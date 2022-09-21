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Результаты матчей КХЛ 20 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 21 сентября

Сенсационный конфуз ЦСКА и мощный камбэк «Сибири». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 20 сентября
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«Автомобилист» снова проиграл на выезде, минское «Динамо» взяло реванш у «Северстали».

20 сентября новый игровой день Фонбет Чемпионата КХЛ подарил хоккейным болельщикам четыре матча. Коротко подводим итоги каждого из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Камара (Чивилёв, Лещенко) – 11:00 (5x5)   0:2 Назаров (Белозёров, Чивилёв) – 18:33 (5x4)   1:2 Морозов (Голубев) – 41:55 (5x5)   2:2 Бутузов (Пастухов) – 51:21 (5x5)   3:2 Бутузов (Мёрфи, Коротков) – 57:56 (5x5)

«Нефтехимик» остаётся единственной командой КХЛ без побед в этом сезоне. А как всё начиналось в Новосибирске! Впервые в этой регулярке команда Олега Леонтьева забила первой, да ещё и долго с этим не тянула – на 12-й минуте Энтони Камара замкнул передачу на пятачке. Более того, нижнекамцы развили успех, реализовав первое же удаление «Сибири» за полторы минуты до перерыва.

Потом целый период удерживали счёт и могли забивать ещё – Бикмуллин не реализовал выход один на один. Но чёрная полоса продолжилась – в третьем периоде «Сибирь» перевернула игру на 180 градусов. Илья Морозов бросил через трафик и положил начало камбэку, а главным героем встречи стал Владимир Бутузов. Он оформил дубль, причём решающую шайбу забил за две минуты до конца основного времени. Мощнейший камбэк!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Луис (Бракко, Грэм) – 05:18 (5x4)   2:0 Шестаков (Максимов, Грэм) – 18:25 (5x5)

«Барыс» после шаткого старта на выезде (ни одной победы в четырёх матчах) набрал ход уже в домашней серии, которую завершил с результатом четыре победы в пяти встречах. Сегодня был обыгран «Автомобилист», у которого прослеживается очевидная тенденция. Дома команда Николая Заварухина стабильно выигрывает, на выездах же исключительно проигрывает.

В самом начале матча случился один из ключевых эпизодов – Ник Эберт толкнул в борт Алихана Асетова и получил «5+20». В пятиминутном большинстве «Барысу» удалось открыть счёт – Энтони Луис подставил клюшку на пятачке. Эта шайба в итоге стала победной.

Под конец периода астанчане увеличили отрыв, красиво реализовав контратаку, а затем спокойно довели дело до победы. Отметим, что за казахстанский клуб дебютировал вратарь Юлиус Гудачек, сразу записав на свой счёт «сухарь», отразив все 36 бросков. И порадовал болельщиков Астаны первой порцией фирменного победного Гуда-шоу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Спроул (Вон, Родевальд) – 14:53 (5x5)   1:1 Мамин (Диц, Каменев) – 43:37 (5x4)   2:1 Лесли (Локхарт) – 60:10 (4x4)

Неожиданные проблемы в Мытищах испытал ЦСКА. На 15-й минуте Адам Рейдеборн пропустил шайбу, которая после броска Райана Спроула отскочила от борта ему в ногу, а затем в ворота. Дальше, что бы ни предпринимали армейцы, каким бы преимуществом ни владели, хозяева оборонялись самоотверженно.

Только в третьем периоде команда Сергея Фёдорова смогла отыграться – Даррен Диц пальнул от синей линии в большинстве, и шайба после рикошета от Мамина на пятачке проскользнула между щитков вратаря.

Казалось, ЦСКА, как всегда, переломит соперника и возьмёт своё, но основное время закончилось вничью, а в овертайме Зак Лесли рванул сразу со вбрасывания в центре площадке на ворота Рейдеборна и принёс «Куньлуню» победу. Действующий чемпион сенсационно оконфузился.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Варфоломеев – 07:20 (5x5)   1:1 Гераськин (Морозов) – 31:05 (5x5)   2:1 Сапего (Алистров, Пакетт) – 31:36 (5x5)   2:2 Пресс – 34:27 (5x4)   3:2 Пинчук (Соколов, Горбунов) – 35:01 (5x5)

«Северсталь» начала встречу гораздо активнее соперника – тут и два удаления Минска подряд поспособствовали, но не смогла открыть счёт, а затем забило «Динамо». Уже вроде бы захлебнувшуюся атаку возродил Варфоломеев, который сначала перехватил шайбу на синей линии, а затем прошил Дмитрия Шугаева.

Во втором периоде «Северсталь» смогла отыграться благодаря курьёзному голу рикошетом от защитника «Динамо», но уже в следующей смене Сергей Сапего исправился за досадное недоразумение и забил уже в чужие ворота.

Вереницу голов продолжил Робин Пресс, реализовавший большинство «Северстали» с пятой попытки в этом матче. И снова через полминуты «Динамо» восстановило преимущество – Горбунов выдал отличную передачу под чужую синюю линию, с первым броском Шугаев справился, но на добивание уже не успел. Третий период голов не принёс. Минчане выиграли и взяли реванш за гостевое поражение недельной давности.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 21 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
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