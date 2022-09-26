Вратарь «Спартака» пришёл в ярость после победного гола ЦСКА. И Красикова можно понять!

Красно-белые спаслись в основное время, забив в меньшинстве, но в овертайме их подвела нерешительность защитника.

Первое московское дерби «всея Руси» в новом сезоне подготовило массу интриг, интересных вопросов и поворотов. Прежде всего, впервые за долгое время «Спартак» подошёл к матчу в качестве фаворита — номинально. Подопечные Бориса Миронова вступали в 26 сентября третьей командой Запада, одержавшей в двух последних встречах сухие победы, включая успех над «Ак Барсом». ЦСКА, в свою очередь, дважды уступил, в том числе совершенно неожиданно «Куньлуню». И к сегодняшнему дню обладатель Кубка Гагарина — 2022 занимал лишь восьмую позицию на Западе.

Однако именно у них возник первый опасный момент в матче. На исходе пятой минуты нападающий ЦСКА совершил сольный проход на ворота Алексея Красикова, но лишь врезался в голкипера, не доведя эпизод до опасного броска. На восьмой минуте армейцы, вырвавшись из-под позиционной атаки «Спартака», вновь провели опасный ответ — после прострела шайба, задев игроков, прошла рядом с пустыми воротами.

В целом красно-белые в начале первого периода концентрировались на позиционных атаках. ЦСКА же убегал в опасные быстрые контратаки. В середине игрового отрезка одна из таких — выход «два в одного» — едва не завершился взятием ворот, однако армейцу совсем немного не хватило, чтобы подоспеть на отскок.

На 13-й минуте встречи Никита Нестеров на чужой синей линии нанёс бросок, который был блокирован Никитой Чибриковым. После этого форвард перехватил шайбу и побежал в контратаку. Защитнику ЦСКА не оставалось ничего, кроме как провести силовой приём, — и сделал он это абсолютно неудачно, попав локтем в лицо спартаковцу. Чибриков головой влетел в борт, некоторое время провёл на льду и с кровью на лице покинул площадку только с помощью партнёров. Судьи немного посовещались, посмотрели видеоповтор и выписали Нестерову пятиминутный штраф.

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Первый по-настоящему опасный момент возник лишь на четвёртой минуте большинства, когда спартаковцы обыграли Адама Рейдеборна и выкатывали шайбу уже на пустые ворота, однако Фил Вароне не смог протолкнуть её в ворота — армейцы отбились. Ещё один эффектный сейв Рейдеборна — и так завершилось пресное большинство «Спартака».



А после этого последовала расплата. После перехвата Михаила Григоренко Ярослав Дыбленко беспрепятственно вошёл в зону красно-белых и отдал передачу на пустые ворота Антону Слепышеву — тому оставалось лишь подставить клюшку. 1:0 — на последней минуте первого периода!

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Через 20 секунд ЦСКА чуть не забросил вторую шайбу, однако на этот раз немного не повезло. Константин Окулов здорово разобрался на фланге и отдал пас на Владислава Каменева — с пары метров форвард попал в штангу. По ощущениям, армейцы вовсе не заметили пятиминутного меньшинства.



Второй период начался с ряда взаимных атак — то Рейдеборн вытаскивал броски, то Красиков спасал, то не хватало нескольких сантиметров, чтобы шайба заползла в ворота. Теперь уже «Спартак» старался убегать в контратаки — на 25-й минуте шведский голкипер ЦСКА спас команду после броска в «домик». Сразу после этого красно-белые заперли армейцев в своей зоне и с полдесятка раз бросали по воротам. Выгоды извлечь из этого, однако, не получилось.

На экваторе встречи Фредрик Классон и Данила Квартальнов сбросили перчатки. Спартаковцу не понравился силовой приём армейца на Цыплакове, и он заступился за партнёра по команде. Длительной драки не получилось, судьи быстро разняли хоккеистов. Но отдыхать на пять минут поехали оба. Затем Джоуи Кин, пытаясь прервать опасную атаку, оставил «Спартак» в меньшинстве. А за 31 секунду до выхода американца отдыхать поехал ещё и Семён Ручкин — «пять на три». Красикову несколько раз пришлось вступить в игру, было непросто, но красно-белые отбились.

А на 33-й минуте «Спартак» сравнял счёт. Войдя в зону, Хохлачёв оставил шайбу, а Егор Савиков хлёстко бросил в дальний угол — конёк Даррена Дица помог. 1:1! 22 секунды прошло после того, как со скамейки штрафников вышел Ручкин.

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В конце второго периода Кин ошибся на синей зоне и позволил армейцам убежать в контратаку. Григоренко здорово развернул американца и отдал передачу под бросок Нестерову. Защитник, оказавшись перед Красиковым, бросил сильно выше ворот.

В конце периода ЦСКА остался в меньшинстве. Но тут из интересного можно отметить лишь героизм Андрея Светлакова, бросившегося под бросок. Нападающий, скорчившись от боли, едва встал со льда, побежав на скамейку.



Третий период начался относительно спокойно, однако на четвёртой минуте «Спартак» «привёз» себе гол. На синей линии грубо ошибся Тимур Хайруллин, Абрамов перехватил шайбу и, сблизившись с Красиковым, попытался переиграть вратаря. Алексей отразил бросок, однако Окулов вовремя подоспел на добивание — 2:1!

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После гола армейцев спартаковцы совсем «подсели». Красно-белые пропускали одну опасную атаку за другой, и только везение и Красиков держали команду в игре. Один раз защитник и вовсе вовремя выбил шайбу из пустых ворот. Однажды армейцы попали в штангу.

И вот за три минуты до конца заключительного периода наступил апогей. «Спартак», оказавшись в меньшинстве и проигрывая 1:2, неожиданно убежал в контратаку «два в одного» — Цыплаков отдал передачу на Квартальнова, и тот не промахнулся. 2:2! В меньшинстве! Чудо!

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ЦСКА в овертайме сразу заменил Рейдеборна — и это принесло плоды. Гол на 54-й секунде забил Сергей Плотников. Примечательно, что незадолго до этого гола «Спартак» завладел шайбой в своей зоне, но защитник Савиков не решился нанести дальний бросок по пустым воротам и, по сути, просто подарил шайбу ЦСКА для новой атаки, оказавшейся голевой. И, кстати, именно Савиков не сумел закрыть на штанге Плотникова, так что ярость экспрессивного вратаря «Спартака» Красикова, направленную в основном на Савикова, легко можно было понять.

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Армейцы добились победного результата в довольно грубом матче (31 минута штрафа на двоих) и прервали серию из двух неприятных поражений. И как — в главном дерби! «Спартак» же продолжает хандрить — в семи из последних восьми встреч красно-белые не могут забить больше одного гола. Дальше идёт длительная домашняя серия. Смогут ли красно-белые поправить свои результаты?