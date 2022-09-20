«Торторелла дымится от ярости». Реакция Америки на сумасшедший лакросс русского хоккеиста

Нападающий Андрей Свечников начал тренд на лакросс-голы в НХЛ три года назад, а вчера в «Каролине» появился его последователь. В заключительном матче турнира новичков в Роли другой российский нападающий Александр Пашин, который только начинает свою заокеанскую карьеру, повторил этот головокружительный трюк.

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Лакросс-голы никогда не надоедят, сколько бы их ни забивали. Наверное, только один Джон Торторелла, приверженец тяжёлой игры без излишнего артистизма, был бы недоволен. Но он, к счастью, тренирует не «Каролину», а «Филадельфию», и у него уже нет времени разглагольствовать в прессе на отвлечённые темы.

Зато тренер «Чикаго Вулвз» Брок Шихэн, который руководил «Каролиной» на этом турнире, остался доволен. И ничуть не удивился тому, на что способен Пашин.

«У него было много времени. Чтобы сделать такое под давлением во время игры, нужна уверенность в себе. Если посмотреть повтор, он отправил шайбу в очень узкое «окошко». Не каждый способен это сделать. Конечно, многие ребята могут исполнить это в наши дни, но сделать такое на полной скорости в условиях силовой игры — это что-то.

Это было потрясающе, но я не удивлён. Уже по двум дням тренировок его мастерство было заметно. У нынешней молодёжи такое мастерство, что я не удивляюсь», — заявил Шихэн.

В не меньшем восторге остались пресса и болельщики, которые тут же подметили схожесть звучания фамилии игрока со словом «страсть» – passion.

«У «Каролины» настоящий Пашин/настоящая страсть к забиванию лакроссов».

«Перефразирую Джейсона Спеццу – всё дело в Пашине/страсти».

«Тревор Зеграс мечтает о том, чтобы стать Пашиным».

«Свечников, берегись. Пашин взялся за твой финт».

«Он как маленький Свеч!»

«Где-то на заднем плане Торторелла дымится от ярости».

«Напоминаю, что 30 клубов почему-то позволили «Каролине» забрать Пашина в седьмом раунде».

«Самый запоминающийся момент турнира – лакросс-гол Пашина. Вау», — написал журналист Кори Лавалетт.

«Пашина выбрали в седьмом раунде. У парня, конечно, огромное мастерство, в итоге он вполне может оказаться великолепным выбором», — считает журналист Эндрю Шнитткер.

«Александр Пашин брал уроки у Андрея Свечникова», — отметил Sportsnet.

20-летний Пашин был выбран под общим 199-м номером на драфте НХЛ — 2020, после чего ещё два года выступал в системе «Салавата Юлаева», но в КХЛ не пробился (за два сезона на его счету в общей сложности четыре матча за основу). Весной талантливый хоккеист подписал контракт новичка с «Каролиной». На данный момент Пашин значится в составе фарм-клуба, но пройдёт тренировочный лагерь с основой, где получит возможность продемонстрировать свои умения перед главным тренером Родом Бриндамором.