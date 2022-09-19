Что с «Сочи»? Команда Назарова могла стать занозой для грандов, но разучилась забивать

Игровой кризис нескольких грандов – пожалуй, самый актуальный сюжет сентября в КХЛ. Но очевидно, что на старте сезона не только «Авангард», «Салават Юлаев» и «Локомотив» играют ниже своих возможностей. Одно из локальных и промежуточных разочарований – «Сочи». Молодая банда, собранная из хоккеистов, которым есть что доказывать, одержала единственную победу при шести поражениях и прямо сейчас замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

При этом составители календаря отнеслись к команде Андрея Назарова вполне благосклонно. Южане начали дома матчами с «Сибирью» и «Адмиралом», а из топ-соперников встретились пока лишь с ЦСКА и дважды московским «Динамо». Впрочем, в число обидчиков «Сочи» попали не только московские клубы и записные середняки. Весьма буднично с «леопардами» расправился «Куньлунь» – команда, у которой ещё в августе был лишь один игрок на контракте.

Именно в сравнении с сопоставимыми по уровню противниками проблемы сочинцев выглядят наиболее выпукло. «Витязь», хотя и постепенно сдаёт позиции, на первых порах удачно вжился в роль ниспровергателя авторитетов. Роскошный старт удался подмосковной команде, несмотря на существенные кадровые потери: массовый отъезд легионеров оставил её без мощного и проверенного первого звена.

«Торпедо», составленное преимущественно из хоккеистов, известных лишь в узких кругах, не просто добивается побед, но и обретает поклонников благодаря своему витиеватому атакующему стилю. «Амур», вынужденный ставить в ударную тройку 21-летнего дебютанта КХЛ, царапает «Магнитку», а «Адмирал» дважды подряд огорчает «Салават».

«Сочи» на этом фоне теряется. Проигранные матчи совсем не оставляют пространства, в котором можно было бы найти поводы для оптимизма. Во всех семи играх южане пропускали первыми, однажды дошло до неприличного: «Барыс» открыл счёт уже на 11-й – нет, не минуте – секунде!

В том матче сочинцам удалось зацепиться и победить с шестью заброшенными шайбами. Столько же «леопарды» забросили суммарно за шесть остальных игр. Беззубая атака – самый видимый недостаток нынешнего «Сочи». К третьей неделе чемпионата в команде только три хоккеиста набрали больше двух очков. Артур Тянулин, Амир Гараев и Дмитрий Завгородний стараются сохранить ощущение нормальности, но оно вдребезги разбивается при взгляде на показатели капитана Василия Глотова и вернувшегося из Северной Америки Андрея Алтыбармакяна. Нападающие, которые воспринимались как лидеры коллектива, имеют полезность по «-7».

Андрей Алтыбармакян Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Низкая результативность удивительна ещё и потому, что «Сочи» не претерпел глобальных изменений за прошедшее лето. В отличие от того же «Витязя», все главные исполнители остались в команде, и менеджерам не пришлось ломать голову в поисках сменщиков.

На некоторых фазах минувшего сезона «Сочи», обладая примерно аналогичной скамейкой игроков, демонстрировал довольно симпатичный хоккей. Команда не стала грозой фаворитов, но вполне стабильно забирала очки у прямых конкурентов. Теперь даже о таких горизонтах остаётся лишь мечтать. «Сочи» не пользуется отъездом иностранцев из других клубов, а приобретённый опыт не помогает игрокам, как тренерам не помогает довольно подробное знание игроков.

Взаимодействие с немногочисленными новичками тоже неидеально. Алексей Мельничук неплохо сыграл с «Куньлунем», в следующем матче вышел на замену, однако был отправлен обратно в запас через минуту – после первой же пропущенной шайбы! Подобные методы – удар по психологии любого хоккеиста, и, практикуя их, Андрей Назаров рискует лишиться второго вратаря в тот момент, когда первый – Максим Третьяк – не внушает чувства абсолютной надёжности.

Алексей Мельничук Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И ведь эти проблемы начались не сегодня, а как минимум с конца прошлого сезона. Назарову уже необходимо включать план Б. И мы не про драки, тут важен его тренерский опыт. Показать тактическую гибкость, раскрепостить игроков, внести правильные изменения. Сильный «Сочи» выгоден всем, кроме его непосредственных соперников. Любая яркая команда со скромными возможностями – большой плюс для чемпионата. Впереди у сочинцев четыре домашние игры – в том числе с хромающим «Авангардом» и «Амуром». Когда брать очки, если не сейчас?