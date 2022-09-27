Мощный дебют Аскарова! Отказался пропускать, а потом угодил в объятия партнёров. Видео

За океаном продолжается традиционная серия предсезонных матчей, по итогам которых команды Национальной хоккейной лиги определят свои составы на старт регулярного чемпионата. Эти матчи особенно важны для молодых игроков систем, бьющихся за считаные вакантные места в основных составах клубов НХЛ. От того, как игроки проявят себя в контрольных встречах, во многом и зависит, как сложится их судьба во всём следующем сезоне. Останутся ли они в составе на старт сезона, или будут привлекаться уже в ходе регулярного чемпионата, или и вовсе на весь год застрянут в командах АХЛ.

Одна из самых интересных историй для нас связана с перспективами российского вратаря системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова. Два года назад «хищники» выбрали Ярослава под 11-м номером на драфте НХЛ — 2020. На тот момент 18-летний Аскаров стал самым высокорейтинговым российским голкипером в истории драфтов НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, которого в 2012 году «молнии» задрафтовали под 19-м номером.

Столь высокий выбор на драфте моментально наложил на россиянина большие ожидания от его игры. Но следующие два года получились сложными для карьеры Аскарова. Конкурентная среда в СКА привела к тому, что у голкипера не было возможности получать большое игровое время на уровне КХЛ. Отсутствие практики влекло за собой неуверенную игру на молодёжных чемпионатах мира. И всё сильнее разгорались разговоры о том, не переоценили ли Ярослава в системе «Предаторз».

В конце минувшего сезона уже 20-летний голкипер подписал контракт с клубом НХЛ и начал процесс адаптации к североамериканскому хоккею. Для начала Ярослав ещё в прошлом сезоне успел несколько раз оказаться в заявке на матч в АХЛ, затем принял участие в турнире новичков НХЛ, а теперь через выставочные матчи начинает свой путь в основу «Нэшвилла».

Сегодня он оказался вторым вратарём «хищников» на матч с «Флоридой Пантерз». В этой игре в теории могла состояться российская дуэль голкиперов. Это произошло бы в том случае, если бы выбор тренерского штаба «пантер» пал на Сергея Бобровского. Но во «Флориде» пока не используют своего первого номера, вместо этого проверяя в деле других голкиперов системы. Собственно, так поступили и в «Нэшвилле», ведь безоговорочно основной вратарь «Предаторз» Юусе Сарос также не принял участия в матче. В результате первую половину матча в воротах «Нэшвилла» провёл Кевин Ланкинен, а ровно в середине игры его сменил Аскаров.

К моменту появления Ярослава на льду его команда уже вела в счёте с минимальным преимуществом благодаря точному броску Филипа Форсберга. Финский голкипер Ланкинен уверенно справился со своей задачей, парировал 13 бросков и уступил место Аскарову, не пропустив ни одной шайбы за доверенный ему отрезок матча.

Но и Ярослав действовал выше всяких похвал во второй половине встречи. Россиянин подтащил «Нэшвилл» в конце второго периода, когда «хищники» находились на льду в меньшинстве после удаления всё того же Форсберга. Аскаров прочитал комбинацию «Флориды» и парировал опасный бросок с пятака в исполнении Ника Казинса.

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А в третьем периоде «пантеры» развалились и получили три шайбы. Коди Гласс, Колтон Сиссонс и Таннер Жанно довели счёт до крупного, установив на табло окончательные 4:0 в пользу «Нэшвилла». Первый контрольный матч Аскарова в нынешнем сезоне завершился комбинированным шат-аутом, который он разделил с Ланкиненом. Но любопытно, что именно Ярослава признали второй звездой матча, хотя финн также обошёлся без пропущенных шайб. После завершения матча партнёры очень тепло приветствовали своего молодого голкипера.

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За океаном по достоинству оценили старания российского голкипера, отразившего 12 бросков за 30 минут игры. Наверняка Ярослав получит ещё несколько возможностей себя проявить в ходе тренировочного лагеря, но с большей долей уверенности можно утверждать, что новый сезон россиянин при любом раскладе всё равно начнёт в АХЛ.

Опытного финна Ланкинена «Предаторз» подписали только в межсезонье. И теперь вряд ли в «Нэшвилле» сразу спишут вратаря с зарплатой в $ 1,5 млн в утиль, тем более что Кевин пока тоже не даёт возможности в себе усомниться. Так что Аскаров будет пробиваться в НХЛ так же, как это ранее сделал Игорь Шестёркин. Успешный сезон в АХЛ должен открыть место Ярославу в основном составе «Предаторз» уже в следующем году, ведь контракт Ланкинена рассчитан только на один сезон. И это лучшее свидетельство того, что в системе «Предаторз» верят в рост Аскарова.