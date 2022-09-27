«Локомотив» издевается над болельщиками, СКА засушил весёлое «Торпедо». Итоги дня КХЛ

26 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Игровой день открылся двумя матчами на Урале. «Металлург» в Магнитогорске уверенно разобрался с минским «Динамо». Хозяева активно стартовали, но забросили лишь в результате неудачной атаки соперника. Капитан «зубров» Алексей Емелин потерял шайбу на чужой синей линии и отпустил Брендана Лайпсика один на один с Алексеем Колосовым. Вратарь не купился на хитрости канадца, а вот с добиванием его соотечественника – Филиппа Майе – не справился.

Вскоре Емелин едва не «привёз» и второй гол. 36-летний ветеран дал Даниле Юрову «зелёный свет» на входе в зону – молодой нападающий упустил шанс. Динамовцы ответили стремительной и голевой контратакой, однако, как выяснилось после запроса Ильи Воробьёва, поторопились с пересечением синей линии – арбитры отменили взятие ворот.

«Магнитка» отнеслась к правилам более внимательно и в середине второго периода легальным путём оформила две шайбы. Особого упоминания заслуживает гол Никиты Коростелёва – он был бы невозможен без восхитительной передачи из борьбы в исполнении Дениса Зернова.

В заключительном отрезке «сталевары» продолжили плести кружева в нападении, чем однажды слишком увлеклись: Райан Спунер и Игорь Мартынов обыгрались «в стеночку» при резкой контратаке и сократили отставание. Впрочем, последнее слово всё равно осталось за «Магниткой» – окончательный счёт установил Егор Коробкин. Магнитогорцы одержали седьмую победу подряд и сохранили первое место на Востоке.

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Основной конкурент «Металлурга» на данный момент – «Автомобилист». В матче с «Куньлунем» екатеринбуржцы в очередной раз доказали: худшее, что может сделать их соперник, – нарушить правила. Из 10 удалений уральцы реализовали ровно половину.

Защитник Ник Эберт добавил к заброшенной шайбе три результативные передачи, а Стефан Да Коста записал в свой актив ассистентский покер. Но главным героем встречи стал Сергей Широков. Капитан «Автомобилиста» забил 200-й и 201-й гол в КХЛ, став лишь восьмым игроком, которому покорилась эта планка.

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Не отличились дисциплинированностью в этот игровой вечер и хоккеисты «Адмирала». Дальневосточники допустили 10 удалений в матче с «Северсталью». Любопытно, что дважды их наказали за выброс шайбы, один штраф получил вратарь Никита Серебряков, а лидер команды Либор Шулак провёл на скамье для плохих парней четыре минуты.

Всё это не помешало владивостокцам принудить соперника к капитуляции. «Адмирал» вёл в счёте с шестой минуты до конца второго периода, когда Даниил Вовченко реализовал большинство. В серии буллитов форвард тоже забил, однако его гола оказалось недостаточно. Бонусное очко «Адмиралу» принёс Александр Горшков.

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«Торпедо», которое на самом старте сезона поражало окружающих космической результативностью, промолчало в противостоянии со СКА. Нижегородцы впервые в сезоне покинули лёд без заброшенных шайб. В то же время назвать победу армейцев лёгкой нельзя. Санкт-петербуржцы открыли счёт только в конце первой двадцатиминутки и только в расстановке 5х3.

Почти до финиша второго периода подопечные Игоря Ларионова сохраняли минимальную дистанцию от противника, но удивительный бросок Владислава Цицюры лишил их надежд: нападающий одним выстрелом попал в две штанги, и Валентину Зыкову оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. В третьем периоде СКА забил ещё раз: Александр Волков в ближнем бою хладнокровно переиграл вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова.

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Нападающие «Локомотива» провели очередной грустный матч и не ничем не порадовали своих поклонников. Во второй раз за сезон на домашнем льду ярославцы не сумели забить в течение 65 минут игрового времени. Вот только, в отличие от недавней и похожей игры с «Витязем», волжане уступили ещё и в серии буллитов. Единственную попытку у «Локо» использовал защитник Андрей Сергеев, а вот за «Барыс» вместе с Никитой Михайлисом отметился Аркадий Шестаков. Вратарь казахстанской команды Никита Бояркин сделал 32 сейва.

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ЦСКА тоже не хватило чистого часа, чтобы сломить сопротивление «Спартака». Армейцы здорово начали: моментально установили контроль над шайбой и чужой зоной. Сорвать все планы Сергея Фёдорова мог лишь один проступок его хоккеиста: после долгого видеопросмотра арбитры выписали пятиминутный штраф за удар локтем Никите Нестерову. Правда, красно-белые равнодушно отнеслись к предоставленной возможности, а под конец периода пропустили сами.

Второй отрезок прошёл под знаком грубости. Аккурат в середине игры на льду сцепились Фредрик Классон и Никита Квартальнов: россиянин попытался наказать шведа за силовой приём против Максима Цыплакова. Судьи разняли хулиганов, но до перерыва соперники общими усилиями заработали ещё семь удалений. На этом фоне потерялся даже гол Егора Савикова.

В дебюте третьего периода ЦСКА вновь вышел вперёд. Затем армейцы спокойно вели дело к победе, но пропустили в совсем не располагающих к этому обстоятельствах. «Спартак» усилиями Квартальнова восстановил паритет за две минуты до сирены, играя в меньшинстве! Однако на большее спартаковцев не хватило: в овертайме они легко отдали инициативу и получили гол от Плотникова после роскошной позиционной атаки со снятым вратарём.

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Матчи 27 сентября