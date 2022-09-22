Супердуэт из Магнитогорска и защитник-рекордсмен. 10 лучших хоккеистов старта сезона МХЛ

Стартовал очередной регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги. Спортсмены привыкают к новому регламенту, борются за сохранение или повышение места в таблицах Золотого и Серебряного дивизионов. Яркие бомбардиры «Стальных Лисов», рекордсмен «Спартака», ступинский непробиваемый вратарь и другие в подборке лучших игроков старта сезона.

Роман Канцеров, 18 лет («Стальные Лисы» — система «Металлурга»)

Амплуа: нападающий

Статистика: 5 игр, 11 (6+5) очков

Если говорить коротко о результативности 18-летнего Канцерова на старте сезона-2022/2023 – 11 очков (6+5) за пять матчей. Условным началом гонки за хорошие показатели в индивидуальной статистике можно назвать встречу с «Сарматами». Нападающий оформил в ворота оренбуржцев хет-трик, свой первый в МХЛ, а также стал автором двух результативных передач. Он продолжил показывать боевой настрой и в игре с «Ладьëй», записав на свой счёт дубль.

До упомянутых игр хоккеист отметился голом в ворота «Омских Ястребов», однако встреча 5 сентября в овертайме закончилась поражением для «Стальных Лисов». В прошлом сезоне в передаче «Zoom MХЛ» Канцеров рассказал, что старается «ориентироваться на умный хоккей», можно «быть большим и быстрым, но в хоккей больше играют интеллектом». Такая позиция приносит хорошие результаты уже второй сезон, нападающий из матча в матч лишь набирает обороты.

Илья Квочко, 18 лет («Стальные Лисы» — система «Металлурга»)

Амплуа: нападающий

Статистика: 5 игр, 10 (2+8) очков

На ведущих позициях в гонке бомбардиров находится и товарищ по команде и амплуа Романа Канцерова Илья Квочко. «Квочко – крепкий игрок, силовой борьбы в МХЛ не боится, он молодец» — говорит о хоккеисте главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. «Про Квочко мало пишут, мало говорят, но если вы посмотрите матчи магнитогорцев, то увидите парня, который старается всё делать очень правильно. Минимум брака, решения, которым позавидуют даже взрослые хоккеисты». – считают коллеги из «Спорт-Экспресса». Игрок магнитогорской команды практически в каждой встрече подтверждает эти слова.

Сейчас у нападающего 10 (2+8) очков. Он поразил ворота «Омских Ястребов» и тольяттинской «Ладьи», отдал семь голевых, причём три из них пришлись на встречу с «Сарматами». Игрок не выделяется габаритами, но это не мешает ему легко уходить от соперников, норовящих совершить силовой приём, отлично владеть клюшкой, уверенно чувствовать себя в чужой зоне, не боясь найти передачей партнёра даже на опасном участке льда.





Илья Квочко Фото: mhl.metallurg.ru

Даниил Булыгин. 19 лет (МХК «Спартак» — система «Спартака»)

Амплуа: защитник

Статистика: 5 игр, 9 (1+8) очков

Даниил Булыгин, игрок столичного «Спартака», уже может похвастаться девятью набранными очками за первые игровые недели сезона-2022/2023. По-настоящему поразить болельщиков хоккеисту удалось в матче со «СКА-Варяги». Подключение защитников к атаке – это всегда риск, однако этот хоккеист доказывает, что является раскрепощённее некоторых форвардов и с принятием решений на площадке у него всё в полном порядке. Итог хорошего высокого хоккейного интеллекта – шесть результативных передач в одном матче с представителями Ленинградской области.

Булыгин тем самым вписал себя в историю МХЛ. До этого такое удавалось сделать Кириллу Казакову из «Омских Ястребов», Александру Дарьину из «Локо» и Михаилу Коновалову из «Белых Медведей». Уникальность Булыгина в том, что он первый из представителей своего амплуа. Желаем Булыгину не останавливаться на достигнутом и продолжать быть мотором команды.

Артём Дидковский, 20 лет (МХК «Спартак» — система «Спартака»)

Амплуа: нападающий

Статистика: 5 игр, 8 (4+4) очков

Быть капитаном не значит просто иметь красивую нашивку на игровом джерси. Быть капитаном – значит быть лидером, показывать максимальную техническую оснащённость, своими результатами мотивировать товарищей по команде. С этим Дидковский справляется на отлично. В сезоне-2021/2022 он стал третьим бомбардиром МХК «Спартак» и дебютировал за «Химик», сделав несколько голевых передач.

В этом сезоне Артём, кажется, уже почувствовал свою игру и принялся вовсю набирать очки. Игрок уже стал автором покера, первого в сезоне-2022/2023, сразившись со «СКА-Варяги» и забив половину шайб спартаковцев (8:1). Для этого ему понадобилось 18 минут и 56 секунд. При этом три гола из четырёх были оформлены капитаном московского «Спартака» в большинстве. До этого за три игры Дидковкий отметился тремя результативными передачами.

Павел Леука, 19 лет («Омские Ястребы» – система «Авангарда»)

Амплуа: нападающий

Статистика: 6 игр, 9 (3+6) очков

Этот сезон для Павла Леуки уже третий на уровне МХЛ. Трудно не заметить прогресс хоккеиста. В сезоне-2020/2021 он вышел лишь в десяти играх, набрав два очка. Трамплином для перехода в лидеры стал прошлый сезон, когда он записал на свой счёт уже 47 (27+20) очков за время регулярного чемпионата. После того как игрок вместе с «Омскими Ястребами» стал обладателем бронзы Кубка Харламова, он был вызван в Сочи на Кубок Чёрного моря.

В одном из интервью пресс-службе клуба Леука сказал: «Стараюсь играть на команду, когда выхожу с таким настроем на игру – у меня все складывается». В этом сезоне нападающий уже оформил дубль в ворота «Авто», при этом отметившись сольным проходом. Также он был заметен и во встрече со «Стальными Лисами». Кроме того, Леука отдал несколько передач, например, поучаствовав в шайбах Вячеслава Малова и Тимура Муханова в матче с «Толпаром». Так, сейчас у Леуки 9 (3+6) очков за шесть проведённых игр.

Захар Зиминов, 19 лет («Чайка» — система «Торпедо»)

Амплуа: нападающий

Статистика: 6 игр, 9 (2+7) очков



Не отстаёт игрок нижегородской «Чайки» от хоккеистов «Стальных Лисов», «Омских Ястребов» и «Спартака». Сейчас он также обладатель 9 очков (2+7) за проведенные шесть игр регулярного чемпионата. На данный момент он обгоняет по личной статистике Антона Петрова, Матвея Уткина на два очка, а по коэффициенту полезности вообще занимает одно из ведущих во всей лиге мест. Он у Зиминова «+8».

Главный тренер «Чайки» Николай Воеводин про настрой команды пресс-службе клуба говорит: «На каждого соперника мы настраиваемся отдельно, и цель в каждой игре – только победа. Ведь именно победы двигают ребят вперед». Вполне возможно, именно такая установка тренера команды и заставляет двигаться вперед игрока. На старте сезона-2022/2023 он стал автором шайб в ворота МХК «Молот» и «Реактора», а также отдал семь голевых передач.

Вячеслав Малов 18 лет («Омские Ястребы» – система «Авангарда»)

Амплуа: нападающий

Статистика: 6 игр, 8 (5+3) очков

Лучший новичок МХЛ сезона-2021/2022 отлично освоился в лиге и продолжает делать уверенные шаги к закреплению на ведущих позициях в команде. К званию лучшего новичка сезона он прибавил также бронзовые медали Кубка Харламова и титул обладателя Кубка Чёрного моря. За первые игровые недели этого сезона он уже набрал 8 (5+3) очков.

В интервью официальному сайту Молодёжной хоккейной лиги о планах на сезон Малов рассказал: «Не сбавлять обороты – я должен играть как минимум так, чтобы все были мной довольны. Хочется стать полноценным лидером, дебютировать в ВХЛ и КХЛ. Но всему своё время». Нападающий уже порадовал дублем в ворота «Стальных Лисов», повторил успех во встрече с «Толпаром», а также не оставил без внимания вратаря «Тюменского Легиона», забросив шайбу команде Серебряного дивизиона. Малов вообще считает, что «главное – показывать свой хоккей, не надо ни на кого смотреть». Быть может, в этом и есть секрет его успеха.

Вячеслав Малов Фото: mhl.hawk.ru

Иван Аношко, 17 лет («Динамо-Шинник» — система «Динамо» Минск)

Амплуа: нападающий

Статистика: 5 игр, 9 (5+4) очков

Иван Аношко имеет на своем счету 9 (5+4) очков за пять игр регулярки. В первом же матче сезона с командой «Академия Михайлова-Юниор» он заявил о себе в качестве активного, скоростного и целеустремлённого игрока. Аношко стал автором заброшенной шайбы и отдал две результативные передачи. В следующей встрече нападающий также забросил шайбу в ворота туляков. Он не боится совершать смелые силовые приёмы, что добавляет огня в его игру.

«Динамо-Шинник» несколько лет не выступало в Молодёжной хоккейной лиге, а белорусский нападающий играл в Высшей лиге. Про различия лиг Иван Аношко клубной пресс-службе говорит так: «Здесь все бегут, игроки более техничные, и все хотят показать наилучший результат. Лично для меня интересно, какого уровня смогу достичь, играя в этой лиге». Аношко движет хоккейный азарт, который уже приносит свои плоды. Он чемпион Высшей лиги, игрок белорусской Экстралиги, выступал за сборную страны, в данный момент является лучшим бомбардиром команды. На вопрос, каково ему возглавлять гонку бомбардиров в «Динамо-Шинник» отвечает спокойно и скромно. «Прикольно. У меня отличные партнёры – Даниил Сотишвили и Вадим Мороз, мы вместе играли ещё с института сборных, хорошо понимаем друг друга», — отмечает Аношко.

Кирилл Долженков, 18 лет («Красная Армия» — система ЦСКА)

Амплуа: нападающий

Статистика: 6 игр, 7 (3+4) очков

Сезон-2022/2023 — второй для габаритного (198/101) нападающего в МХЛ. Кирилл уже записал на свой счёт семь очков, забросив три шайбы и отдав четыре голевые передачи. Первая шайба в этом сезоне была заброшена им после разборок в хаосе перед воротами в матче со «СКА-1946» 4 сентября. Нападающий продолжил набирать очки на выезде, став ассистентом у Ивана Янченко и Даниила Григорьева в матчах с «Динамо» СПб. Долженков порадовал болельщиков и на домашней арене, став автором двух голов и двух передач во встречах с МХК «Динамо» Москва.

У него высокая техника и отличная культура паса из любых точек и положений, он может укрывать шайбу в углах и легко контролировать её благодаря габаритам. Кирилл уверенно вошёл в сезон МХЛ, а также дебютировал в КХЛ, 20 сентября сыграв первый матч в составе ЦСКА. Нападающий провёл на льду пять смен (2.33 минуты) и совершил один силовой приём.

Кирилл Долженков Фото: redarmy.cska-hockey.ru

Артемий Плешков, 19 лет («Капитан» — система «Сочи»)

Амплуа: вратарь

Статистика: 5 игр, 5 побед, КН 1,40, 96,1% ОБ, 1 игра «на ноль»



Ступинскому «Капитану» в первую игровую неделю пришлось сразиться с командами Золотого дивизиона. Хоккеистам удалось одержать победу в каждой встрече. Ступинские игроки одолели «Локо», «Крылья Советов» и «Алмаз», не уйдя в овертайм. Причём в матче с «Алмазом» Артемий Плешков оформил «сухарь». Он был в воротах во всех матчах с первой и до последней минуты. Коэффициент надёжности у Плешкова 1.40. Из 180 нанесённых по его воротам бросков вратарь отразил 173.

Тремя правилами для того, чтобы стать хорошим вратарём, считает «ежедневную работу над собой, дисциплину и моральную работу» — признаётся в передаче «Честный блиц». Артемию не стоит сбавлять обороты, так как несколько вратарей, например, Шамиль Валиулин из «Молота», Максим Арефьев из «Ирбиса» уже также провели «сухие» матчи. Дальше только лучше!