайбы. Примечательно, что Красоткину уже дважды удалось оставить ворота в неприкосновенности – это произошло во встречах с ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». Столько же «сухарей» голкипер оформил за три последних сезона, в которых в сумме сыграл 62 матча. Статистический прогресс налицо.

Дмитрий Яшкин (СКА)

Отец нападающего СКА Алексей Яшкин в своё время был довольно заметным игроком, который запомнился серией неплохих сезонов в составе «Химика». Но главных успехов в карьере Яшкин-старший добился уже после переезда в Чехию, где шесть раз добирался до чемпионского звания. Впоследствии Алексей перешёл на менеджерскую работу и даже успел поработать в КХЛ, являясь одним из главных руководителей братиславского «Слована» в то время, когда клуб выступал в нашей лиге.

Дмитрий Яшкин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Его сын сейчас проводит дебютный сезон за СКА. Игроком армейского клуба Яшкин-младший стал в межсезонье, когда московское «Динамо» обменяло права на хоккеиста в Санкт-Петербург, получив солидную денежную компенсацию. Пока что Дмитрий не радует в новом клубе повышенной результативностью, зато отличается огромным количеством силовых приёмов, лидируя в лиге по этому показателю.

Матвей Гуськов (ЦСКА)

21-летний форвард уже успел стать обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, приняв участие в семи матчах победного для армейского клуба в плей-офф. В этом сезоне Матвей сыграл пять матчей на уровне КХЛ, набрав за это время 1 (0+1) очко. В матче-открытии Гуськов-младший запомнился тем, что стал жертвой нового правила КХЛ, заработав две минуты штрафа за то, что прижал шайбу к борту. Отец хоккеиста продолжает руководить Молодёжной хоккейной лигой.

Владислав Леонтьев («Нефтехимик»)

22-летний защитник выступал в системе «Автомобилиста» начиная с сезона-2017/2018, когда он пополнил состав «Авто». На протяжении трёх последних лет защитник являлся основным игроком команды «Горняк», выступающей в ВХЛ. В межсезонье Владислав заключил новый контракт с екатеринбургским клубом. Двустороннее соглашение действует до 30 апреля 2024 года.

При этом нынешний сезон молодой хоккеист проводит в аренде в составе нижнекамского «Нефтехимика», главным тренером которого является отец хоккеиста Олег Леонтьев. Российский защитник сыграл четыре матча в КХЛ, сделав одну голевую передачу, которая стала для него первым результативным действием на высшем уровне.

Алексей Василевский («Автомобилист»)

После завершения игровой карьеры отец хоккеиста Андрей Василевский в течение восьми лет являлся голкипером вратарей в клубе МХЛ «Толпар». Именно там свой хоккейный путь начинали и его сыновья – Алексей и Андрей.

Алексей Василевский Фото: vk.com/hcavtomobilist

Алексей стал защитником и уже восьмой сезон проводит в Екатеринбурге, тогда как Андрей построил невероятно успешную карьеру за океаном, уже дважды успев выиграть Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Иван Николишин («Амур»)

Не только дети Дмитрия Красоткина и Игоря Ларионова ярко проявили себя на первой неделе регулярного чемпионата КХЛ. Очень хорош и сын Андрея Николишина Иван, являющийся сейчас главным форвардом «Амура». Российский форвард заметно выделяется в команде Вадима Епанчинцева, образовав ударную связку с Игорем Руденковым.

Именно их сочетание украло гостевой матч у «Металлурга», сначала переведя игру в овертайм, а затем и отличившись в дополнительное время. Руденков дважды ассистировал – Николишин дважды завершал. Хотя центральный нападающий «тигров» и сам умеет неплохо пасовать партнёрам, в доказательство этому четыре голевые передачи и статус лучшего ассистента и бомбардира команды на данный момент.

Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»)

18-летний сын тренера «Салавата Юлаева» в этом сезоне дебютировал в КХЛ и уже в третьем матче на высшем уровне едва не получил тяжёлую травму. В матче со «Спартаком» Цулыгин-младший угодил под прессинг Шейна Принса, потерял равновесие, жёстко ударился о борт и не смог самостоятельно покинуть ледовую площадку. Молодому защитнику потребовалась помощь медицинского персонала, и ледовую площадку Цулыгин-младший покинул только на носилках.

К счастью, в этом эпизоде Ярослав отделался только лёгким испугом. Цулыгин-младший уже вернулся в строй уфимской команды и даже полетел с ней в турне по Дальнему Востоку. Однако в первом матче поездки с «Адмиралом» (0:2) участия в матче всё-таки не принял. Любопытно, что ранее в КХЛ успел поиграть его старший брат Кирилл, который также является защитником. 26-летний хоккеист провёл в лиге 46 матчей, а последние сезоны играет в ВХЛ.

Александр Квартальнов («Адмирал») и Данила Квартальнов («Спартак»)

Известный российский тренер Дмитрий Квартальнов после ухода из «Ак Барса» взял вынужденный перерыв в своей карьере и за новым сезоном КХЛ пока что наблюдает исключительно в качестве зрителя. В ожидании нового предложения о работе у Квартальнова есть время, чтобы посмотреть и за игрой своих родственников, которых в российской лиге сейчас сразу два человека.

Сын тренера Александр является игроком системы «Адмирала» и уже несколько раз попадал в заявку на матч в этом сезоне, но пока на лёд не выходил, ограничиваясь игрой только на уровне МХЛ. В свою очередь, племянник Квартальнова Данила, является игроком основного состава «Спартака» и уже сыграл шесть матчей на старте сезона, не отметившись результативными действиями.