В КХЛ зреет главный антирекорд в истории. На тренера «Нефтехимика» уже больно смотреть

Первый месяц регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ приближается к концу. В среднем команды провели примерно по 10 матчей из рекордного марафона продолжительностью 68 встреч. Постепенно в лиге начинают выделяться группа лидеров и группа отстающих, но две команды наиболее радикальным образом завалились на старте сезона КХЛ. В Западной конференции от виртуальной зоны плей-офф уже на восемь очков отстаёт ХК «Сочи», а на Востоке аналогичное отставание оформил нижнекамский «Нефтехимик».

В минувшем сезоне команда Олега Леонтьева стала одним из главных сюрпризов во всей лиге. Обладая традиционно очень скромным бюджетом, в Нижнекамске смогли создать очень боеспособную команду, которая не давала спуску лидерам и стабильно набирала очки в матчах с прямыми конкурентами. В гладком чемпионате «волки» смогли записать в свой актив победы над такими соперниками, как «Йокерит», «Автомобилист», «Локомотив», «Авангард», московское «Динамо» и «Трактор». А победы над «Адмиралом», «Амуром», «Барысом» и далее по этому списку в результате позволили нижнекамцам забраться в зону плей-офф с седьмого места на Востоке. В первом раунде Кубка Гагарина «Нефтехимик» всухую проиграл «Трактору», но сезон всё равно получился для команды откровенно позитивным.

Спустя год ситуация в клубе изменилась не в лучшую сторону. Все проблемы «Нефтехимика» начались в межсезонье, которое сложилось для команды крайне неудачным образом. В СКА был отпущен лидер прошлогодней команды Марат Хайруллин. Удержать 26-летнего форварда, набравшего 32 очка в 46 матчах регулярки-2021/2022, у руководства нижнекамской команды не было никакой возможности. Игравший на протяжении всей своей взрослой карьеры за «Нефтехимик» форвард перебрался в Санкт-Петербург и теперь входит в топ-10 бомбардиров нынешней регулярки.

Из-за изменившейся политической ситуации покинули лигу два чешских защитника – Рудольф Кнот и Лукаш Клок, которые в прошлом сезоне также являлись ключевыми хоккеистами в команде Леонтьева. 27-летний Клок был главной опцией в «Нефтехимике» среди защитников при розыгрыше большинства, и 31 очко в 44 матчах лучше всего свидетельствовало, насколько удачно Лукаш справлялся со своей задачей. В межсезонье на игрока обратили внимание за океаном – и Клок подписал контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс».

Достойным образом заменить ушедших лидеров у «Нефтехимика» не получилось от слова совсем. На сей раз в Нижнекамске откровенно промахнулись с легионерами. Самый ценный игрок чемпионата Словакии Самуэль Бучек отыграл в КХЛ всего шесть матчей, не отметился ни одним результативным действием и уже покинул расположение российского клуба. Вряд ли кто-то удивится, если в ближайшее время по тому же направлению проследует и французский защитник Йоанн Овитю (одно очко в девяти матчах при показателе полезности «-4»). На этом фоне чуть лучше идут дела у североамериканца Энтони Камара, но и он не может считаться адекватной заменой Дэну Секстону.

Странным оказалось и подписание Дениса Паршина, чьи лучшие годы остались уже в далёком прошлом. Последний раз ветеран российского хоккея выступал в КХЛ в сезоне-2020/2021, защищая цвета рижского «Динамо». Минувший сезон Денис отыграл в Словакии, где набирал больше одного очка за матч. Наивно было ожидать, что такую статистику Паршин в своём возрасте сможет перенести на чемпионат КХЛ. Как итог – одно очко в восьми матчах и расторжение контракта.

Олег Леонтьев Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Вдобавок к этому полный провал произошёл у вратарской бригады в лице Александра Судницына и Алексея Мурыгина. Оба голкипера настолько неудачно смотрелись на старте сезона, что уже к концу сентября в Нижнекамске пошли на полное обновление вратарского дуэта. В экстренном порядке из «Торпедо» был выменян Андрей Тихомиров, а на правах свободного агента подписали Эмиля Гарипова, от услуг которого ранее уже успели отказаться в «Тракторе».

Совокупность объективных потерь и допущенных менеджерских ошибок привели к тому, что «Нефтехимик» остаётся единственной командой в лиге, до сих пор не одержавшей ни одной победы. 10 поражений кряду с начала сезона являются худшим стартом в истории нижнекамской команды и одним их худших стартов чемпионата вообще в истории КХЛ. Антирекорд лиги принадлежит «Сибири» и был установлен в сентябре 2018 года, когда новосибирская команда уступила в 12 матчах подряд со старта сезона.

Спустя два года китайский «Куньлунь Ред Стар» имел все шансы на долгие годы застолбить за собой пальму первенства в этой номинации, но их серия из 14 поражений формально оказались разделена технической победой над «Локомотивом». Вы должны помнить эту историю – коронавирус, отказ ярославцев приезжать на матч и начало жёстких решений от КХЛ по пресечению подобных историй. Железнодорожникам был выписан «технарь», китайцы получили победу в турнирную таблицу, а «Сибирь» так и осталась со своим антирекордом.

По иронии судьбы, свою печальную серию «Сибирь» прервала 30 сентября 2018 года, на выезде обыграв «Витязь» (4:3), которому до «завала» новосибирцев и принадлежал рекорд по поражениям со старта сезона (10 матчей подряд). А теперь именно с «Сибирью» 27 сентября «Нефтехимик» и проведёт свой следующий матч в нынешнем сезоне. Такие вот повороты судьбы.

Команда Андрея Мартемьянова демонстрирует очень приличную форму на старте чемпионата и выглядит совсем не тем клубом, в матче с которым «Нефтехимик» должен по заказу прерывать чёрную полосу. Вот только дальнейший календарь у дружины Леонтьева будет ещё хуже – «Магнитка», «Трактор», «Барыс», московское «Динамо», «Автомобилист» и снова «Трактор».

На пресс-конференции после вчерашнего поражения от «Авангарда» на главного тренера нижнекамцев уже было тяжело смотреть. 51-летний специалист старается выжимать максимум из имеющегося подбора хоккеистов, и временами нижнекамцы всё равно демонстрируют очень приличную игру. Достаточно сказать, что из 10 поражений шесть были с минимальным счётом вроде 2:3 или 3:4. Но от сухой математики никуда не уйти. Каждая следующая неудача неумолимо приближает «Нефтехимик» к всё большей пропасти, выбраться из которой в этом сезоне будет уже чрезвычайно сложно.