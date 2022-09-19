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Результаты матчей КХЛ 18 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 19 сентября

СКА спас гол от затылка вратаря, «Автомобилист» безжалостен в большинстве. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 18 сентября
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У «Ак Барса» третья победа подряд, «Барыс» вошёл в зону плей-офф.

18 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко подводим итоги каждой встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бракко (Вей) – 03:55 (5x5)   2:0 Петухов (Бекетаев, Грэм) – 16:42 (5x5)

В Астане «Барыс» продолжил домашнюю серию матчем с «Сибирью». Казахстанской команде удался хороший первый период: уже на 4-й минуте Вей и Бракко разыграли голевую комбинацию на пятачке гостей после грубой ошибки защитника Мёрфи, а под конец отрезка Егор Петухов классно сработал под воротами и во второй раз огорчил Дениса Костина.

В результате шайба Петухова оказалась последней в матче. «Барыс» особо не форсировал развитие событий, а у «Сибири» не получалось найти ключи к обороне хозяев. За два периода новосибирцы нанесли лишь 13 бросков в створ, и Никита Бояркин оформил свой первый сухой матч в КХЛ. За этим, кстати, со скамейки запасных наблюдал новичок «Барыса» словацкий вратарь Юлиус Гудачек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Да Коста (Мэйсек, Широков) – 01:53 (5x4)   2:0 Мэйсек (Валк, Да Коста) – 10:54 (5x4)   3:0 Мэйсек (Широков) – 13:43 (5x4)   3:1 Митякин (Попов, Паршин) – 18:03 (5x4)   4:1 Широков (Мэйсек, Да Коста) – 33:29 (5x4)   4:2 Митякин – 34:02 (5x5)   4:3 Порядин (Митякин) – 37:24 (5x5)

Лидер Востока в Екатеринбурге принимал «Нефтехимик» — худшую команду всей КХЛ, до сих пор не познавшую радость побед в сезоне. Интриги в этой игре не ожидалось, и первая половина встречи полностью подтверждала эту гипотезу. «Автомобилист» виртуозно наказывал нижнекамцев за каждое удаление и к 34-й минуте вёл 4:1, забив все голы в большинстве. Очередной сумасшедший бросок удался Да Косте, затем на гол дважды вывели Мэйсека, а потом ещё и капитан Широков классно потрудился на пятачке.

Но «Нефтехимик» не сдался, особенно форвард «волков» Евгений Митякин – воспитанник и бывший игрок «Автомобилиста». Ещё в первом периоде он забил Матссону в большинстве, во втором отрезке обокрал Трямкина и реализовал выход «1 на 1», оформив дубль, а ещё через три минуты Митякин шикарно использовал борт, чтобы подарить возможность отличиться Порядину. И Павел не подвёл.

Так вопрос о победителе матча неожиданно обрёл актуальность, у «Нефтехимика» был впереди целый период, чтобы докрутить камбэк, но «Автомобилист» выстоял и одержал четвёртую победу подряд. У нижнекамцев же чёрная серия поражений продлилась уже до семи игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Токранов (А. Радулов, Галиев) – 12:59 (5x5)   0:2 А. Радулов (Янчевский, Семёнов) – 15:12 (5x5)   0:3 Семёнов (Чудинов, А. Радулов) – 41:05 (5x5)   0:4 Семёнов (Галиев) – 50:13 (5x5)   1:4 Кугрышев (Савиков) – 59:43 (5x4)

Московский «Мегаспорт» принял игру между «Спартаком» и «Ак Барсом». Казанцы уже в первом периоде обеспечили себе неплохой задел, забив два гола: Токранов пальнул издалека, а Радулов удачно подставил клюшку под бросок Янчевского.

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Во втором периоде команды запороли кучу попыток в большинстве и не забили ни гола, зато на старте третьего отрезка Кирилл Семёнов повторил трюк Радулова и снял большинство вопросов о победителе матча. За оставшееся время игры Семёнов оформил дубль, а Кугрышев за 17 секунд до сирены украл сухой матч у Мифтахова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Мингачёв – 17:27 (5x5)   2:0 Абрамов (Мамин) – 25:55 (5x5)   3:0 Нестеров (Классон, Карнаухов) – 27:12 (5x5)   4:0 Классон (Плотников, Григоренко) – 40:28 (5x5)   5:0 Соркин (Светлаков) – 41:28 (5x5)   5:1 Завгородний (Крощинский, Алтыбармакян) – 43:09 (5x5)   5:2 Попов (Гормли, Завгородний) – 46:52 (5x5)

В другом московском матче ЦСКА не испытал больших проблем с «Сочи». Армейцы открыли счёт в конце первого периода усилиями Мингачёва, во втором отрезке забили Абрамов и Нестеров, а заключительная двадцатиминутка стартовала с шайбы от Классона.

После этого Андрей Назаров заменил в воротах «Сочи» Третьяка на Мельничука, но Алексей пропустил первым же броском от Соркина и тут же отправился обратно на скамейку запасных. После такого фортеля южане наконец встряхнулись и смогли пробить Рейдеборна два раза подряд. Голами отличились Завгородний и Попов, но на исход игры этот всплеск активности «леопардов» никак не повлиял.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Тимашов (Луговяк, Морозов) – 03:08 (5x5)   1:1 Камалов – 48:24 (5x5)   2:1 Хайруллин – 65:00 (ПБ)

В Санкт-Петербурге СКА принимал «Северсталь», и эта встреча оказалась самой упорной в туре. Череповчане вышли на игру без целого ряда лидеров, но открыли счёт (отличился Тимашов), а затем долго сдерживали все попытки СКА отыграться.

У петербуржцев многое не получалось в завершающей стадии, но в третьем периоде хозяевам льда улыбнулась удача: у броска Камалова с отрицательного угла были мизерные шансы оказаться голевым, однако шайба рикошетом от шлема Подъяпольского залетела в сетку.

При счёте 1:1 команды доигрались не только до овертайма, но и до буллитов, где всё решило мастерство главного снайпера сезона Марата Хайруллина, реализовавшего две своих попытки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 19 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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