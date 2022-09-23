Выгнали на старте сезона. 7 игроков КХЛ, уже успевших сменить команду

В начале регулярного чемпионата КХЛ не все команды довольны своими хоккеистами. Кое-кого уже успели поместить в список отказов либо и вовсе расторгнуть контракт. Рассказываем про игроков, сменивших клубную прописку или же с большой долей вероятности готовых её сменить в ближайшее время.

в. Эмиль Гарипов, 31 год

В «Тракторе»: 2 игры, 2 проигрыша, 77,8% отражённых бросков, 4,84 коэффициент надёжности

Статус: контракт расторгнут, перейдёт в «Нефтехимик»

К сожалению, Эмиль так и не смог выйти на свой чемпионский уровень, который Гарипов когда-то демонстрировал в «Ак Барсе». Всему виной серьёзная травма, помешавшая карьере игрока. В «Тракторе» голкиперу давали шанс, но игра Эмиля оставляла желать лучшего. В ближайшее время вратарь подпишет контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона и попробует снова перезагрузить свою карьеру.

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в. Алексей Мурыгин, 35 лет

В «Нефтехимике»: 3 игры, 1 проигрыш, 80,9% отражённых бросков, 5,58 коэффициент надёжности

Статус: контракт расторгнут

Совершенно не пошла игра в «Нефтехимике» у Алексея Мурыгина. Этот голкипер заслужил похвалу, ведь в своё время он победил серьёзную болезнь и вернулся в хоккей. Да и в целом послужной список у Мурыгина отличный: достаточно вспомнить его рекорды в «Локомотиве». Однако сейчас этому вратарю сложно выдерживать темп и уровень КХЛ. Посмотрим, где он продолжит свою карьеру дальше.

Алексей Мурыгин Фото: vk.com/dynamo_ru

з. Владислав Валенцов, 26 лет

В «Сочи»: не сыграл

Статус: контракт расторгнут, перешёл в «Витязь»

В нынешнем сезоне у сочинцев достаточно защитников, а тут ещё канадцы Морроу и Гормли подъехали. В результате держать в составе Валенцова, не сыгравшего ни одного матча в нынешней регулярке, не было никакого смысла, тем более со скромным бюджетом «Сочи». Почти сразу, как с Владиславом расстались в южном клубе, защитника под своё крыло взял «Витязь». В принципе, неплохой вариант для Влада. «Витязь» на старте сезона смотрится прилично.

з. Владислав Сёмин, 24 года

В «Барысе»: 2 игры, 0 очков, «-1» показатель полезности

Статус: контракт расторгнут, перешёл в «Рубин» (ВХЛ)

В «Барысе» отказались от тёзки Валенцова – защитника Сёмина. Силовой игрок обороны не смог закрепиться в клубе из Казахстана, в результате чего с Владиславом расторгли контракт. Интересно, что Сёмин мог оказаться в ХК «Сочи», заинтересованность у южан была. Однако в итоге договориться не удалось, а защитник оказался в Высшей лиге, где теперь выступает за «Рубин.

з. Виталий Меньшиков, 33 года

В «Витязе»: 1 игра, 0 очков, «-2» показатель полезности

Статус: помещён в список отказов

У Меньшикова пропала скорость, катание тоже оставляет желать лучшего. Нет ничего удивительного в том, что Виталий за последнее время сменил много клубов, пытаясь хоть где-то закрепиться. Кстати, в «Йокерите» хоккеиста терпели довольно долго, но теперь «джокеры» не только вышли из КХЛ, но и, возможно, прекратили своё существование как организация. В «Витязе» же Меньшикову доверили всего один матч. Защитник явно не впечатлил главного тренера Вячеслава Буцаева.

Виталий Меньшиков Фото: vk.com/hccska

н. Самуэль Бучек, 23 года

В «Нефтехимике»: 6 игр, 0 очков, «-3» показатель полезности

Статус: контракт расторгнут

В «Нефтехимике» провалились с приглашением легионеров. Команда проиграла уже восемь матчей подряд, а иностранцы вроде словака Самуэля Бучека просто отбывали время на площадке. Ноль (!) очков у форварда за шесть игр – как такое возможно? При этом сам Бучек говорил, что рад приехать в КХЛ и будет отдавать все силы для того, чтобы принести пользу своей новой команде. Похоже, это были всего лишь пустые обещания и ничего более.

н. Дмитрий Буйницкий, 25 лет

В «Динамо» Мн: 3 игры, 0 очков, «+1» показатель полезности

Статус: контракт расторгнут

Дмитрий подавал большие надежды. В сезоне-2018/2019 он забросил 10 шайб в 36 матчах. Неплохой результат для тогда 22-летнего парня в команде-аутсайдере. Летом он получил предложение продолжить карьеру в «Металлурге» из Магнитогорска. Но там ему помешали травмы: всего одна голевая передача в девяти матчах.

В том же сезоне его обменяли в «Авангард», но Буйницкий не сыграл ни одного матча за главную команду, проведя пять матчей в ВХЛ за «Ижсталь». Летом 2020 года Дмитрий вернулся в Минск. Травмы его преследовали и дома, помешав закрепиться в топовых звеньях. Буйницкий стал редко попадать в состав.

Сейчас Дмитрий приостановил свою карьеру. Пока неясно, повесит ли хоккеист коньки на гвоздь после всех травм либо у Буйницкого хватит здоровья играть на высоком уровне. Но если Дмитрий продолжит играть, то в лиге статусом ниже КХЛ.