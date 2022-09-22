«Спартак» засушил звёздный «Ак Барс», «Магнитка» первая на Востоке. Итоги игрового дня КХЛ

«Авангард» и «Сочи» обошлись без драк, «Витязь» проиграл в пятый раз подряд.

Очередной игровой день Фонбет Чемпионата КХЛ начался на Дальнем Востоке, а закончился на побережье Чёрного моря. Подводим итоги всех шести матчей.

В Хабаровске повторную встречу провели «Амур» и «Салават Юлаев». «Тигры» открыли счёт на седьмой минуте, когда очередной гол в сезоне провёл молодой Ярослав Лихачёв, но на перерыв команды ушли с преимуществом уфимцев: Хмелевски и Шмелёв забили два красивых гола под занавес отрезка.

Через 20 минут игрового времени уже пришла очередь «Амура» забивать «в раздевалку»: Кэмерон Ли броском с пятачка не оставил шансов Илье Ежову и сравнял счёт. Третий период и овертайм оказались безголевыми, а в серии буллитов победу гостям принесла попытка Шмелёва.

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Вторая игра между «Адмиралом» и «Металлургом» во Владивостоке началась с быстрого гола гостей: шикарную передачу в средней зоне от Коростелёва претворил в заброшенную шайбу Денис Зернов. Дальневосточники отыгрались на 16-й минуте в большинстве, когда Червены подставил клюшку под бросок Шулака, но в начале второго периода Ерёменко вновь вывел уральцев вперёд.



Червены мог ответить и на эту шайбу, но не реализовал буллит, и в итоге команды при счёте 2:1 в пользу «Металлурга» доиграли до последних минут основного времени, когда Майе броском в пустые ворота поставил точку в матче. 3:1 – «Магнитка» выиграла все четыре встречи на Дальнем Востоке и возглавила таблицу конференции.

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В Нижнем Новгороде самый весёлый матч дня сыграли «Торпедо» и «Трактор». В первом периоде команды обменялись голами: на дебютную шайбу в КХЛ Летунова ответил Калинин. А во втором отрезке подопечные Игоря Ларионова сумели создать небольшой задел, оказавшийся в итоге решающим. На 26-й минуте Веряев классно подкараулил отскок от лицевого борта, а вскоре Проскурякова огорчил и Агостино.

Ткачёв в большинстве сократил разрыв в счёте, но мгновенно Кручинин восстановил для «Торпедо» комфортное преимущество, воспользовавшись шикарным разрезающим пасом Воронина. У «Трактора» был целый период, чтобы отыграться, но челябинцев хватило лишь на один гол в исполнении Яруллина.

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В Балашихе местный «Витязь» принимал «Локомотив». Чехович вывел гостей вперёд на 13-й минуте, а во втором периоде Полунин классно поймал шайбу в воздухе и переправил её за спину Шикину, упрочив преимущество ярославцев. «Витязь» смог пробить Бочарова лишь в середине третьего отрезка, но шайба Абросимова так и осталась для хозяев единственной в матче. После четырёх побед на старте сезона подмосковная команда терпит уже пятое поражение подряд.

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Несколько дней назад «Ак Барс» победил «Спартак» в Москве, сегодня же команды играли ответный матч уже в Казани. Встреча получилась малорезультативной, и до 43-й минуты счёт был 0:0, хотя в первом периоде арбитры отменили шайбу Воронкова.



Но легитимные голы пришли только в третьем отрезке, и оба они оказались на счету москвичей. Савиков забил Мифтахову броском от синей линии, а Хохлачёв реализовал выход «один на один». В оставшееся время до сирены звёздное нападение «Ак Барса» так и не смогло пробить Красикова, «Спартак» взял реванш за домашнее поражение.

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В Сочи «леопарды» принимали «Авангард» в матче, который южане преподносили чуть ли не как главную встречу сентября в КХЛ. В результате более семи тысяч зрителей пришли на трибуны «Большого» посмотреть на очередную массовую драку между этими командами после стартового свистка, однако никакого бокса на льду в этот вечер не случилось.

«Авангард» забил два быстрых гола в дебюте встречи: Ярош удачно бросил с ходу, а Якупов замкнул с пятачка пас Бродхёрста. После этого Третьяка в воротах «Сочи» сменил Мельничук, а вскоре Никита Попугаев сотворил мини-шедевр, разбудив «леопардов». В результате подопечные Андрея Назарова во втором периоде буквально возили «ястребов», но больше ни разу не забили Демченко, хотя шансов в большинстве у хозяев было предостаточно.



«Авангард» собрался на третий период и довёл дело до победы, преподав урок «Сочи» по реализации лишнего. Буше и Чистяков отличились в большинстве, зафиксировав третью подряд победу омичей.

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Матчи 22 сентября