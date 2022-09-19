Буше ответил на насмешки «Трактора». Американец выдал мощное шоу в Челябинске

За последнее время про «Авангард» написано и сказано многое. Команда Дмитрия Рябыкина проиграла шесть подряд матчей на старте сезона, лишь в прошлой встрече прервав неприятную для себя серию победой над «Барысом». Но плестись в конце турнирной таблицы – даже близко не то, на что рассчитывают в Омске при огромном бюджете и звёздном составе.

Разумеется, в первую очередь спрашивают с тренерского штаба. Более того, там уже полетели головы: на место уволенного Константина Курашёва назначили Михаила Кравеца. Однако требовать серьёзнее включаться нужно не только с тренеров, но и с игроков. И легионеры в данном случае играют особую роль: у них высокие зарплаты, да и вообще от иностранцев всегда ждут результативного и зрелищного хоккея.

Перед стартом сезона омичам удалось договориться о продолжении сотрудничества с ведущим центральным форвардом Корбаном Найтом, а вместе с ним в связке «ястребы» подписали контракт с Ридом Буше, который тоже выигрывал с командой Кубок Гагарина в 2021 году.

«Решение относительно Рида Буше было непростым, мы понимаем, какое давление оказывалось на него в конце прошлого сезона как здесь, в России, так и у него на родине. После долгих разговоров и консультаций Буше заявил о своём желании выступать за «Авангард». Как и Найт, он отлично знает Дмитрия Рябыкина, систему игры нашей команды. Ему нравится «Авангард», и он хочет играть на новой арене в Омске», – заявлял генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

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Многие тогда скептически отнеслись к возвращению американца в КХЛ. Дескать, в «Локомотиве», где Рид тоже успел поиграть, он себя толком не проявил, а памятная история с неприятными обвинениями и судами в США сильно ударила по репутации форварда.

Похоже, именно эту историю решили вспомнить в «Тракторе» перед отчётным матчем регулярного чемпионата с «Авангардом». «Виновные обнаружены, но выводы не сделаны. Будем разбираться сегодня в 19:00. До встречи на льду»,– говорилось в официальном проморолике челябинцев, который сопровождался специфическим видео.

Тема для шуток, конечно, так себе. Но, видимо, в «Тракторе» это посчитали нормальным. Правда, уральцы просчитали далеко не все ходы. Обычно подобные вещи не бьют по состоянию соперника, а наоборот, придают ему сил и повышают мотивацию.

Именно так произошло и с Буше, который с первых минут начал терроризировать ворота Проскурякова. Сперва Рид поучаствовал в результативной атаке гостей в большинстве, которую роскошным броском завершил Толчинский.

Затем североамериканец лично взялся за дело. После очередного фола у «Трактора» Толчинский сделал передачу под ворота, Найт прострелил через пятак, а Буше замкнул пас на дальней штанге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Было видно, что нападающий заряжен на борьбу, играет с горящими глазами, а уж мастерства этому хоккеисту точно не занимать. В третьем голе Береглазова американец тоже находился на льду, заработав дополнительный «плюс». Так что шутка, наверняка по-спортивному разозлившая Рида, однозначно сыграла совсем не в пользу челябинцев.

3:1 – с таким счётом «Авангард» выиграл в Челябинске, а Рид Буше выдал мощное шоу, заработав два балла за результативность. «Трактор» выглядел безлико и совершенно не выполнил план на игру. Если такой план, конечно, имелся. Команда Анвара Гатиятулина выглядит серо и как-то безлико.