Уникальное явление в НХЛ. Три знаменитых хоккеиста завершили карьеру в один день

Неделю назад «Чемпионат» писал о хоккеистах НХЛ с именем, которые к середине сентября продолжали числиться в списке свободных агентов. Сегодня же трое игроков из этой команды ожидающих почти синхронно объявили о завершении карьеры, причём все трое – защитники. Это Кейт Яндл, Пи Кей Суббэн и Здено Хара.

Яндл: железный и бесполезный

Американец Кейт Яндл вошёл в историю НХЛ как автор самой длинной серии без пропущенных матчей. Травмы, болезни и тренерские решения обходили Железного Человека стороной 13 лет, с 26 марта 2009-го по 29 марта 2022 года. За это время Яндл сыграл 989 матчей за «Финикс»/«Аризону», «Рейнджерс», «Флориду» и «Филадельфию».

Впрочем, помимо рекорда, 36-летнему защитнику похвастать особо нечем. На взрослом уровне он не выигрывал командные и индивидуальные награды, практически не выступал за сборную США на международных турнирах, а в прошлом сезоне умудрился заработать в «Флайерз» показатель полезности «-47», став с отрывом самым бесполезным игроком всего чемпионата. Неудивительно, что после такого выступления Яндл не получил достойных предложений о продолжении карьеры и решил закончить.

Суббэн: дорогое разочарование

Всего лишь в 33 года повесил коньки на гвоздь Пи Кей Суббэн – один из самых талантливых защитников своего поколения, который по каким-то причинам резко деградировал несколько лет назад, а его жирнющий контракт с кэпхитом $ 9 млн в год стал обузой сначала для «Нэшвилла», а затем и для «Нью-Джерси».

А ведь контракт этот в 2014-м подписывал ещё «Монреаль», и договор в $ 72 млн на восемь лет выглядел вполне заслуженным, ведь в то время Суббэн выжигал на площадке всё вокруг. Ведущий защитник «Канадиенс» был одним из лучших дефов в лиге по умению поддерживать атаки, он был в меру надёжен в обороне и, конечно, закрывал львиную долю большинства «Монреаля».

Ещё в 2013-м Пи Кей забрал «Норрис Трофи», но и большой контракт не испортил свежеиспечённого олимпийского чемпиона Сочи, ведь в первый же сезон после его подписания Суббэн наколотил 60 (15+45) очков в регулярке, а через пару лет, уже в «Нэшвилле», ему не хватило лишь одного балла до повторения личного рекорда. А вот затем с Суббэном что-то случилось. Он как будто в одночасье потерял интерес к хоккею, статистика, коэффициент полезных действий и, как следствие, игровое время поползли вниз, и в последние три сезона в «Нью-Джерси» на льду каталась лишь бледная тень одного из самых доминирующих защитников своего времени.

При этом сам Суббэн в это межсезонье уверял, что далёк от мысли завершить карьеру. «Мой «бак» никогда не станет пустым, такой я человек. Мне ещё предстоит сыграть много матчей, прежде чем я закончу», — говорил Пи Кей. Но, видимо, достойных предложений хоккеист так и не получил, а играть где-то за меньшие деньги в надежде обрести второе дыхание не согласился.

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Хара: просто легенда

Яндлу и Суббэну не удалось уйти из хоккея на коне, а вот 45-летний Здено Хара закончил блистательную карьеру красиво, отыграв приличный сезон в «Айлендерс», где ещё в прошлом веке он дебютировал в НХЛ.

Словацкий гигант (рост Хары 205 см) провёл в лучшей лиге мира 1680 матчей, помимо «Айлендерс», поиграл за «Оттаву» и «Бостон», причём для франшизы «Брюинз» стал живой легендой: 14 сезонов в роли капитана команды, выигранный Кубок Стэнли и надёжная, уверенная игра на протяжении всего этого времени.

Хара – пример уникального универсализма на хоккейной площадке. Он цементировал оборону, он здорово помогал атаке (особенно в праймовые годы), он отвечал за дух команды и атмосферу в раздевалке, наконец, он без проблем скидывал перчатки и вступал в драку, если того требовала ситуация. Даже на пятом десятке.

Здено всегда, когда был свободен от клубных обязательств, приезжал играть за национальную сборную. На его счету 55 игр на чемпионатах мира (и две серебряные медали) и 17 матчей на Олимпиаде. А ещё Хара сыграл за сборную Европы на Кубке Мира – 2016, и та команда ведь тоже уступила только в финале монструозным канадцам.

Зацепил легендарный словак и КХЛ, куда приехал поиграть за пражский «Лев» во время локаута в 2012 году. В нашей лиге Хара провёл 25 матчей и набрал 10 (4+6) очков. Но главная команда в жизни Здено – это, разумеется, «Бостон». С «мишками» знаменитый защитник подпишет однодневный контракт, чтобы официально и красиво завершить свою без преувеличения великую карьеру.