Финны продолжают продавливать вопрос об исключении России, а в Швейцарии видят в турнире угрозу чемпионату мира и самой ИИХФ.

«Миллиардерам НХЛ легко закрывать на всё глаза». Что пишут в Европе о Кубке мира

Европейские СМИ продолжают обсуждать предстоящий Кубок мира по хоккею, который НХЛ планирует организовать в феврале 2024 года. «Чемпионат» уже писал, что одно финское издание выступило с резкой критикой возможного участия сборной России и потребовало от своей федерации не допустить этого либо сняться с турнира самим.

Сейчас становится понятно, что это не частное, а общее мнение местной прессы. Финны продолжают продавливать этот вопрос, и президент Федерации хоккея Финляндии уже высказался по этой теме.

«НХЛ готова игнорировать всё, что происходит на Украине, потому что хочет больше денег»

«Лицо офиса НХЛ – комиссар Гэри Беттмэн, который заработал более $ 150 млн с тех пор, как занял этот пост в 1993 году. Но Беттмэн играет второстепенную роль. Большинство владельцев 32 клубов НХЛ – миллиардеры. Самый богатый из них – Дэвид Томсон, чьё состояние оценивается в $ 51 млрд. Ему принадлежат в том числе агентство «Рейтерс» и половина «Виннипег Джетс».

В абсурдном мире профессионального спорта члены профсоюза игроков НХЛ – тоже не обычные работники. Минимальная зарплата игрока НХЛ — $ 700 тыс., средняя зарплата – около $ 3 млн. Стороны расходятся во многих вещах по вопросам политики рынка труда, но в одном они согласны. Обе стороны хотят больше денег. Ведь какому миллиардеру не нужно больше денег?

Один из способов заработка – Кубок мира, который был возрождён в 2016 году после 12-летнего перерыва. Он привлёк мало внимания по эту сторону Атлантики по сравнению с чемпионатом мира, но организаторы (НХЛ и профсоюз) остались в плюсе, а это самое главное. Поэтому они хотят снова провести Кубок мира. Билл Дэйли недавно заявил, что НХЛ хочет, чтобы русские игроки так или иначе участвовали в турнире.

НХЛ хочет, чтобы русские игроки участвовали, потому что среди них есть главные суперзвёзды лиги. Это молодые звёзды вроде Капризова и Панарина, а также лучший русский в истории НХЛ Александр Овечкин.

Александр Овечкин Фото: РИА Новости

НХЛ готова игнорировать всё, что происходит на Украине, потому что хочет больше денег. Конечно, лига имеет на это полное право. Но это не значит, что остальные должны следовать этому аморальному курсу. Федерация хоккея Финляндии потеряла моральные ориентиры, когда разрешила Микко Лехтонену играть на чемпионате мира. Лехтонен остался в СКА на плей-офф, когда большинство финнов уехали. Тогда он оправдывался тем, что у него не было другого выбора. У федерации выбор был, но она его не сделала. Весь этот случай был моральной катастрофой, которая осталась в тени успеха сборной Финляндии.

Сейчас у федерации есть шанс исправиться и заявить, что Финляндия не примет участия в Кубке мира, если Россию пригласят, а конфликт на Украине не закончится.

НХЛ может попытаться скрыть правду и создать сборную России без участия ФХР. Но сборная России всё равно будет сборной России, как ни крути.

Для европейцев решение должно быть простым. Мы страдаем от действий России повышением цен на энергию и инфляцией. Но это мелочи по сравнению с тем, как страдает Украина.

Миллиардерам и миллионерам НХЛ может быть трудно это понять. Легко закрывать на всё глаза, когда ты оторван от реальности. Значит, другие должны открыть им глаза. И сказать, что такие вещи неприемлемы. Финский хоккей не может участвовать в турнире, который закрывает глаза на действия России, чтобы миллиардеры и миллионеры могли стать ещё богаче», — пишет Ilta Sanomat.

«Если НХЛ сделает КМ весенним турниром, с ЧМ и ИИХФ будет покончено»

В Швейцарии же озабочены другой проблемой, а именно тем, что ИИХФ проигрывает НХЛ борьбу на международной арене.

«НХЛ подрывает ИИХФ и чемпионат мира планами на Кубок мира. Звучит заманчиво – лучшие игроки мира сыграют друг против друга, но здесь скрыта ловушка.

В этот раз не будет сборных Европы или Северной Америки, только национальные команды. В предварительном турнире сначала должны сыграть европейские команды, чтобы определить, кто поедет за океан к Канаде и США. НХЛ рассматривает февральскую паузу в календаре ИИХФ и, по слухам, уже связывалась с ареной «Глобен» в Стокгольме.

Дальше паузы в календаре нет. НХЛ, очевидно, предполагает, что в Северной Америке сыграют команды, полностью составленные из игроков НХЛ. А что если в турнир пробьётся Швейцария, у которой в НХЛ только 10 игроков? Нельзя предполагать, что клубы NLA согласятся отпустить своих игроков, потому что в это время будет идти концовка регулярки.

Но это не главная проблема, потому что переговоры между НХЛ и профсоюзом с ИИХФ до сих пор не увенчались успехом. Почему? НХЛ беззастенчиво продвигает свой проект, а ИИХФ по-настоящему не заинтересована, чтобы февральский супертурнир соперничал с майским чемпионатом мира – основным источником доходов федерации.

ИИХФ процветает благодаря проведению ЧМ каждую весну. Всегда, даже в олимпийские сезоны. Спортивная значимость? Она давно канула в бездну. Полный отказ от концепции зрелищности не смущает чиновников ИИХФ, хотя знающие люди давно советуют придерживаться более щадящего ритма.

ИИХФ прикрывается практическими факторами, особенно финансовыми. На доходы с чемпионата мира живут все остальные турниры, поэтому, конечно, они должны проходить ежегодно. Такой порочный круг.

Кубок мира — 2016 Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Этот плотный календарь косвенно финансируется щедростью НХЛ — лига отпускает своих звёзд на ЧМ, который невозможно продвигать без звёзд. Однако сейчас НХЛ хочет осуществить свою мечту о международном турнире лучших против лучших. И кто её остановит? Никто. У ИИХФ нет аргументов, чтобы заставить НХЛ сесть за стол переговоров. Федерации надо было начать реформы в 1998 году, когда НХЛ появилась на Олимпиаде, чтобы подготовить ЧМ к будущему. Но функционеры не провидцы. Если НХЛ сделает Кубок мира весенним турниром, с чемпионатом мира будет покончено, как и с ИИХФ в её нынешней форме.

Борьба за хоккейное господство продолжается. И, скорее всего, верх одержит НХЛ. Лучшие игроки мира – у неё, и она может запретить своим звёздам участвовать в чемпионатах мира после Олимпиады, что ещё больше обесценит ежегодный турнир ИИХФ», — пишет The Blick.