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Кубок мира 2024 года по хоккею, сыграет ли на турнире сборная России, какова позиция НХЛ и ИИХФ, что говорят за океаном

«Хотим найти вариант участия России». НХЛ готова спасти наших звёзд от большого удара
Сергей Емельянов
Кубок мира 2024 года по хоккею
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Руководство лиги всячески намекает на участие российских звёзд в Кубке мира. Но вряд ли допустит сборную России в её нынешнем виде.

В то время как сборная России по хоккею наравне с нашими национальными командами по всем другим видам спорта остаётся отстранённой от участия в международных турнирах, за океаном нарастает информационная волна по подготовке проведения в 2024 году Кубка мира. После отказа Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх в Китае североамериканские руководители прекрасно осознают, что они уже очень сильно задолжали своим главным звёздам в плане их игры за сборные.

Последний раз все сильнейшие хоккеисты планеты принимали участие в крупном международном турнире в 2016 году, когда последний раз и проводился Кубок мира. С тех пор НХЛ сначала бойкотировала Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем в последний момент откосила от Игр в Пекине, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. И вот теперь руководство лиги готово возродить Кубок мира, проведя его, разумеется, на своей территории.

«Думаю, что НХЛ и хоккей в целом многое упустили в части международных игр с участием лучших. Нам нужно провести такой турнир как можно скорее. Это было бы в самом деле чем-то особенным», – приводит слова капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида издание The Score.

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Один из ключевых вопросов, который сейчас решается за океаном, — что делать со сборной России. Российская команда до дальнейшего уведомления отстранена от участия в турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации хоккея, но Кубок мира не подпадает под это положение. Всё дело в том, что этот турнир организуется исключительно НХЛ, и ИИХФ юридически не имеет никакого влияния на данную ситуацию.

Накануне заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в свойственной себе довольно осторожной манере заявил, что хотел бы найти вариант, при котором российские хоккеисты примут участие в Кубке мира.

«Сейчас мы признаём ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии. Нам придётся принять решение, но не сегодня», — цитирует Дэйли Daily Faceoff.

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Понять мотивы осторожного тона Дэйли несложно. Для руководства НХЛ хоккей – это в первую очередь бизнес, а уже во вторую – сам спорт. За океаном собираются предпринять очередную попытку возродить Кубок мира в надежде выручить дополнительные доходы. Последний турнир, проведённый в 2016 году, не принёс лиге особых денежных дивидендов. Но с тех прошло много лет – хоккейная публика заметно истосковалась по соревнованию лучших против лучших.

Канада против России, США против России – Макдэвид против Кучерова, Мэттьюс против Панарина, Кросби против Малкина – и этот бесконечный ряд красивых афиш можно перечислять ещё очень долго. Такие противостояния должны вызвать интерес у зрителей за океаном. Но если российских хоккеистов не допустить до участия в турнире, то всего этого аудитория сразу лишится. Поэтому причины, по которым НХЛ заинтересована в России на Кубке мира, лежат на поверхности.

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При этом допустить сборную России напрямую до Кубка мира в НХЛ не спешат. Никто не хочет быть первым и брать на себя ответственность за допуск российской команды до большого турнира. Международный олимпийский комитет постепенно снижает градус риторики в отношении российского спорта, но отстранение наших спортсменов остаётся в силе и, скорее всего, будет оставаться ещё довольно долго. И в такой ситуации руководство НХЛ точно не будет стремиться к тому, чтобы стать первопроходцем в плане снятия санкций с нашей национальной команды.

В этой связи совсем не удивителен инсайд, который ещё в начале сентября опубликовало издание «Матч ТВ». «В Кубке мира примут участие только те, кто работает в НХЛ. Все вратари, защитники и форварды будут с контрактами НХЛ. И это же относится к тренерскому штабу. Главным тренером, скорее всего, будет Сергей Брылин. Тренером по вратарям может стать Евгений Набоков, в штаб ещё могут привлечь Сергея Гончара, пусть он пока и не работает в клубе НХЛ. То есть все люди из Северной Америки. Не думаю, что позовут кого-то из КХЛ или что к Кубку мира может иметь отношение ФХР», – говорилось в сообщении источника.

Кубок мира — 2016

Кубок мира — 2016

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Это сообщение смотрится вполне логично на фоне всего того, что сейчас происходит с подготовкой Кубка мира. За несколько дней до своего вчерашнего заявления Дэйли уже выступал в североамериканской прессе. И тогдашние его слова не вызвали большого резонанса, а ведь они были очень интересными.

«Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля для того, чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира», — приводил слова Дэйли журналист Грег Вышински.

Состав участников Кубка мира на данный момент не утверждён, но лига и Ассоциация игроков не настроены продолжать эксперимент с комбинированными командами (в 2016 году в турнире принимали участие сборные Европы и молодых звёзд Северной Америки). Про замену ещё одной команды – сборной России – речи не ведётся от слова совсем.

По всей видимости, российские звёзды, для многих из которых этот турнир может стать последним крупным событием на международной арене, всё-таки получат право принять участие в турнире (если он в итоге вообще состоится), но практически наверняка Федерация хоккея России будет полностью отстранена от подготовки сборной. Да и название у команды будет какое-нибудь другое – как вариант: «Сборная российских игроков НХЛ». И кажется, для нашего хоккея сейчас это лучший выход из положения.

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