Пристанище для ветеранов. Кто из известных россиян сейчас играет в чемпионате Беларуси?

Совместное отстранение национальных команд России и Беларуси от участия в международных хоккейных турнирах породило ещё более тесное сближение и взаимодействие двух дружественных федераций. Увеличение количества контрольных матчей между сборными, выбор Беларуси в качестве места проведения сборов клубов КХЛ и ещё более пристальных взор на всех топовых белорусских хоккеистов, которые могут выступать в российской лиге, не считаясь в ней иностранными игроками.

Но и в обратном направлении увеличился поток российских хоккеистов. В течение последних лет многие известные россияне, которые зачастую в силу своего возраста уже не вызывали интереса у клубов КХЛ, выбирали в качестве продолжения карьеры разные экзотические чемпионаты, вроде румынского, польского или даже французского. Сейчас из-за понятной политической ситуации мало кто захочет связываться с игроками из России, и чемпионат Беларуси выглядит идеальным пристанищем для наших доигрывающих ветеранов или игроков среднего уровня, уже выросших из игры в МХЛ, но при этом так не сумевших дорасти до уровня КХЛ.

В нынешнем сезоне в чемпионате Беларуси команды сыграли пока всего по шесть-семь матчей, но уже оказались заиграны сразу 86 игроков, имеющих российских гражданство. Для сравнения – белорусы в родном чемпионате пока проявились в количестве 269 игроков. Представителей других стран заиграно не было. Таким образом, каждый четвёртый хоккеист (24%) в чемпионате Беларуси является выходцем из России. Кто же из известных россиян сейчас выступает в белорусском чемпионате?

Николай Жердев («Юность-Минск»), 37 лет

Двукратный чемпион мира в составе сборной России свой последний матч на уровне КХЛ провёл в сезоне-2017/2018 в составе рижского «Динамо». Затем один из самых больших нереализованных талантов в истории российского хоккея практически на три года выпал из игрового процесса. Сезоны-2018/2019 и 2020/2021 Жердев пропустил целиком, а между этим сыграл лишь девять матчей в ВХЛ за «Рязань», после чего контракт с игроком был расторгнут по нехоккейным причинам.

Уже под самый занавес своей хоккейной карьеры Жердев не теряет надежды на возвращение в КХЛ, и в это межсезонье даже подписал просмотровый контракт с минским «Динамо». За команду Крэйга Вудкрофта Николай провёл два контрольных матча и на полноценное соглашение наиграть не сумел. Однако в столице Беларуси форвард всё-таки задержался, подписав контракт с местной «Юностью».

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На старте сезона ветеран российского хоккея сыграл шесть матчей с довольно средней статистикой. Он успел отметиться двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей, что является не самым плохим показателем, но и далеко не лучшим даже среди только российских игроков в Беларуси. Например, лидирует в гонке бомбардиров среди россиян форвард гродненского «Немана» Вячеслав Ипатов, настрелявший уже 11 (4+7) очков в семи матчах.

Михаил Анисин («Металлург» Жлобин), 34 года

В прошлом сезоне лучший снайпер плей-офф КХЛ и обладатель Кубка Гагарина 2012 года выступал в одной из низших лиг нашей страны в составе «Чебоксар». В конце лета в издании «Шайба.kz» появилась информация, что следующий сезон Анисин снова проведёт в Узбекистане в местном «Хумо», но в последний момент вместо поездки в Ташкент Михаил предпочёл вариант в белорусском чемпионате.

В Жлобине Анисин стал одноклубником одной из главной звёзд чемпионата Беларуси – Сергея Костицына, который в 35-летнем возрасте вернулся в родную страну после интересного сезона, который он начинал в Румынии, а завершал на Украине. Уже в дебютном матче за «Металлург» Михаил и Сергей разыграли красивую голевую комбинацию при игре в большинстве. В следующих матчах именитые форварды также отмечались пополнением очковой копилки – сейчас на счету Анисина 5 (2+3) баллов в шести матчах.

Алексей Михнов («Металлург» Жлобин), 40 лет

В отличие от только пополнивших состав «Металлурга» Анисина и Жердева, 40-летний Алексей Михнов являлся в Жлобине уже ветераном команды. Он перебрался в белорусский чемпионат ещё в 2019 году и с тех пор выступал исключительно за «Металлург». В общей сложности он отыграл 172 матча в чемпионате Беларуси, набрав 146 (74+72) очков.

В прошлом сезоне Михнов был ассистентом капитана команды и выдал абсолютно потрясающий сезон, набрав 53 (27+26) очка в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Михнов подтвердил свой класс для этой лиги, отметившись 8 (5+3) результативными действиями в семи встречах и сумев помочь жлобинцам добраться до звания чемпиона Беларуси.

Алексей Михнов Фото: vk.com/hc_metallurgzhlobin

В минувшем сезоне Михнов стал обладателем четырёх индивидуальных наград: лучшему бомбардиру, нападающему, хоккеисту экстралиги, а также MVP регулярки. Но на старте нового чемпионата в отношениях Алексея и руководства клуба что-то разладилось. Проведя четыре матча на старте чемпионата и набрав в них 2 (1+1) очка, ветеран российского хоккея покинул стан команды. Как сообщает «Белорусский Хоккей», теперь форвард может продолжить карьеру в «Юности».

Денис Кокарев («Динамо-Молодечно»), 37 лет

Не спешит вешать коньки на гвоздь и ещё один чемпион мира в составе сборной России. 37-летний Денис Кокарев в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «Тамбов». В 52 матчах регулярного чемпионата двукратный обладатель Кубка Гагарина забросил восемь шайб и сделал 19 результативных передач.

В начале сентября Кокарев во второй раз в своей жизни стал игроком «Динамо», только теперь уже не московского, в цветах которого прошёл лучший этап в карьере прославленного нападающего, а белорусского. Кокарев уже провёл четыре встречи за «Динамо-Молодечно», записав в свой актив одну заброшенную шайбу и две результативные передачи.

Григорий Желдаков («Шахтёр»), 30 лет

Лучше всех дела на старте сезона-2022/2023 из заметных российских хоккеистов идут у 30-летнего защитника Григория Желдакова, сделавшего уже шесть результативных передач в шести матчах за солигорский «Шахтёр». Российский защитник на данный момент является лучшим бомбардиром команды среди игроков обороны, сумев набрать такое же количество очков, как и его соотечественники-форварды – Павел Медведев и Магомед Гимбатов, также выступающие за «Шахтёр».

Григорий Желдаков Фото: vk.com/hcshahterby

Воспитанник московского хоккея довольно рано перестал вызывать интерес у клубов КХЛ. Последний раз в российской лиге Желдаков играл в сезоне-2019/2020, в котором он провёл всего 16 матчей за «Адмирал. Главное воспоминание от игры Желдакова по сей день остаётся связанным с молодёжным чемпионатом мира 2012 года, где игравший на тот момент за «Спартак» защитник был одним из ключевых игроков в системе Валерия Брагина.

В овертайме тяжелейшего четвертьфинального матча со сборной Чехии (2:1 ОТ) именно Желдаков удачно подключился к атаке, получил передачу от Никиты Кучерова и мощным броском расстрелял ворота Петра Мразека. Затем были сумасшедший по накалу полуфинал со сборной Канады (6:5) и досадное поражение в финале от команды Швеции (0:1 ОТ). Сейчас Кучеров является мегазвездой «Тампа-Бэй Лайтнинг», Мразек готовится к сезону НХЛ в «Чикаго Блэкхоукс», а Желдаков покоряет просторы Беларуси.