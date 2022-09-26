Капризов забил красоту чудо-броском, Михеева вынес канадец. Русские на предсезонке НХЛ

А Василий Подколзин напомнил, как он умеет переть на ворота с шайбой.

В НХЛ пора предсезонных матчей. Это то время, когда команды могут сыграть две игры за сутки, используя разные составы; то время, когда тренерские штабы спокойно просматривают многочисленные резервы, не переживая за результат.

В тренировочных лагерях клубов лиги полным-полно россиян, и сегодня на лёд вышли сразу несколько особо интересных нашему зрителю соотечественников. Например, в «Ванкувере» теперь есть целое русское трио в составе Василия Подколзина, Ильи Михеева и Андрея Кузьменко, и каждый из них сегодня успел по-разному отличиться.

Так, Подколзин положил начало камбэку «косаток» в третьем периоде, мастерски забив при счёте 2:0 в пользу «Калгари». Василий эффектно обыграл защитника, продвинулся к воротам и добился цели. Помнится, именно за такие проходы на одном из Кубков Глинки/Гретцки Подколзина и стали называть будущей звездой НХЛ.



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А Кузьменко поучаствовал в комбинации на последних минутах, после которой «Ванкувер» сравнял счёт. Андрей отдал пас вниз на Петтерссона, а швед уже шикарно вырезал передачу через пятак на Гарланда.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Увы, Илье Михееву не удалось отметиться полезными действиями, да и вообще он провёл на льду чуть более семи минут, досрочно уйдя в раздевалку после столкновения с соперником. Российского форварда крепко приложил в углу у борта канадский защитник «Калгари» Мелош.



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Победу в этой встрече всё-таки одержали «огоньки» — благодаря голу Майкла Стоуна в овертайме. Забавно, что в практически параллельной игре, проходившей на домашней арене «Флэймз», другой состав «Калгари» учинил мини-разгром другому составу «Ванкувера» со счётом 4:0.

Обычно на первые предсезонные матчи команды выставляют резервный или полурезервный состав, но «Миннесота» пошла другим путём и на игру с «Колорадо» выставила всех своих основных звёзд: Флёри, Капризова, Хартмана, Эка, Дамбу, а также главного таланта из системы «дикарей» Марко Росси.



Австриец в итоге стал одним из героев матча, но первым на авансцену вышел всё-таки Капризов. На 26-й минуте Кирилл подхватил шайбу после вбрасывания, заложил вираж и неожиданно для всех нанёс бросок, довернув корпус в последний момент! «Выстрел» удался на славу, да и голкипер «лавин» Аннунен явно никак не ожидал такого сюрприза и «поймал мышь».



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До второго перерыва Капризов и Росси соорудили гол для Калена Эддисона, но в начале третьего периода «Колорадо» быстро отыгрался. Матч ушёл в овертайм, где Росси с Хартманом буквально разорвали оборону «Эвеланш».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Возможно, связка Росси – Капризов наделает немало шума в новом сезоне НХЛ, ну а сегодня Кирилл досматривал развязку матча уже из раздевалки. Дело в том, что в конце основного времени россиянина шайбой подбил одноклубник Годро, и Капризов, чтобы не рисковать, закончил игру досрочно.



Впрочем, уже на послематчевой пресс-конференции наставник «Уайлд» Эвасон заявил, что Капризов избежал травмы.