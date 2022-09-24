Главные звёзды теперь не на льду. КХЛ внезапно стала лигой ярких тренеров

Старт чемпионата КХЛ пока выдался самым малорезультативным за последние годы. Наши ожидания на то, что падение уровня вратарского корпуса может дать толчок к увеличению количества голов, не оправдались. Совсем неизвестные парни, типа Максима Дорожко из «Витязя», стоят на голове, а уже вроде бы списанные ветераны, как Илья Проскуряков в «Тракторе», выгрызают место первого номера.

Дрим-тим «Ак Барса» пока как будто взаимно аннигилирует свои таланты, Шипачёв растворился, Радулов больше всего запомнился грубостью в матче с торпедовским пионеротрядом, Олег Знарок с мрачным выражением лица отражает журналистские претензии. Лучшие бомбардиры на старте сезона — легионеры.

И кто же самые яркие фигуры на старте сезона КХЛ? Вряд ли бы кто-то мог поверить в это, но тренеры. Причём пока больше всего инфоповодов создают боссы с абсолютно разными игровыми профилями: Игорь Ларионов, считающийся интеллигентом на льду и вне его, ценитель вина, ресторатор по прозвищу Профессор — и Андрей Мартемьянов, уроженец рабочего района Свердловска, свой стиль описывавший так: «Я был очень жёстким защитником. С силовыми форвардами было гораздо проще, а технарей приходилось запугивать».

Игорь Ларионов Фото: РИА Новости

Тем не менее два таких разных тренера — главные ньюсмейкеры первого месяца регулярки КХЛ. Ларионов в Нижнем Новгороде пытается создать ультраромантичную систему, проводя в жизнь советский хоккей в таком кристально чистом виде, в котором он вряд ли существовал непосредственно в советские годы. «Торпедо» веселится на льду, защитники-домоседы бьют снайперские рекорды, в ведущих звеньях играют молодые игроки.

У самого Ларионова обычная длина домашней пресс-конференции — 20 минут, где не так уж и много воды, как может показаться из этих исходных данных. Профессор приходит туда то с салатом в контейнере, то в кепке а-ля Томас Шелби. Клуб уже успел выпустить майку с вегетарианским обедом своего босса.

Мартемьянов в это межсезонье прославился сначала цитатой про «витиеватый хоккей» в победной раздевалке после победного матча предсезонки. Тренера после неё записали во враги просвещения и прогресса, хотя 99% писавших это вряд ли смотрели матч, по итогам которого этого было сказано — контекста той игры мы полностью не знаем.

После этого медиаактивность пошла только в рост: запись раздевалки после поражения с меметичным «тютютю», стычка с тренером «Куньлуня», матч с «Авангардом», проведённый с микрофоном, яркая речь после сложной победы над «Нефтехимиком». Здесь оперативно сработала пресс-служба клуба, которая решила использовать умеющего говорить тренера — а Мартемьянов, несмотря на свой олдскульный имидж, не отказывался быть в центре внимания. Клуб даже запустил отдельную линейку мерча — майки с цитатами, павербанки с автографами.

С точки продвижения клубов это самые логичные шаги. В «Торпедо» просто не осталось звёзд, кроме Агостино. Конечно, нынешняя молодёжь имеет шансы стать ими, но явно не сейчас — а Ларионов это имя, тем более со своей уникальной концепцией. В «Сибири» после ухода связки Шумаков — Шалунов почти всю креативность в атаке делали легионеры, которых в нынешних условиях привезти в Россию сложно. Приходится плясать от печки, играть поосторожнее и делать лицом команды тренера, который, оказывается, умеет создавать инфоповоды — но в прошлых командах это почему-то не замечали.

Андрей Мартемьянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом никуда не делись и старые персонажи. «Сочи» ещё весной выпустил довольно стильный мерч с Андреем Назаровым. Ставка на тренера вполне понятна: «Сочи» де-факто стал фарм-клубом. В первые годы игры «леопардов» в лиге там были и заметные легионеры, и знакомые имена — Андрей Костицын или Пётр Счастливый. А много ли людей вне пределов хоккейных гиков знает сочинскую молодёжь? Приходится выезжать на Назарове, который — при любом вашем отношении к нему — остаётся харизматиком.

Андрей Разин остаётся сам себе пиарщиком. Органы государственной власти запрещают соцсеть с розовым логотипом? Ничего страшного — главный тренер «Северстали» перемещается в «Телеграм», где контактировать с журналистами ему становится даже удобнее. Кроме того, в ответ программе «Судейская» анонсируется программа «Адвокатская», а ещё тренер «Северстали» появляется в рекламе сосисок. На льду всё это не мешает обыгрывать ЦСКА и в гостях брать очки у СКА.

Даже такие «молчуны», как Алексей Кудашов, в этом году раскрываются совершенно иначе. Несколько лет назад пресс-конференции после серии «Локомотив» — СКА, где друг против друга играли Кудашов и Сергей Зубов, были мучением для журналистов и зрителей. Сейчас тренер «Динамо» дал несколько очень откровенных интервью и выглядит совершенно иначе.

Алексей Кудашов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

КХЛ и несколько лет коллеги называли тренерской лигой — это было ещё в те времена, когда не существовало «базовых клубов», и Олег Знарок трижды за четыре года играл в финалах с практически беззвёздной командой. Неожиданных финалистов тогда вообще было достаточно — и «Атлант» Милоша Ржиги, и «Трактор» Валерия Белоусова, и «Лев» Кари Ялонена: все эти клубы во многом были ценны не составом, а именно наставниками.

Сейчас, когда составы снова уравнялись, а класс игроков упал по сравнению с блаженным периодом конца нулевых, актуальность этого утверждения снова максимальна. Только теперь, судя по всему, тренер — это не только организатор, но ещё и обложка команды, а уже не сами хоккеисты.