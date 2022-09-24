Большой судейский скандал: арбитры прибили «Авангард» выдуманным удалением. Итоги дня КХЛ

23 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Нефтехимик» — самая пропускающая команда и единственная в этом сезоне, которая ещё не одержала ни одной победы. Оборона команды Олега Леонтьева трещит по швам – «Трактор» сегодня проходил через неё как нож сквозь масло. Будь то голы Антона Бурдасова или Кирилла Капустина после длинных пасов, или проход того же Капустина, который продрался сквозь трёх соперников, прежде чем отдать на гол Пулккинену. Или идеально разыгранная комбинация в большинстве от Тертышного и Ткачёва, или их же выход два в одного (после того как защитник Овитю упал на ровном месте), который завершился голом Шабанова. «Нефтехимик» забил три шайбы, но с такой обороной им надо забивать шесть-семь, чтобы на что-то рассчитывать.

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Классный и равный матч в Нижнем Новгороде омрачился судейским скандалом. Летящее задорное «Торпедо» принимало вышедший из пике «Авангард», и первые два с половиной периода команды показывали равную красивую игру, пусть и без обилия голов. Нижегородцы вышли вперёд на 15-й минуте благодаря добиванию Марка Марина. «Авангард» отыгрался в первой смене третьего периода – Алекс Бродхёрст наконец-то забил свой первый гол в КХЛ!

А через минуту случилось нечто странное — удаление Семёна Чистякова до конца матча. Защитник пошёл в столкновение с нападающим Ю Сато – целился и попал плечом в плечо, сыграл чисто, но японец долго не поднимался, а затем судьи посовещались и выдумали «5+20» за удар в голову. Леонид Владленович Вайсфельд, комментировавший этот матч, был крайне удивлён такому решению.

«Торпедо» в этом большинстве забросило две шайбы, что предопределило исход игры. Чуть позже Ярош в большинстве подарил «Авангарду» надежду, но ненадолго. Не успели на арене объявить автора гола, как Сергей Гончарук со вбрасывания пальнул в девятку.

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Чёрная полоса «Сочи» продолжается – сегодня южане проиграли пятый матч подряд и восьмой из девяти со старта сезона. Подопечные Андрея Назарова активно начали встречу, создали несколько опасных моментов, но не смогли разгадать вратаря красно-белых Патрика Рыбара. А потом «Спартак» забил. Шайбу не засчитали, так как она отлетела от руки Шейна Принса в сутолоке у ворот.

Зато в голе Максима Цыплакова во втором периоде никаких сомнений быть уже не могло. «Сочи» мог быстро отыграться, но Сергей Попов попал в штангу, и дальше были неплохие шансы выровнять игру, но не помог даже финальный штурм вшестером. «Сочи» в третий раз в сезоне терпит сухое поражение, а «Спартак» не пропускает уже почти 130 минут.

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Матчи 24 сентября