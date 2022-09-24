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Результаты матчей КХЛ 23 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 24 сентября

Большой судейский скандал: арбитры прибили «Авангард» выдуманным удалением. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Арбитры «прибили» «Авангард» выдуманным удалением
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«Трактор» поиздевался над обороной «Нефтехимика», «Спартак» не пропускает уже почти 130 минут.

23 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Бурдасов (Бывальцев, Калинин) – 03:08 (5x5)   0:2 Пулккинен (Капустин, Хохряков) – 13:20 (5x5)   1:2 Чивилёв (Белозёров, Назаров) – 30:29 (5x5)   1:3 Капустин (Ткачёв) – 32:27 (5x5)   1:4 Ткачёв (Тертышный, Бурдасов) – 36:49 (5x4)   2:4 Сидоров (Митякин) – 43:07 (5x5)   2:5 Тертышный (Ткачёв) – 52:33 (5x5)   3:5 Галимов (Камара, Назаров) – 59:57 (5x5)

«Нефтехимик» — самая пропускающая команда и единственная в этом сезоне, которая ещё не одержала ни одной победы. Оборона команды Олега Леонтьева трещит по швам – «Трактор» сегодня проходил через неё как нож сквозь масло. Будь то голы Антона Бурдасова или Кирилла Капустина после длинных пасов, или проход того же Капустина, который продрался сквозь трёх соперников, прежде чем отдать на гол Пулккинену. Или идеально разыгранная комбинация в большинстве от Тертышного и Ткачёва, или их же выход два в одного (после того как защитник Овитю упал на ровном месте), который завершился голом Шабанова. «Нефтехимик» забил три шайбы, но с такой обороной им надо забивать шесть-семь, чтобы на что-то рассчитывать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Марин (Кручинин, Воронин) – 14:32 (5x5)   1:1 Бродхёрст (Шарипзянов, Толчинский) – 40:21 (5x5)   2:1 Летунов (Ян, Агостино) – 43:51 (5x4)   3:1 Ян (Летунов, Агостино) – 45:50 (5x4)   3:2 Ярош (Якупов, Малыхин) – 55:39 (5x4)   4:2 Гончарук (Кручинин) – 56:12 (5x5)

Классный и равный матч в Нижнем Новгороде омрачился судейским скандалом. Летящее задорное «Торпедо» принимало вышедший из пике «Авангард», и первые два с половиной периода команды показывали равную красивую игру, пусть и без обилия голов. Нижегородцы вышли вперёд на 15-й минуте благодаря добиванию Марка Марина. «Авангард» отыгрался в первой смене третьего периода – Алекс Бродхёрст наконец-то забил свой первый гол в КХЛ!

А через минуту случилось нечто странное — удаление Семёна Чистякова до конца матча. Защитник пошёл в столкновение с нападающим Ю Сато – целился и попал плечом в плечо, сыграл чисто, но японец долго не поднимался, а затем судьи посовещались и выдумали «5+20» за удар в голову. Леонид Владленович Вайсфельд, комментировавший этот матч, был крайне удивлён такому решению.

«Торпедо» в этом большинстве забросило две шайбы, что предопределило исход игры. Чуть позже Ярош в большинстве подарил «Авангарду» надежду, но ненадолго. Не успели на арене объявить автора гола, как Сергей Гончарук со вбрасывания пальнул в девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Талалуев) – 26:17 (5x5)

Чёрная полоса «Сочи» продолжается – сегодня южане проиграли пятый матч подряд и восьмой из девяти со старта сезона. Подопечные Андрея Назарова активно начали встречу, создали несколько опасных моментов, но не смогли разгадать вратаря красно-белых Патрика Рыбара. А потом «Спартак» забил. Шайбу не засчитали, так как она отлетела от руки Шейна Принса в сутолоке у ворот.

Зато в голе Максима Цыплакова во втором периоде никаких сомнений быть уже не могло. «Сочи» мог быстро отыграться, но Сергей Попов попал в штангу, и дальше были неплохие шансы выровнять игру, но не помог даже финальный штурм вшестером. «Сочи» в третий раз в сезоне терпит сухое поражение, а «Спартак» не пропускает уже почти 130 минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 24 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
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Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Барыс
Астана
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