Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Как играют российские хоккеисты в предсезонных матчах НХЛ, Капризов забил гол, Михеев получил травму, видео

Капризов забил красоту чудо-броском, Михеева вынес канадец. Русские на предсезонке НХЛ
Лев Лукин
Как играют российские хоккеисты
Комментарии
А Василий Подколзин напомнил, как он умеет переть на ворота с шайбой.

В НХЛ пора предсезонных матчей. Это то время, когда команды могут сыграть две игры за сутки, используя разные составы; то время, когда тренерские штабы спокойно просматривают многочисленные резервы, не переживая за результат.

«Он может стать настоящим джокером!» Дебют россиянина Самсонова впечатлил фанов «Торонто» «Он может стать настоящим джокером!» Дебют россиянина Самсонова впечатлил фанов «Торонто»

В тренировочных лагерях клубов лиги полным-полно россиян, и сегодня на лёд вышли сразу несколько особо интересных нашему зрителю соотечественников. Например, в «Ванкувере» теперь есть целое русское трио в составе Василия Подколзина, Ильи Михеева и Андрея Кузьменко, и каждый из них сегодня успел по-разному отличиться.

Так, Подколзин положил начало камбэку «косаток» в третьем периоде, мастерски забив при счёте 2:0 в пользу «Калгари». Василий эффектно обыграл защитника, продвинулся к воротам и добился цели. Помнится, именно за такие проходы на одном из Кубков Глинки/Гретцки Подколзина и стали называть будущей звездой НХЛ.

ВИДЕО.

А Кузьменко поучаствовал в комбинации на последних минутах, после которой «Ванкувер» сравнял счёт. Андрей отдал пас вниз на Петтерссона, а швед уже шикарно вырезал передачу через пятак на Гарланда.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Увы, Илье Михееву не удалось отметиться полезными действиями, да и вообще он провёл на льду чуть более семи минут, досрочно уйдя в раздевалку после столкновения с соперником. Российского форварда крепко приложил в углу у борта канадский защитник «Калгари» Мелош.

ВИДЕО.

Победу в этой встрече всё-таки одержали «огоньки» — благодаря голу Майкла Стоуна в овертайме. Забавно, что в практически параллельной игре, проходившей на домашней арене «Флэймз», другой состав «Калгари» учинил мини-разгром другому составу «Ванкувера» со счётом 4:0.

Обычно на первые предсезонные матчи команды выставляют резервный или полурезервный состав, но «Миннесота» пошла другим путём и на игру с «Колорадо» выставила всех своих основных звёзд: Флёри, Капризова, Хартмана, Эка, Дамбу, а также главного таланта из системы «дикарей» Марко Росси.

Австриец в итоге стал одним из героев матча, но первым на авансцену вышел всё-таки Капризов. На 26-й минуте Кирилл подхватил шайбу после вбрасывания, заложил вираж и неожиданно для всех нанёс бросок, довернув корпус в последний момент! «Выстрел» удался на славу, да и голкипер «лавин» Аннунен явно никак не ожидал такого сюрприза и «поймал мышь».

ВИДЕО.

До второго перерыва Капризов и Росси соорудили гол для Калена Эддисона, но в начале третьего периода «Колорадо» быстро отыгрался. Матч ушёл в овертайм, где Росси с Хартманом буквально разорвали оборону «Эвеланш».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Возможно, связка Росси – Капризов наделает немало шума в новом сезоне НХЛ, ну а сегодня Кирилл досматривал развязку матча уже из раздевалки. Дело в том, что в конце основного времени россиянина шайбой подбил одноклубник Годро, и Капризов, чтобы не рисковать, закончил игру досрочно.

Впрочем, уже на послематчевой пресс-конференции наставник «Уайлд» Эвасон заявил, что Капризов избежал травмы.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022