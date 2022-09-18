Дыры в составе, мало опыта. Почему «Салават» так уныл на старте сезона КХЛ

Люди, которые могли бы стать лидерами, травмированы, а молодёжь пока не выглядит готовой к переходу на новый уровень.

Свершилось — «Авангард» одержал первую победу и при этом достаточно забил. Но место главного горемыки лиги пустовать не может, поэтому прожекторы повернулись в сторону Уфы. «Салават» за три последних матча вымучил из себя лишь две шайбы — конечно, в «бразильский» хоккей без Сапрыкина и Клепиша сложно сыграть. Но такой немочи впереди тоже никто не ждал: лишь 13 шайб за семь игр, меньше двух за игру.

Сначала сухая статистика: хотя по воротам «СЮ» пока поливает чаще всех в лиге (231 бросок), реализация чудовищная — лишь 5,6%. Это уровень «Нефтехимика», проигравшего все матчи, ниже идут «Сочи» и «Куньлунь». Реализация большинства — 14%, на фоне провалов «Ак Барса» или «Динамо» цифры это, скорее, средние. Из 13 шайб более половины приходятся на двух игроков — Александра Хмелевски (4) и Сергея Шмелёва (3).

В первую очередь причины атакующих неудач стоит искать в персоналиях. Ещё во время плей-офф «Салавату» фактически вырвали зубы, когда финская тройка под политическим давлением покинула клуб. Ударное звено из шведов или финнов было основой атаки Уфы примерно года с 2015-го, когда Леонид Вайсфельд привёз в Башкирию Линуса Умарка.

Теэму Хартикайнен Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Прямо сейчас Саша Хмелевски выглядит самым опасным форвардом команды — и это отражается в том, что он больше всех забивает. Конечно, по команде сильно ударила травма Хо-Сэнга. Джош, конечно, очень странный персонаж: перед сезоном примерно равными казались шансы на то, что ДХС побьёт бомбардирский рекорд КХЛ или попадёт в какой-нибудь скандал из ночной жизни. Однако в первом же матче игрок с удивительным этническим происхождением получил травму.

На днях клуб договорился с Тайлером Эннисом — технарём с огромным опытом игры в НХЛ и даже одним ЧМ за сборную Канады. «Чемпионат» уже сообщал сумму контракта — 55 миллионов в год, но переход внезапно сорвался. По версии коллег из «СЭ», после появления первых инсайдов о переходе Тайлера в Россию на игрока начали оказывать давление родные и близкие. Какой будет судьба форварда, пока непонятно, но представьте себе, что «СЮ» начал бы сезон с первым звеном Эннис — Хмелевски — Хо-Сэнг. Оно выглядит не хуже тех финских троек, что мы видели в последние годы, но существует лишь в рамках этой статьи.

Представьте себе, что «Салават» последних сезонов начинал бы сезон с одиноким Манниненом или Кемппайненом, а его партнёры были травмированы или отсутствовали — вот это аналогия нынешнего состояния команды. С другой стороны, забивать больше двух шайб в трёх матчах с «Адмиралом» и «Спартаком» способен и нынешний, не до конца сформированный состав команды.

Иван Дроздов Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Мы уже писали о странном позиционировании руководства клуба в этом межсезонье, когда клубу не подошли ни Жафяров, ни Шумаков, ни Радулов. Зато подошёл Иван Дроздов. Нельзя сказать, что «СЮ» купил непонятно кого: белорус был одним из основных форвардов спартаковского меньшинства в прошлом году (солидные 83% нейтрализации) и запомнился хорошей скоростью, за счёт которой он забросил две шайбы в меньшинстве.

Но в «Спартаке» Дроздов в прошлом году играл лишь 14 с половиной минут за матч — это время форварда третьего звена. Прямо сейчас это и есть объективный уровень форварда, даже несмотря на то, что во второй половине сезона в «Спартаке» он стал получать больше игрового времени и место рядом с лидерами команды в топ-6. В «СЮ» он играет по 16 минут, на старте сезона даже имел место во втором звене. При этом на выкуп игрока было потрачено 50 миллионов рублей — годовая зарплата хорошего форварда второго звена, а ведь у Дроздова есть своя зарплата. Результат пока печальный — «-5» и одно очко.

И хотя «СЮ» генерирует броски, как уже отмечалось в начале, их реализация крайне сильно проседает. Пока, кажется, банально не хватает исполнительского мастерства. Представьте себе команду в полном составе: первое звено — легионерское, во втором тройка Кадейкина, потом идут молодёжное звено, тройка чекеров с Тимкиным, в третьем звене органично смотрелись бы Бочаров и Дроздов. И этот состав на бумаге мог бы выглядеть весьма интересно.

Но селекционная работа «Салавата», увы для них, не была завершена к старту сезона, поэтому пока команда выглядит недостроенной. Из-за этого есть некоторые вопросы к Виктору Козлову, который пробовал молодых и талантливых Башкирова и Алалыкина во втором звене, но они пока словно не выглядят готовыми к такому быстрому повышению статуса в составе. Пока на лёд редко выходило сочетание Пустозёров — Алалыкин — Башкиров, которое классно смотрелось в весеннем плей-офф. Разведённые по разным звеньям, эти форварды пока имеют лишь два очка на троих.

Виктор Козлов Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

В целом атакующая игра команды пока выглядит «невпопадной». Вполне возможно, это связано с переменами в тренерском штабе: Виктор Козлов впервые стал полноценным главным тренером, а не де-факто исполняющим обязанности, как в «Металлурге». На место помощника, которое занимал Козлов, пришёл Константин Кольцов, сравнительно недавно завершивший карьеру и не имеющий большого тренерского опыта. Возможно, клубу стоило найти и более опытного ассистента, отвечающего за атаку?

Как ни крути, но «Салавату» нужно усиление, а тренерам и молодёжи – набираться опыта. Потенциал у этой команды есть, но такое ощущение, что в клубе просчитались с выходом на проектную мощность. Нынешними силами на привычный в Уфе уровень пока не выйти.