Звезду СКА удалили за удар в голову, ЦСКА развалился в Минске. Итоги дня КХЛ

22 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Автомобилист» невероятным образом начал гостевой матч в Новосибирске. Екатеринбуржцы забросили две шайбы в течение трёх минут, но, кажется, слишком рано отправились почивать на лаврах. «Сибирь» чуть более равномерно распределила силы во времени и забросила по одной шайбе до и после перерыва.

Однако на экваторе встречи уральцы предприняли ещё один впечатляющий рывок. В интервале всё тех же трёх минут команда Николая Заварухина оформила два взятия ворот. Один из голов на персональный счёт записал 36-летний Сергей Широков, который проводил 700-й матч в лиге. У «Сибири» столь же эффективного ветерана не нашлось, а попытки других игроков совершить ещё один камбэк не увенчались успехом.

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СКА постарался малой кровью забрать очки из Мытищ. Усилиями Дмитрия Яшкина и Марата Хуснутдинова армейцы быстро перевели «Куньлунь» в положение догоняющих. Переломным моментом мог стать успешный для китайской команды розыгрыш большинства. За две секунды до окончания стартового периода Кайл Вуд от души зарядил из левого круга вбрасывания и сократил отставание до минимума.

Как оказалось, эта шайба лишь раззадорила петербуржцев. Во втором отрезке встречи подопечные Романа Ротенберга были неудержимы. Захар Бардаков, Валентин Зыков и Роман Рукавичников сделали счёт на табло разгромным. Неприятные цифры не ввергли «красных звёзд» в панику даже в тот момент, когда Никита Комаров забил шестой гол.

После этого «Куньлунь» пустился в отчаянную погоню. В её авангарде выступил тафгай Гарет Хант. Вместо драки канадец поднял дух одноклубников заброшенной шайбой – первой в своей кахээловской карьере. За пять минут до конца Дмитрий Костенко забросил ещё. На развитие успеха у китайцев не было достаточно времени. Однако финал встречи прошёл сверхнапряжённо: оппоненты собрали по несколько штрафов за грубость.

Самое неприятное последствие игры для СКА – большой штраф в отношении Александра Никишина. Он был удалён до конца матча за атаку в область головы и шеи и теперь рискует получить дисквалификацию.

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«Северсталь» не нашла контраргументов на отлаженную игру московского «Динамо». Бело-голубые строго действовали на своей половине площадки, а в атаке выглядели более свежими и изобретательными. Наиболее наглядным доказательством их превосходства стал первый гол: сначала Владислав Михайлов выиграл единоборство в углу площадки, затем Владислав Кодола резким финтом убрал соперника и выложил шикарную передачу на Никиту Буруянова. 19-летнему форварду удался восхитительный бросок.

В следующей смене повторить фокус Буруянова попытался его партнёр – Максим Джиошвили. Седьмой номер «Динамо» бросил почти от борта, при этом разворачиваясь, – и попал в ближний угол Владислава Подъяпольского. Голкипер «Северстали» смог ответить лишь разочарованным взмахом рук.

Когда до финальной сирены оставалось шесть с половиной минут, Подъяпольский покинул лёд, уступив место дополнительному полевому игроку. Смелая ставка Андрея Разина сыграла, и вскоре Адам Лишка сократил отставание от соперника до одного шага. Правда, на большее череповчан не хватило, а в конце встречи Иван Игумнов броском с разворота поразил пустые ворота.

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Минское «Динамо» в весьма будничном стиле преодолело сопротивление ЦСКА. К середине матча белорусы лидировали со счётом 2:0, а в начале третьей двадцатиминутки Седрик Пакетт увеличил преимущество «зубров» до трёх шайб. Ярослав Дыбленко ответил лишь голом престижа.

Одним из факторов поражения ЦСКА стало аномальное количество удалений. Москвичи получили семь штрафов, причём Павел Карнаухов был наказан за неспортивное поведение и оскорбление судей. В концовке игры состоялась драка. Дыбленко и существенно уступавший ему в габаритах Роман Горбунов схлестнулись прямо у борта. Горбунов несколько раз ударился о борт, но в напоре сопернику не уступил – потасовка завершилась вничью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 23 сентября