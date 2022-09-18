«Драка — это не свет, который можно включить и выключить». Интервью с главным тафгаем КХЛ

Когда-то почти в каждой уважающей себя хоккейной команде был тафгай. Сейчас такие люди встречаются редко, и Гарет Хант – один из последних представителей «вымирающего вида» игроков.

Канадец дебютировал в КХЛ три года назад и, словно оправдывая свой статус, подрался в первом же официальном матче. Гарет не побоялся вступить в схватку с Алексеем Семёновым из «Салавата Юлаева», который был выше него на 20 с лишним сантиметров и тяжелее почти на 30 килограммов. Пропустив один точный и мощный удар, Семёнов предпочёл закончить поединок и просто навалился на противника всем весом собственного тела.



Затем Хант сыграл ещё 27 матчей и после окончания регулярного чемпионата покинул расположение «Куньлуня», однако в конце этого лета вновь присоединился к китайскому клубу. Возвращение в КХЛ стало важным событием не только для самого Гарета. За шесть матчей нового сезона тафгай принял участие в трёх боях – и дважды инициатором противостояния были его соперники.

«Верба молодец — сразу снял шлем»

– Как вы себя чувствуете после путешествия по востоку России [с 9 по 13 сентября «Куньлунь» сыграл по матчу в Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. — Прим. «Чемпионата»]?

– Не хочу, чтобы прозвучало как оправдание, но действительно, это была сложная поездка – особенно для старта сезона: долгие перелёты и большая разница во времени с Москвой. Кроме того, все три команды, с которыми мы играли, были непростыми: на всех аренах были аншлаги, болельщики невероятно их поддерживали. Я бы сказал, что это ценный опыт, но, к сожалению, мы не добились нужного результата.



– Лично для вас начало чемпионата получилось чрезвычайно насыщенным – три драки, одна дисквалификация. Расскажите, что произошло в первом случае – в перерыве матча с «Сибирью».

– Произошла небольшая путаница. На нашей арене в Мытищах обе команды уходят в раздевалку через один тоннель. В этот раз было точно так же: их парни шли в раздевалку, и рядом с ними наши. Кто-то кого-то подтолкнул – и после этого начался конфликт. Не могу сказать, что случилось что-то дикое – просто конфликт в мужской игре. К сожалению, я получил дисквалификацию за этот эпизод.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

– Как бы вы оценили бойцовские навыки Марка Вербы, с которым подрались во время матча с «Адмиралом»?

– Да, он был хорош. Отмечу великолепную атмосферу на стадионе в этой игре. В этот момент мы проигрывали 0:2. Я хотел немного разжечь искру в нашей команде, придать ей энергии. Он ответил на вызов, и получился хороший бой. Я поговорил с ним после игры, выразил ему своё уважение. Он молодец – сразу снял шлем. Да, хороший бой, хороший.



– В матче с «Сочи» Донат Стальнов буквально накинулся на вас. Ждали такого?

– В целом это не было меня удивительным. Мы знаем их тренера, знаем, каких методов он придерживается. Могу сказать, что я не ожидал нападения сзади, поскольку в этот момент владел шайбой и был сконцентрирован на игре. Спасибо Лисину, который помог мне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Взгляд перед боем может многое сказать»

– В КХЛ вы обычно сами вызываете соперников на бой или ждёте предложений от них?

– Всё всегда зависит от ситуации. На льду может случиться миллион вещей, которые могут спровоцировать драку. Конечно, когда кому-то из моих партнёров нужна защита или в целом необходимо добавить команде уверенности, я готов скинуть перчатки.



– В КХЛ нет опытных бойцов, кроме вас. Чувствуете недостаток конкуренции?

– Нет, абсолютно. Это очень сильная лига. Тем более я стараюсь приносить команде пользу всеми возможными способами, а не только драками. Каждый день я работаю над тем, чтобы улучшать свою игру. Но команда первостепенна. Я здесь, чтобы делать всё возможное для победы моей команды. Мне доставляет большое удовольствие забивать голы, помогать команде, защищать своих партнёров. Моя задача – нести команде энергию, жизнь.

– Есть какие-то обстоятельства, которые могут заставить вас избегать драки?

– Да, конечно. Например, если мы ведём в счёте или в целом игра складывается по нашему плану. Бывают такие ситуации, когда я понимаю, что если бой состоится, то он принесёт пользу сопернику – это не лучшее время, чтобы драться. Я стараюсь не драться в конце матчей. Порой, если в концовке тебя кто-то толкает в спину, то нужно стерпеть этот удар, чтобы не оказаться в штрафном боксе в важный момент. Всё зависит от ситуации в игре и счёта на табло, задача – выигрывать матчи, а не драться без причины, и я делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде побеждать.

Донат Стальнов и Гарет Хант на рукопожатии Фото: photo.khl.ru

– Опишите ваши эмоции перед боем. Вы скинули перчатки, несколько секунд – и драка начнётся… О чём вы думаете в этот момент?

– Я настраиваю себя на победу, я сконцентрирован. Анализирую сложившуюся ситуацию, стараюсь посмотреть в глаза сопернику – его взгляд перед боем может многое сказать. Пока вы катаетесь и ещё не начали драться, ты смотришь на него. В этот момент адреналин немного спадает. А затем ты уже просто стараешься по максимуму использовать свою технику и свои навыки.



Вообще, это оптимальный вариант, когда оба соперника готовы к драке – не нужно беспокоиться о том, попадёшь ты по шлему оппонента или нет, ведь он уже его снял. Это наилучший способ проверить, кто сильнее.

«Я небольшой парень»

– Насколько ваши персональные тренировки отличаются от общекомандных? Скажем, пропускаете ли вы лёд, чтобы дольше позаниматься со штангой?

– Нет, я всегда катаюсь с командой, потому что это напрямую влияет на мою способность играть в хоккей. Конечно, когда я не на льду, я всегда занимаюсь в силовом зале, делаю много упражнений на верхнюю часть тела. Я небольшой парень [по данным КХЛ, рост Ханта – 175 см, вес – 85 кг], поэтому мне необходимо прокачивать свою силу. Я, безусловно, делаю персональные тренировки. Это можно сравнить с особыми упражнениями, например, для защитников, которые они выполняют, чтобы лучше выбирать позицию на площадке. Каждый игрок отдельно работает над ключевыми компонентами своей игры. Также и мне важно поддерживать форму, чтобы я мог заступиться за партнёров и быть готовым к бою.

Гарет Хант в окружении партнёров по «Куньлуню» Фото: photo.khl.ru

– Вы играли за «Куньлунь» три года назад. Как вы оцениваете, добился ли клуб прогресса за это время?

– Я думаю, каждый год игра меняется и двигается вперёд. Когда я впервые приходил в «Куньлунь», мы играли в Пекине. Сейчас мы выступаем в Московской области. Такое перемещение – это серьёзное изменение для команды. В прошлом у нас был отличный тренер, я многому у него научился. Сейчас у нас Грег Айрленд, он из разряда прямолинейных и трудолюбивых людей – мне очень нравятся такие. На самом деле я очень счастлив вернуться сюда и снова быть частью этой организации.

– Как вам Москва, кстати?

– Мне очень нравится, я наслаждаюсь Москвой. Это очень красивый город, здесь всё время что-то происходит – в любой день недели и в любое время суток. Здесь очень дружелюбные люди.



– Какова цель «Куньлуня» на этот сезон?

– Наша цель проста – выигрывать матчи и попасть в плей-офф. Мы говорили об этом в команде на старте сезона. Это длинный путь, но нужно стремиться к этому и нужно открыто декларировать эту цель. Мы идём матч за матчем, период за периодом, но, если не провозглашать цель, это превратится в игру ради игры. В этом году у нас нет хоккеистов, которые приходили бы на тренировки и матчи без причины. Все мы хотим попасть в плей-офф, это и моя личная цель – сыграть в плей-офф КХЛ. Думаю, это было бы отлично для меня и клуба.

«Если хочешь понять Аляску, то нужно ехать туда самому»

– Перед возвращением в КХЛ вы выступали в Румынии. Как это было?

– Это был хороший опыт. Мне понравилось в Румынии, там много интересных мест. Многое для меня казалось новым: вокруг тебя холмы и горы, много зелени в сочетании с классными городами. Я хорошо подружился там с несколькими людьми, вместе со мной играли другие хоккеисты из Канады.



– Ещё раньше вы играли за команду из Аляски. Насколько это необычное место для США?

– Безусловно, это особое место для США. Вообще, от всех мест, где я играл, у меня остались хорошие воспоминания, я постоянно встречал отличных людей. Калифорния, Флорида, Аляска – везде были отличные партнёры, персонал. Аляска – очень нетипичное место для США, оно очень похоже на Канаду. Но на самом деле довольно трудно объяснить. Если хочешь понять это место, то нужно ехать туда самому. Но самая важная черта – очень приветливые, отзывчивые люди. Мы играли в Анкоридже – этот город далеко от океана, поэтому там не суперхолодно. Всё равно холодно, конечно, но это часть хоккейного сезона, мне нравилось там зимой.



– Пожалуй, ваш самый принципиальный соперник на льду – Тревор Гиллис. Поддерживаете ли вы связь с ним?

– Да, я порой разговариваю с Тревором. Он превосходный парень. Это было большой честью для меня драться с ним. Он очень сильный и очень большой. В хоккее не так много бойцов могут с ним сравниться.

Тревор Гиллис Фото: photo.khl.ru

– Существует стереотип, что хоккейные вратари – довольно странные люди в обычной жизни. Тафгаев это тоже касается?

– Думаю, здесь больше зависимость от индивидуальных качеств каждого конкретного человека. Но если вы посмотрите на хоккейную команду со стороны, то идентифицировать в ней тафгая будет непросто. У каждого человека в команде есть своя работа, и у тафгаев – в том числе. Моя идентичность – это хоккеист. Это отличная работа, она даёт мне возможность видеть этот мир, посещать потрясающие места и заниматься любимым делом.



– Вы смотрите профессиональные бои – UFC, бокс?..

– Конечно, это часть моей работы над собой – то, о чём я уже говорил выше. Я всегда чему-то учусь и стараюсь быть лучше. Мне нужно это, чтобы иметь право выходить на лёд. Но на самом деле лучший способ научиться что-то делать – делать это. Чем больше у тебя практики, тем более комфортно ты себя ощущаешь. Если просто смотреть видео, то опыта это тебе не прибавит.

«Овечкину хватило одного удара»

– На предсезонке «Авангард» и «Сочи» дважды устраивали массовую драку. Как вы относитесь к подобным ситуациям?

– Я много слышал об этом, но не видел – был слишком загружен оформлением визы. Скажу, что всякое может случиться – тем и прекрасен хоккей. В нашей игре очень много эмоций, её преимущество – что у тебя есть право постоять за себя. Да, в КХЛ не так много профильных бойцов, но это не означает, что драки здесь невозможны. К тому же приходят фанаты, смотрят и получают удовольствие. Иногда такое происходит. И часто бывает, что после игры хоккеисты, которые только подрались, идут вместе выпить по пиву. То, что происходит на льду, остаётся на льду.



– Другая известная драка – между Овечкиным и Андреем Свечниковым…

– Да, я видел эту драку. Опять же: на льду может случиться что угодно. Овечкин – сильный игрок. Эмоции захлестнули его – и хватило одного удара.

– Но после развернулась дискуссия: имел ли Овечкин право атаковать более молодого и слабого. Для вас есть игроки, с которыми вы не стали бы драться?

– До игры никогда не знаешь, что случится. Не думаю, что Овечкин заранее настраивался на эту драку – просто эмоции взяли верх. Хоккей – очень конкурентный вид спорта с участниками, которые всегда хотят побеждать.

«Бой не закончен до тех пор, пока за мной не закроется дверь штрафного бокса»

– Некоторые российские журналисты критиковали вас за последний удар в драке с Вербой: вы наносили его, когда соперник уже падал. Расскажите, как вы видите эту ситуацию.

– Для меня бой не закончен до тех пор, пока за мной не закроется дверь штрафного бокса. До этого момента нужно прилагать все усилия, чтобы защитить себя. Я не полагаюсь на то, что кто-то придёт и остановит бой. Я стараюсь обезопасить себя и делать свою работу. Что случилось, то случилось. Делать что-то грязное не является моим намерением. Когда я дерусь, я дерусь до конца. Это довольно трудно – остановиться в середине боя, когда ты находишься в этой ситуации. Люди, которые меня критикуют, вероятно, никогда не были в подобных ситуациях.

Драка – это не свет, который можно включить и выключить. Пока бой идёт – он идёт, уже только после, когда я попадаю в штрафной бокс, у меня есть пять минут, чтобы перед возвращением на площадку подумать, что я сделал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

– Что бы вы выбрали – забить гол или выиграть бой?

– Ух, думаю, что выбрал бы забить гол – всё ещё надеюсь на это (смеётся).



– Есть ли у тафгая Гарета Ханта фобии? Может, высоты боитесь или змей?

– Ужастики!

– Хабиб или Конор Макрегор?

– Диаз.



– Кто лучший игрок в КХЛ?

– Тяжёлый вопрос – трудно выбрать одного. Много хороших игроков, один [нападающий СКА Марат Хайруллин. – Прим. «Чемпионата»] уже семь голов за шесть матчей забил. Каждую игру поражаешься чьим-то навыкам. У нас в команде много великолепных игроков. У нас есть Брэндон Ип – я назову его.



– Лучший тафгай в истории хоккея?

– Здесь тоже не могу выбрать. Есть отличные бойцы в моей эре, есть те, за кем я наблюдал в детстве. Боб Проберт – я смотрел за ним, когда рос, Тай Доми. Много отличных бойцов, против которых мне посчастливилось играть: Тревор Гиллис, Джереми Яблонски, Джастин Джонсон. Они настоящие бойцы и хорошие люди.