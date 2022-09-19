СКА спас гол от затылка вратаря, «Автомобилист» безжалостен в большинстве. Итоги дня КХЛ

18 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко подводим итоги каждой встречи.

В Астане «Барыс» продолжил домашнюю серию матчем с «Сибирью». Казахстанской команде удался хороший первый период: уже на 4-й минуте Вей и Бракко разыграли голевую комбинацию на пятачке гостей после грубой ошибки защитника Мёрфи, а под конец отрезка Егор Петухов классно сработал под воротами и во второй раз огорчил Дениса Костина.

В результате шайба Петухова оказалась последней в матче. «Барыс» особо не форсировал развитие событий, а у «Сибири» не получалось найти ключи к обороне хозяев. За два периода новосибирцы нанесли лишь 13 бросков в створ, и Никита Бояркин оформил свой первый сухой матч в КХЛ. За этим, кстати, со скамейки запасных наблюдал новичок «Барыса» словацкий вратарь Юлиус Гудачек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Лидер Востока в Екатеринбурге принимал «Нефтехимик» — худшую команду всей КХЛ, до сих пор не познавшую радость побед в сезоне. Интриги в этой игре не ожидалось, и первая половина встречи полностью подтверждала эту гипотезу. «Автомобилист» виртуозно наказывал нижнекамцев за каждое удаление и к 34-й минуте вёл 4:1, забив все голы в большинстве. Очередной сумасшедший бросок удался Да Косте, затем на гол дважды вывели Мэйсека, а потом ещё и капитан Широков классно потрудился на пятачке.



Но «Нефтехимик» не сдался, особенно форвард «волков» Евгений Митякин – воспитанник и бывший игрок «Автомобилиста». Ещё в первом периоде он забил Матссону в большинстве, во втором отрезке обокрал Трямкина и реализовал выход «1 на 1», оформив дубль, а ещё через три минуты Митякин шикарно использовал борт, чтобы подарить возможность отличиться Порядину. И Павел не подвёл.

Так вопрос о победителе матча неожиданно обрёл актуальность, у «Нефтехимика» был впереди целый период, чтобы докрутить камбэк, но «Автомобилист» выстоял и одержал четвёртую победу подряд. У нижнекамцев же чёрная серия поражений продлилась уже до семи игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Московский «Мегаспорт» принял игру между «Спартаком» и «Ак Барсом». Казанцы уже в первом периоде обеспечили себе неплохой задел, забив два гола: Токранов пальнул издалека, а Радулов удачно подставил клюшку под бросок Янчевского.

Во втором периоде команды запороли кучу попыток в большинстве и не забили ни гола, зато на старте третьего отрезка Кирилл Семёнов повторил трюк Радулова и снял большинство вопросов о победителе матча. За оставшееся время игры Семёнов оформил дубль, а Кугрышев за 17 секунд до сирены украл сухой матч у Мифтахова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В другом московском матче ЦСКА не испытал больших проблем с «Сочи». Армейцы открыли счёт в конце первого периода усилиями Мингачёва, во втором отрезке забили Абрамов и Нестеров, а заключительная двадцатиминутка стартовала с шайбы от Классона.



После этого Андрей Назаров заменил в воротах «Сочи» Третьяка на Мельничука, но Алексей пропустил первым же броском от Соркина и тут же отправился обратно на скамейку запасных. После такого фортеля южане наконец встряхнулись и смогли пробить Рейдеборна два раза подряд. Голами отличились Завгородний и Попов, но на исход игры этот всплеск активности «леопардов» никак не повлиял.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Санкт-Петербурге СКА принимал «Северсталь», и эта встреча оказалась самой упорной в туре. Череповчане вышли на игру без целого ряда лидеров, но открыли счёт (отличился Тимашов), а затем долго сдерживали все попытки СКА отыграться.



У петербуржцев многое не получалось в завершающей стадии, но в третьем периоде хозяевам льда улыбнулась удача: у броска Камалова с отрицательного угла были мизерные шансы оказаться голевым, однако шайба рикошетом от шлема Подъяпольского залетела в сетку.



При счёте 1:1 команды доигрались не только до овертайма, но и до буллитов, где всё решило мастерство главного снайпера сезона Марата Хайруллина, реализовавшего две своих попытки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 19 сентября