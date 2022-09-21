Победившего болезнь русского таланта ждут в НХЛ. Как быть с арендой Амирова в «Салавате»?

Сегодня из-за океана пришли интересные новости. Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас заявил, что хочет вернуть нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в команду. Слова специалиста передаёт журналист Дэвид Альтер на своей странице в «Твиттере».
«Дубас сказал, что в клубе надеются, что Амиров вернётся в Европу после финального раунда химиотерапии и присоединится к «Торонто», — говорится в сообщении.
Сейчас российский нападающий выступает за «Салават Юлаев» в КХЛ на правах аренды. Правда, в матчах Родион участия пока не принимает, так как он ещё не донца готов после перенесённой болезни.
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
«Всё хорошо, тренируюсь. Выхожу на лёд, работаю на земле — всё как обычно. Работаю по индивидуальной программе, почти в полную силу. Продолжаю пить курс витаминов до сентября, всё, что мне необходимо, я делаю. Пять дней я пью таблетки на ночь плюс таблетки от тошноты.
Дата возвращения в строй? Верю, что в ноябре-декабре вернусь», — говорил сам Амиров.
Так зачем же «Торонто» зовёт к себе форварда, который ещё не может принимать участия в матчах и у которого на руках действующее соглашение с Уфой до конца нынешнего сезона? Нет ли здесь какого-то конфликта и недопонимания между сторонами?
Ничего такого абсолютно нет, всё проходит в мирном и абсолютно законном русле. Диалог с «Торонто» действительно был, и Уфа его отпустит в Канаду, но это не значит, что Родион в ближайшее время будет выступать за североамериканский клуб. Решение о переезде хоккеиста принято по обоюдному согласию сторон для того, чтобы нападающий готовился за океаном к сезону и работал с профильными специалистами.
Когда игрок окончательно будет здоров и сможет играть, он вернётся в Уфу. А сейчас Родиону важно спокойно и правильно подготовиться к сезону по индивидуальной программе. Тем более идёт регулярный чемпионат КХЛ, «Салават» периодически отправляется на выездные серии. Постоянно кататься туда-сюда Амирову точно не нужно.
Родион Амиров
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Обе команды постоянно на связи с Родионом и друг с другом. Все стороны заинтересованы в скорейшем возращении хоккеиста на лёд, поэтому решение о командировке Родиона в Торонто и его подготовке к сезону принято обоюдно», – заявил агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Родиона Амирова в НХЛ.
Что ж, пожелаем Родиону как можно скорее поправиться, набрать форму и выйти на лёд в составе «Салавата Юлаева». А как будет складываться для Амирова следующий сезон и будет ли продлена аренда с Уфой или же нападающий вернётся в «Торонто» – узнаем позднее.
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