«Русские игроки не сделали ничего плохого». Упрямство европейцев сорвёт планы НХЛ?

Уже прозвучал сигнал, что собравшиеся в Европу клубы не намерены делить состав по национальному признаку в угоду заскокам финнов и чехов.

Непростая ситуация с передвижением россиян по Европе вполне может дойти и до наших хоккеистов в НХЛ. Например, Доминик Гашек давно твердит о том, что российских игроков нельзя пускать в Чехию на матчи европейской серии. Она будет состоять из двух частей: 7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в столице Чехии, Праге; через месяц, 4 и 5 ноября, «Колорадо» сразится с «Коламбусом» в финском городе Тампере. Гашек против.

Бывший вратарь «Спартака» и легенда НХЛ в начале сентября заявил о совместной работе с чешским МИДом о недопуске наших хоккеистов к серии. И сейчас, наконец, появилась какая-то новая информация. В МИДе подтвердили всё, о чём говорил Гашек.

«Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию.

В то же время мы указали на ведущиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих действующие визы, выданные ранее. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа», — сказал заместитель министра иностранных дел Мартин Смолека.

То есть команды НХЛ, собравшиеся в Европу, в теории могут остаться без целого ряда игроков. «Нэшвилл» может лишиться засиявшего на турнире новичков голкипера Ярослава Аскарова и смирившегося с новым контрактом форварда Якова Тренина, а также пробивающегося в основу Егора Афанасьева. «Сан-Хосе» и вовсе останется без пяти хоккеистов. И если отсутствие игроков атаки Данила Гущина и Тимура Ибрагимова, а также защитника Артемия Князева клуб вряд ли заметит, то вот потеря форвардов Евгения Свечникова и особенно Александра Барабанова может серьёзно сказаться на «акулах».

Александр Барабанов Фото: nhl.com

С Финляндией тоже всё непросто. В местной федерации хоккея особо не высказывались на эту тему, однако в правительстве делали заявления по поводу россиян в принципе. Пока что попасть в Финляндию всё ещё можно. Но 21 сентября министр иностранных дел страны Пекка Хаависто рассказал о том, что в Суоми могут подготовить закон о полном запрете на въезд россиян.

«Сегодня мы приняли решение начать подготовку национального решения о том, как можно ограничить или совсем предотвратить туристический поток со стороны россиян, и это национальное решение, возможно, потребует нового закона, который будет принят очень быстро, или изменений в действующих правилах», — приводит слова Хаависто Iltalehti.

Кроме того, министр заявил, что в странах ЕС могут последовать их примеру, однако отметил, что движение в этом вопросе может и не быть быстрым.

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Непонятно, коснётся ли это решение наших спортсменов в целом и россиян, выступающих в НХЛ, в частности, но нельзя отрицать и такого развития событий. В любом случае пока, по сообщениям разных СМИ, граждан России спокойно пускают в Финляндию.

И вот как раз представителям «Коламбуса» и «Колорадо» действительно стоит попереживать о таком повороте. В случае введения запрета «Блю Джекетс» лишатся оплота обороны — Владислава Гаврикова, крепкого игрока основы Егора Чинахова, а также новичка Кирилла Марченко, борющегося за место в составе, и голкипера Даниила Тарасова, который может оправиться от травмы к тому моменту. «Эвеланш», в свою очередь, останутся без первого номера, Александра Георгиева, и без теневого лидера — Валерия Ничушкина. Это будет хоть и не фатальный, но критический удар по обоим клубам.

Валерий Ничушкин Фото: nhl.com

В то же время в НХЛ, кажется, пока не обеспокоены складывающейся неприятной ситуацией. Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен высказался о возможных проблемах с визами для российских игроков.

«Разберёмся. Из-за того что у них ранее были шенгенские визы, въезд должен обойтись без проблем. Время покажет. В настоящее время мы работаем над этим вопросом с юридической точки зрения», — сказал Кекяляйнен изданию Ilta-Sanomat.

Уверенность в том, что вынесенные матчи не пройдут без российских игроков, выразил и вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли. «Мы ожидаем, что россияне поедут в Европу и примут участие в матчах», — заявил Дэйли коллегам из ТАСС, что можно расценивать как официальную позицию лиги по вопросу на сегодня.

На данный момент каких-то конкретных мер принято ещё не было. Они, по словам европейских чиновников, только находятся на рассмотрении. Поэтому наверняка что-то утверждать и кого-либо обвинять совершенно бессмысленно. Может быть, и у боссов НХЛ всё схвачено, они в ущерб себе не готовы работать. Однако очень важный сигнал для лиги и для принимающей вынесенные матчи европейской стороны уже подал генменеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.



«Либо мы все поедем, либо никто не поедет. Я твёрдо уверен, что мы команда. Мы вместе. Это не вина игроков, они не сделали ничего плохого. Так что я не думаю, что они должны быть наказаны за это. Мы вместе с ними, и мы вместе как один», — заявил функционер. Вероятно, стоит предполагать, что в руководстве других клубов, собравшихся в Европу, будут придерживаться схожей позиции и не пойдут на разъединение команды по национальному признаку. Если бы это было возможно, то ряд клубов уже бы давно воспользовались такой опцией.



Так что упрямство чехов и финнов, которые несправедливо видят врага практически в каждом русском, скорее всего, приведёт лишь к срыву планов НХЛ. А кому это нужно?