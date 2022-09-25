Супергол головой и первое в сезоне поражение СКА. Итоги игрового дня КХЛ

24 сентября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Кратко подводим их итоги.

Игровой день начался в Уфе, где «Салават» принимал минское «Динамо». Команды очень долго не могли открыть счёт, но шедевр от Александра Хмелевски за 40 секунд до сирены на второй перерыв открыл голевой кран.

«Зубры» отыгрались усилиями Пышкайло на старте третьего отрезка, «Салават» снова вышел вперёд на 47-й минуте, когда Кадейкин и Шмелёв нарисовали красоту в большинстве. Белорусы ушли от поражения за четыре с небольшим минуты до финальной сирены: забытый уфимцами на собственном пятачке Пинчук подставил клюшку под бросок Емелина при розыгрыше лишнего.



В результате выявлять победителя матча пришлось в серии буллитов, где всё решили мастерство Николая Кулёмина и надёжность Ильи Ежова. 3:2, «Салават» одерживает третью победу подряд.

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Магнитогорский «Металлург» на своей площадке принимал «Куньлунь». Игра лидера Востока и одного из аутсайдеров Запада не обещала интриги, и в результате подопечные Ильи Воробьёва спокойно забрали очередные два очка.

Правда, «Куньлунь» упирался почти полматча, но ошибка защитника китайской команды Челиоса, проявившего полную безалаберность на собственном пятачке и позволившего Зернову вывести на бросок Коростелёва, прибила «драконов». После долгожданного гола «Магнитка» по-хорошему расслабилась, до второго перерыва ещё дважды огорчила Джереми Смита (дубль Чибисова), а итоговый счёт 4:0 в третьем периоде установил Яковлев, забивший очень красивый гол. 4:0, «сухой» матч для Паскуале и шестая подряд победа уральского клуба.

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В Ярославле очень упорный матч сыграли «Локомотив» и «Адмирал». Здесь, как и в Уфе, зрители долго ждали голов, и лишь на 38-й минуте железнодорожники открыли счёт: Иванов броском с пятачка распечатал Серебрякова. Впрочем, ещё до перерыва «Адмирал» отыгрался усилиями Криштофа.

В результате исход не самого зрелищного матча в третьем периоде решил один изумительный момент. Иванов, Рафиков, Алексеев и Никулин нарисовали потрясающую комбинацию, которую броском в пустые ворота завершил 21-летний воспитанник «Локомотива». Для Степана Никулина эта шайба стала первой в КХЛ.

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СКА и московское «Динамо» в сентябре уже сыграли два очных матча, теперь же настала очередь третьей встречи за месяц. Игра в Петербурге оказалась в тренде дня и не порадовала результативностью, зато напряжения в ней было предостаточно.



СКА открыл счёт в конце первого периода. Сначала все поздравляли с голом Андрея Педана, которому удался отличный бросок, однако быстро выяснилось, что секундами ранее шайбу в ворота Коновалова уже забросил Дамир Жафяров, просто снаряд так быстро выскочил обратно в поле, что никто ничего не понял.



Шайба «в раздевалку» не смутила бело-голубых, которые вышли на второй период с чёткой задачей отыграться и в результате своего добились. Эрик О’Делл реализовал большинство на 38-й минуте, а новичок «Динамо» Менелл заработал ассистентский бал в своей первой же игре за бело-голубых.



Третий период голов не принёс, как и овертайм, а в серии буллитов «Динамо» оказалось сильнее. Победную попытку выполнил Дмитрий Рашевский, СКА потерпел первое поражение в сезоне лишь в десятом матче регулярки.

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Зато в Череповце болельщики сполна насладились голевым пиршеством, и что очень важно – в исполнении своей команды. Моисеев открыл счёт уже на третьей минуте (точнее, забавный автогол «Барыса» был лишь записан на Моисеева), казахстанцы отыгрались под конец периода, но в начале второго отрезка «Северсталь» буквально смела соперника. Пилипенко, Абросимов и Петунин трижды за шесть минут огорчили Гудачека (причём Петунин забил головой!) и отправили словацкого голкипера на скамейку запасных.



Этот рывок «Северстали», игравшей, кстати, без приболевшего наставника Андрея Разина, оказался решающим. В оставшееся время до финальной сирены команды лишь обменялись заброшенными шайбами, и череповчане спокойно довели дело до победы.

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Матчи 25 сентября