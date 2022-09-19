Новый тренер в «Авангарде» и большой недочёт в судейских правилах. Что происходит в КХЛ

Ещё одна неделя Фонбет Чемпионата КХЛ позади, а это значит, что пора поделиться новой порцией наблюдений и выводов о тех событиях, которым мы уделили недостаточно много внимания.

В КХЛ заработала аренда. Дадут ли примеры Соколова и Лихачёва развитие этому механизму?

«Если бардак нельзя победить, то его следует возглавить», — с таким любопытным заявлением выступил президент КХЛ Алексей Морозов пару лет назад, рассуждая о легализации аренды в лиге. Я тогда полностью поддержал инициативу, так как считаю, что в условиях КХЛ, когда нет драфта юниоров, в распределении талантливой молодёжи по клубам царит полный хаос, а с контрактами, увы, обращаются как с филькиной грамотой, аренда бы дала дополнительный шанс молодым хоккеистам не потеряться на скамейке переполненной дорогими взрослыми звёздами топ-команды или где-то в фарм-клубе на просторах ВХЛ.

Первый сезон разрешённой аренды, правда, не принёс ожидаемого результата, зато сейчас этот инструмент понемногу начинает работать. На старте 15-й регулярки КХЛ выделяются две истории: Дмитрия Соколова и Ярослава Лихачёва. Первый выбил в прошлом сезоне ВХЛ 47 (27+20) очков в 43 матчах за «Омские Крылья», но в нынешнее межсезонье сразу же был исключён из ротации «Авангарда» и отправлен за практикой на уровне КХЛ в минское «Динамо». В столице Беларуси Соколов получил место в топ-9 атаки, в среднем 12 минут на льду в каждой игре и постоянных партнёров и в семи матчах на старте регулярки забил три качественные шайбы, причём один из голов стал победным во встрече с родным «Авангардом».

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Больше Соколова у минчан пока забивают только три иностранных форварда из первых звеньев, имеющие постоянное место в бригаде большинства. Собственно, Дмитрий, как и ранее в карьере, раскрывается как неплохой снайпер, способный превратить немногочисленные моменты в гол. Не думаю, что в составе нынешнего «Авангарда» Соколов в третьем звене смотрелся бы сильно хуже, например, Наиля Якупова, но вряд ли Дмитрий сейчас жалеет, что перебрался в Минск. Там не такая высокая конкуренция, там он играет и зарабатывает себе имя, вместо того чтобы в очередной раз бессмысленно доминировать в ВХЛ. Для этого ведь и нужна аренда.

Похожая ситуация и с Ярославом Лихачёвым. Третий бомбардир МХЛ в прошлом сезоне почему-то не заинтересовал в должной мере тренерский штаб «Локомотива», зато поехал играть в КХЛ за другой клуб. В «Амуре» Лихачёв на отличном счету (15 минут в среднем за матч), а его статистика говорит о том, что Вадим Епанчинцев не зря доверяет 21-летнему парню: в шести играх у Лихачёва 4 (3+1) очка, он третий бомбардир хабаровчан. В «Локомотиве», кстати, лучшую статистику прямо сейчас имеет только один крайний нападающий – Егор Аверин.

Так что аренда приносит первые плоды. Их пока не так много (впрочем, как и самих случаев аренды в КХЛ), но для нашей лиги, где большое количество талантов теряется из-за недоверия или боязни тренерских штабов, это уже что-то.

Ярослав Лихачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Судейство по последствиям – большой недочёт. И это положение закреплено в своде правил КХЛ

Судейство в КХЛ в целом находится на хорошем уровне. Конечно, к арбитрам иногда возникают вопросы, бывает, что они ошибаются, но это абсолютно нормальная ситуация для любой лиги в любом виде спорта. Зато в КХЛ и близко нет такого бардака в корпусе арбитров, как в той же РПЛ, где после каждого тура разгорается какой-нибудь серьёзный скандал. Кроме того, судейство в нашем хоккее старается идти в ногу со временем и реагирует на изменяющиеся реалии трансформациями трактовок отдельных правил.

Считаю, что большим прогрессом для КХЛ стали изменения, касающиеся наложения больших штрафов. Напомню, что с начала прошлого сезона арбитрам разрешили просматривать на видео эпизоды, тянущие по мнению судей на «5+20», и уже после подробного анализа ситуации выписывать двухминутный, пятиминутный или большой — до конца игры — штрафы. Это было очень разумно, так как в динамике момента арбитрам порой было очень тяжело принять верное решение, а остановка игры, чтобы разобраться, не предусматривалась.

С нынешнего же сезона у арбитров появилась опция полностью оправдать «подозреваемого» хоккеиста, если после видеопросмотра на большой штраф определено, что он никаких правил не нарушал. То есть судьям создали все условия, чтобы максимально объективно разобраться в эпизоде, который может повлиять на исход игры. Это прекрасное нововведение, но всю эту позитивную картину омрачает одно обстоятельство: арбитры до сих пор оценивают размер штрафа по последствиям момента для пострадавшего игрока. И это не какая-то прихоть судей или человеческий фактор, а законодательно прописанный алгоритм действий. Если есть травма, полученная вследствие нарушения правил, то штраф провинившемуся максимальный.

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И вроде бы всё звучит логично, но на практике порой доходит до абсурда. Возьмём, например, эпизод из матча СКА – «Авангард», где форвард омичей Ткачёв был наказан одновременно буллитом и пятиминутным штрафом. К назначению штрафного броска никаких вопросов нет: Владимир сзади зацепил клюшкой убегающего к воротам нападающего СКА Моисеева, помешав тому нанести бросок. После этого Ткачёв никаких действий уже не предпринимал, а вот потерявший равновесие Моисеев на полном ходу врезался в борт, получив повреждение. Арбитры решили, что к травме игрока СКА привёл тот зацеп Ткачёва, и выписали Владимиру в дополнение ещё и большой штраф. То есть поступили по букве закона, но справедливо ли это с точки зрения логики? Ведь непосредственно к травме Моисеева привёл не фол Ткачёва (который был совершён на приличном расстоянии от борта и вообще перед воротами), а стечение обстоятельств: Данила неудачно упал, не успел сгруппироваться, пока катился по льду в раскоряку, а затем плохо ударился в борт.

Данила Моисеев получает травму после нарушения Владимира Ткачёва Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Остаюсь при мнении, что степень травмы пострадавшего не должна влиять на санкцию для провинившегося. Арбитры должны смотреть исключительно на правильность проведения того или иного приёма (благо что сейчас есть такая возможность), а не на последствия. Ведь где-то случается симуляция, а где-то к травме приводит не непосредственно нарушение.

На прошлой неделе в КХЛ случилось два похожих спорных эпизода. В матче «Салават» — «Спартак» в Уфе игрок красно-белых Принс получил большой штраф за столкновение с защитником хозяев Цулыгиным. Уфимский игрок после него покинул лёд на носилках, так как очень неудачно впечатался в борт, а Принса удалили до конца матча за подножку.

Судьи просматривали этот эпизод на видео и, очевидно, держали в голове степень тяжести травмы Цулыгина. В то же время сразу было заметно, что у защитника «Салавата» просто подвернулась нога, после чего он и потерял равновесие, а Принс по большому счёту в этом был не виноват. Но Цулыгин на носилках, поэтому Шейна отправили в раздевалку. Вот оно – решение, основанное на последствиях. А на следующий день штраф спартаковца был отменён.

Другой эпизод – из недавней встречи «Локомотива» и СКА в Ярославле. Во время большинства железнодорожников перед воротами петербуржцев находились защитник СКА Педан и форвард «Локомотива» Коршков. Педан несколько раз ударил Коршкова «в номер», Егор упал, но тут же вскочил на ноги, продолжив борьбу. Правда, через несколько секунд Коршков огрызнулся, махнув клюшкой в сторону Педана, и тот упал как подкошенный, оставшись затем корчиться на льду. Хотя повтор дал понять, что игрок «Локомотива» попал оппоненту не между ног, а сверху по бедру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

По итогам эпизода Коршков получил «5+20», а Педан – ничего. И тут сразу несколько вопросов. Педана не удалили за толчок клюшкой только потому, что Коршков не остался лежать на льду? А игрока «Локомотива» выгнали до конца игры из-за того, что Педан долго не поднимался? Очень похоже, что так и есть, и это ещё один пример того, что по последствиям судить нельзя. Ведь если смотреть исключительно на действия хоккеистов до остановки игры, то они наиграли каждый на малый штраф. В реальности же получилась совсем иная картина.

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У «Авангарда» новый тренер. Кравец поможет Рябыкину наладить дисциплину

Первые изменения в тренерских штабах команд КХЛ случились в нынешнем сезоне в «Авангарде». Нет, Дмитрий Рябыкин пока сохраняет свой пост и заручается публичной поддержкой босса «ястребов» Александра Крылова, а вот в команде его помощников произошла рокировка. Константина Курашёва заменил Михаил Кравец.

Уход Курашёва в целом логичен. Он отвечал за атаку, которая, будучи отлично укомплектованной, играла как-то бестолково. Конечно, в этом виноват не один лишь Курашёв, но надо понимать, что необходимость изменений в «Авангарде» назрела, нужно было, если говорить грубо, найти крайнего, и то, что им оказался несколько аморфный Курашёв, неудивительно. А кого ещё убирать из помощников? Курьянов – свой человек, да и большинство у «ястребов» работает неплохо. Звягин давно и в целом успешно работает с вратарями, а Олег Микульчик только недавно вернулся на тренерский мостик после травмы, и с него пока спрашивать нельзя.

Теперь помогать Рябыкину будет Михаил Кравец, и это самая опытная фигура в тренерском штабе «Авангарда». Он работал главным в «Витязе» и «Амуре», причём в обоих случаях при Кравеце команды играли выше ожиданий. У этого наставника есть своя система игры, есть свои методы общения с подопечными и коллегами, так что я вполне допускаю, что Кравец приходит в «Авангард» не только в роли помощника Рябыкина, но и в качестве запасного варианта: если у Дмитрия Анатольевича всё-таки не пойдёт, то в штабе теперь есть опытный человек, которого можно будет назначить новым главным.

Михаил Кравец на тренировке «Авангарда». Фото: hawk.ru

Но, думаю, о таком варианте развития ситуации сейчас в «Авангарде» сильно не размышляют, а просто держат в голове. И Кравеца в Омск приглашают не для того, чтобы он повлиял на тактику и стратегию Рябыкина, а чтобы помог доходчивее её донести до хоккеистов. Об этом говорит и цитата генменеджера «ястребов» Алексея Волкова из официального пресс-релиза клуба: «Михаил Кравец способен требовать от игроков выполнения тренерского задания – и умеет спрашивать за это».

Так что на Кравеца в Омске рассчитывают как на держателя дисциплины и мотиватора. Посмотрим, поменяется ли что-то в этом смысле у «Авангарда» уже в сегодняшнем гостевом матче с «Трактором».