Назло маме уши отморожу. Франция отказалась от лучших хоккеистов из-за их игры в России

После известных политических событий хоккейные федерации многих демократических и продвинутых стран решили не вызывать в свои сборные игроков, которые, несмотря ни на что, продолжили выступать в КХЛ. Финны, латвийцы, шведы, чехи… Пока держатся только словаки, но и то разумное решение «приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, где они выступают», внесло раскол в местную федерацию.

Теперь же о запрете игрокам из КХЛ выступать за национальную команду объявила и Франция. И это решение «трёхцветной» федерации хоккея вызывает лишь недоумение. В России сейчас играют лишь два француза, при этом и форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, и защитник «Нефтехимика» Йоанн Овитю являются одними из самых опытных и мастеровитых французских хоккеистов на текущий момент. Если, например, финны и так давно не замечают Пулккинена, шведы легко обойдутся без Альмквиста или Пресса, а чехи как-нибудь уж сыграют на ЧМ без Яшкина и Шулака, то французам попросту глупо отказываться от своих лучших игроков, учитывая общие проблемы с качественными хоккейными кадрами у этой страны.

Йоанн Овитю Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Назло маме отморожу уши – вот как это называется. Нет, понятно, что по такому принципу сейчас в целом действует вся прогрессивная Европа, но французская хоккейная федерация-то куда лезет? Этот маленький бунт никто бы не заметил, но там решили твёрдо следовать трендам. Хотя и неясно, почему ждали с гениальным запретом аж до сентября.

Что теперь теряет сборная Франции? В лице Овитю – опытнейшего защитника, за плечами которого 58 игр в НХЛ и десять чемпионатов мира. В лице Да Косты – своего лучшего нападающего современности, находящегося прямо сейчас в сумасшедшей форме. Видели же вы, как он кладёт шайбы по ближним девяткам в большинстве «Автомобилиста»? Да и в целом Да Коста переживает вторую молодость, летает по площадке, действует полезно и эффективно, заходя на свой лучший сезон за восемь лет игры в КХЛ. Да, за сборную Франции Стефан не играл на ЧМ с 2018-го, но нынешний Да Коста точно был бы железобетонным претендентом на попадание в состав.

Стефан Да Коста Фото: Xavier Laine/Getty Images

Конечно, два человека не сделали бы для Франции разницы на международных турнирах, не изменили бы её статус с заштатного середняка хотя бы на претендента на медали мирового форума. Но Овитю и особенно Да Коста уж точно помогли бы французам с решением локальных задач, да и просто облегчили бы жизнь тренерскому штабу. На ЧМ-2023 Франции играть в группе А, где, конечно, вряд ли придётся бороться за выживание в элите, учитывая, что в этой же восьмёрке будут Австрия и Венгрия. А вот конкурировать с Германией и Данией за попадание в плей-офф уж точно было бы проще, имея в составе двух мастеровитых и опытных парней, один из которых вполне способен в одиночку решить для французов судьбу матча.

А ведь ещё непонятна судьба лучшего бомбардира «трёхцветных» на ЧМ-2022 Александра Тексье. Форвард «Коламбуса» из-за загадочных личных проблем решил пропустить сезон НХЛ и подписался на год в Швейцарии. Придёт ли он в норму к маю? Или же Франция на турнире в Риге и Тампере вовсе останется без доступных форвардов мирового уровня и будет уповать хотя бы на приезд Антуана Русселя из «Филадельфии»? Впрочем, в местной федерации свой выбор сделали.

А может, французы рассчитывали, что запрет на выступление за национальную команду отвратит Овитю и Да Косту от выступления в КХЛ? Но это сильно вряд ли. Лидер «Автомобилиста» в начале месяца уже высказывался в интервью официальному сайту лиги, что хочет работать и зарабатывать в России, каким бы ни было общественное мнение. А у защитника «Нефтехимика» так и вовсе русская жена, что только добавляет ему комфорта в пребывании в нашей стране.

Поэтому не очень понятно, кого французская федерация действительно наказала или проучила своим отказом от игроков КХЛ. Если только себя? Это, конечно, очень глупо, зато вполне по-европейски.